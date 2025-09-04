HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phó Thủ tướng yêu cầu EVN triệt để tiết kiệm chi phí

Minh Chiến

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường, đặc biệt là hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu.

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 459/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá - tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về kết quả công tác quản lý, điều hành giá 7 tháng đầu năm 2025, định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2025.

Phó Thủ tướng yêu cầu EVN triệt để tiết kiệm chi phí- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường, đặc biệt là hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu từ nay đến hết tháng 10-2025, các bộ ngành xây dựng phương án điều hành giá năm 2026 đối với các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý, báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá để chủ động trong công tác điều hành cho năm sau.

Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành phù hợp.

Đối với mặt hàng xăng dầu, Phó Thủ tướng yêu cầu trong bối cảnh xung đột, biến động địa chính trị thế giới có thể ảnh hưởng nguồn cung xăng dầu, Bộ Công Thương cần thực hiện các giải pháp bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước trong mọi tình huống và điều hành giá xăng dầu theo quy định.

Đồng thời, nghiên cứu để đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu; tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu… Khẩn trương hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh doanh xăng dầu phù hợp với thực tiễn và cơ chế thị trường.

Đối với mặt hàng điện, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện triệt để các giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm tối ưu và tiết giảm chi phí đầu vào.

Về mặt hàng vật liệu xây dựng, lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Xây dựng theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là đối với các loại vật liệu chủ yếu phục vụ các công trình trọng điểm đầu tư công.

Cùng với đó, đôn đốc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai xử lý các vấn đề về nguồn cung vật liệu xây dựng trên địa bàn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các giải pháp bảo đảm cung cầu, bình ổn giá vật liệu xây dựng.

Đối với đất đai và bất động sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng được yêu cầu phối hợp UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có giải pháp đồng bộ để quản lý thị trường bất động sản vận hành lành mạnh, phù hợp với đời sống người dân, trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về vấn đề nguồn cung và tình trạng đầu cơ bất động sản.

Đối với công tác điều hành giá mặt hàng quan trọng, thiết yếu khác, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý giá theo phân công thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn.

Tổ chức, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành phù hợp, chủ động dự báo và có phương án bảo đảm cân đối cung cầu, nhất là trong các thời điểm thị trường có nhu cầu tăng cao đối với các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến.

Phó Thủ tướng chỉ đạo về quản lý giá điện, xăng dầu

Phó Thủ tướng chỉ đạo về quản lý giá điện, xăng dầu

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu tập trung quản lý, điều hành giá hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng, trong đó có quản lý giá điện, xăng dầu...

EVN kiến nghị sớm tính giá điện 2 thành phần

(NLĐO) - Để triển khai Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị, EVN kiến nghị sớm tính giá điện 2 thành phần giúp loại bỏ chênh lệch giá giữa các đối tượng mua điện.

EVN xin tính khoản lỗ luỹ kế gần 45 ngàn tỉ đồng vào giá điện

(NLĐO) - EVN kiến nghị cho phép tính toán khoản lỗ luỹ kế là một khoản chi phí được tính vào giá bán lẻ điện bình quân.

