Phòng khám Đa khoa Gia Việt Sài Gòn bị tước giấy phép vì nhiều vi phạm

Ngày 24-4, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng không đồng ý cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với 2 hồ sơ xin điều chỉnh của Phòng khám Đa khoa Gia Việt Sài Gòn (thuộc Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe Gia Việt Sài Gòn, trụ sở tại phường 1 Bảo Lộc).



Trụ sở khám chữa bệnh của Công ty Chăm sóc sức khỏe Gia Việt tại đường Hà Giang, phường 1 Bảo Lộc.

Sở Y tế nêu lý do ngày 30-3, Phòng khám Đa khoa Gia Việt Sài Gòn đã bị sở xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Quyết định này có hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng.

Như vậy, giấy phép hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở này không còn hiệu lực pháp lý để sử dụng trong thời gian bị tước quyền sử dụng.

Nghị định 96/2023 quy định thành phần hồ sơ nộp điều chỉnh giấy phép hoạt động có bản gốc giấy phép hoạt động (còn hiệu lực). Do vậy, việc doanh nghiệp này nộp hồ sơ điều chỉnh giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép là không đúng quy định.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế của Sở Y tế đối với Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe Gia Việt, đơn vị này có đến 5 hành vi vi phạm, bị xử phạt với tổng số tiền 136 triệu đồng.

5 hành vi vi phạm của doanh nghiệp này gồm: cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động, trừ trường hợp cấp cứu; niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh; lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ; không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động đối với hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa; không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề.

