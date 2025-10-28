Chiều 28-10, liên quan đến loạt bài điều tra GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ trên Báo Người Lao Động, đại diện Phòng Pháp chế - Kiểm tra (Sở Y tế TP HCM), cho hay ngay sau khi báo phản ánh, phòng đã tiến hành xác minh và đang phối hợp với Văn phòng sở để trình Ban Giám đốc nội dung liên quan. Dự kiến sẽ có buổi làm việc trực tiếp để trao đổi liên vấn đề trên.

Nhân viên Bệnh viện Quốc tế DNA trên đường Trần Hưng Đạo làm thủ tục tư vấn cho khách

"Chắc chắn Sở Y tế sẽ trao đổi cùng Báo Người Lao Động nhưng chúng tôi cần xem xét nội dung sau đó trình Ban Giám đốc và Văn phòng sở để hẹn lịch làm việc. Vì lượng thông tin rất nhiều, chúng tôi phải xác minh để báo cáo mới làm việc được" - đại diện Phòng Pháp chế - Kiểm tra nói.

Trước đó, phóng viên Báo Người Lao Động cũng liên hệ với đại diện Phòng Pháp chế - Kiểm tra trao đổi thông tin liên quan đến các cơ sở thẩm mỹ hoạt động không đúng quy định. Tuy nhiên, vị này cho biết cần phải gửi thông tin đến Văn phòng Sở Y tế vì đây là bộ phận tiếp nhận thông tin từ cơ quan báo chí.

Trong loạt bài điều tra về Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ, Báo Người Lao Động đã phanh phui góc khuất tại một số bệnh viện thẩm mỹ, phòng khám khi họ "vẽ" các dịch vụ y tế không được cấp phép, từ lọc máu giá hàng trăm triệu đồng đến tiêm thuốc giảm cân, đẩy nhiều nạn nhân vào cảnh "tiền mất tật mang".







