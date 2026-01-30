Phó Thủ tướng kiểm tra tiến độ Hội chợ Mùa Xuân 2026

Lễ Khai mạc Hội chợ Mùa Xuân sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 2-2-2026. Hiện, Bộ Công Thương đã xây dựng bản phân công các Bộ, ngành liên quan, trong đó cụ thể phương án đón tiếp, phân luồng, bố trí chỗ ngồi, sơ đồ khu vực đại biểu.



Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia - kiểm tra tình hình triển khai Hội chợ Mùa Xuân 2026

Tại cuộc họp, NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cho biết hiện nay, chương trình nghệ thuật đang được dàn dựng với tinh thần "một mùa Xuân mới - một kỷ nguyên mới", thể hiện sự giao hòa của ba miền Bắc - Trung - Nam. Ngay từ tiết mục khai mạc, chương trình sẽ sử dụng hình thức mashup 3 ca khúc tiêu biểu của 3 miền, tạo điểm nhấn mở màn.

Tiếp đó là các ca khúc gắn liền với mùa xuân, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên và không khí tươi mới của đất nước trong năm mới. Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ được công chúng yêu mến như Mỹ Linh, Mỹ Anh, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Mai Thi, Bảo Trâm, Thu Hằng… góp phần thu hút đông đảo người dân và du khách.

Các bộ ngành như Bộ Công an, Bộ Tài chính…, các đơn vị truyền thông cũng đang gấp rút triển khai các nhiệm vụ được phân công, sẵn sàng cho Lễ khai mạc hội chợ vào sáng 2-2.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh trong không gian trung tâm triển lãm lớn nhất quốc gia, lần đầu tiên sự kiện Hội chợ Mùa Xuân được tổ chức không chỉ với ý nghĩa đón chào mùa xuân mới mà còn chào đón kỷ nguyên mới sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tinh thần chung là phải thể hiện được không khí mùa Xuân tưng bừng, sôi động và náo nhiệt, xứng tầm sự kiện và kỳ vọng của nhân dân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh hai mốc thời gian quan trọng với Hội chợ Mùa Xuân là 16 giờ Chủ nhật 1-2 (tổ chức kiểm tra lần cuối và tổng duyệt) và 10 giờ sáng ngày 2-2 (tiến hành lễ khai mạc). Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết, bảo đảm hoàn thành đồng bộ từ công tác tổ chức đến các chương trình chuẩn bị cho hai sự kiện nêu trên.