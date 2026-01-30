HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Phó Thủ tướng kiểm tra tiến độ Hội chợ Mùa Xuân 2026

Lê Thúy

(NLĐO) - Sáng 30-1, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia - đã đi kiểm tra tình hình triển khai Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Lễ Khai mạc Hội chợ Mùa Xuân sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 2-2-2026. Hiện, Bộ Công Thương đã xây dựng bản phân công các Bộ, ngành liên quan, trong đó cụ thể phương án đón tiếp, phân luồng, bố trí chỗ ngồi, sơ đồ khu vực đại biểu.

Phó Thủ tướng kiểm tra Hội chợ Mùa Xuân 2026 thúc đẩy kinh tế Việt Nam - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia - kiểm tra tình hình triển khai Hội chợ Mùa Xuân 2026

Tại cuộc họp, NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cho biết hiện nay, chương trình nghệ thuật đang được dàn dựng với tinh thần "một mùa Xuân mới - một kỷ nguyên mới", thể hiện sự giao hòa của ba miền Bắc - Trung - Nam. Ngay từ tiết mục khai mạc, chương trình sẽ sử dụng hình thức mashup 3 ca khúc tiêu biểu của 3 miền, tạo điểm nhấn mở màn.

Tiếp đó là các ca khúc gắn liền với mùa xuân, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên và không khí tươi mới của đất nước trong năm mới. Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ được công chúng yêu mến như Mỹ Linh, Mỹ Anh, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Mai Thi, Bảo Trâm, Thu Hằng… góp phần thu hút đông đảo người dân và du khách.

Các bộ ngành như Bộ Công an, Bộ Tài chính…, các đơn vị truyền thông cũng đang gấp rút triển khai các nhiệm vụ được phân công, sẵn sàng cho Lễ khai mạc hội chợ vào sáng 2-2.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh trong không gian trung tâm triển lãm lớn nhất quốc gia, lần đầu tiên sự kiện Hội chợ Mùa Xuân được tổ chức không chỉ với ý nghĩa đón chào mùa xuân mới mà còn chào đón kỷ nguyên mới sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tinh thần chung là phải thể hiện được không khí mùa Xuân tưng bừng, sôi động và náo nhiệt, xứng tầm sự kiện và kỳ vọng của nhân dân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh hai mốc thời gian quan trọng với Hội chợ Mùa Xuân là 16 giờ Chủ nhật 1-2 (tổ chức kiểm tra lần cuối và tổng duyệt) và 10 giờ sáng ngày 2-2 (tiến hành lễ khai mạc). Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết, bảo đảm hoàn thành đồng bộ từ công tác tổ chức đến các chương trình chuẩn bị cho hai sự kiện nêu trên.

Hội chợ sẽ khai mạc vào ngày 2-2

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng", là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia có quy mô lớn, do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức. Sự kiện diễn ra trong 12 ngày, từ ngày 2 đến 13-2-2026 (tức từ 15 tháng Chạp đến 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, được xác định là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước và quảng bá thương hiệu Việt Nam dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin liên quan

Bán hàng hội chợ Tết, ưu tiên gì?

Bán hàng hội chợ Tết, ưu tiên gì?

Các hội chợ dịp cuối năm là cơ hội bán hàng rất tốt cho doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp.

Hội chợ kết nối giao thương Việt Nam - Lào 2025: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp hai nước

(NLĐO)- Hội chợ kết nối giao thương Việt Nam - Lào quy tụ hàng trăm doanh nghiệp hai nước trưng bày giới thiệu trên 1.000 sản phẩm với quy mô 144 gian hàng

Khai mạc hội chợ Việt Nam - Lào 2025: Thắt chặt hữu nghị, mở rộng hợp tác

(NLĐO)- Sáng nay 20-11, tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào, hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025 chính thức khai mạc.

hội chợ Phó Thủ tướng Chính phủ VEC Tết Bính Ngọ 2026 hội chợ mùa Xuân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo