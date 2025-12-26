Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội được biệt phái giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

Sáng 26-12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng.



Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới.

Theo các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Trần Thanh Hà (50 tuổi), Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy được điều động đến công tác tại cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp nhận Thiếu tướng Nguyễn Thành Long (47 tuổi), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội được biệt phái đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đánh giá ông Trần Thanh Hà và Nguyễn Thành Long là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí, môi trường công việc, có bề dày thực tiễn, nhiều kinh nghiệm, nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Ông Trần Thanh Hà đã kinh qua nhiều chức vụ khác nhau từ Trung ương đến cơ sở, có kinh nghiệm dày dạn trong công tác văn phòng, đạt được nhiều thành tích trong công tác. Từng công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên, Huyện ủy Mường Ảng, Văn phòng Bộ Tài chính, Cục Kế hoạch tài chính, Ban Tổ chức Thành ủy, và Văn phòng Thành ủy từ tháng 11-2021 đến nay, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2021).

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long có quá trình công tác gắn bó tại Công an thành phố từ khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, làm công tác tham mưu, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho đến khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an thành phố vào tháng 7-2022.

"Việc Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động bổ nhiệm các đồng chí hôm nay xuất phát từ yêu cầu công tác của lãnh đạo thành phố. Cùng với đó thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao đối với năng lực, phẩm chất, quá trình công tác, những đóng góp của hai cán bộ trong thời gian qua"- ông Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ.