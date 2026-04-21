Cưỡng chế khách sạn Romance tại Huế: Di chuyển du khách, phong tỏa đường tạm thời

Sáng 21-4, cơ quan chức năng TP Huế triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự để thực hiện cưỡng chế thi hành án tại khách sạn Romance ở số 16 Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hóa.



Đoạn đường trước khách sạn Romance tạm thời cấm lưu thông.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ khoảng 8 giờ, lực lượng công an, Chi cục Thi hành án dân sự TP Huế cùng nhiều đơn vị liên quan đã có mặt tại khu vực khách sạn Romance.

Hàng rào được dựng lên, tạm thời phong tỏa đoạn đường Nguyễn Thái Học từ giao lộ Chu Văn An đến khu vực Trần Quang Khải, hạn chế người và phương tiện lưu thông. Nhiều xe chữa cháy cũng được điều động đến khu vực, sẵn sàng thực thi nhiệm vụ.

Du khách lưu trú tại khách sạn Romance được di chuyển đến chỗ khác trước khi cưỡng chế.

Một số du khách đang lưu trú tại Romance cũng được khách sạn này và lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển bằng ô tô đến các khách sạn khác.

Lãnh đạo Sở Du lịch TP Huế cho biết trước thời điểm cưỡng chế, khách sạn còn khoảng 16 du khách lưu trú. Việc di chuyển sẽ hoàn tất trước khi cưỡng chế bắt đầu, dự kiến vào lúc 10 giờ cùng ngày.

Đoạn đường Nguyễn Thái Học, phía trước khách sạn Romance bị cấm lưu thông tạm thời.



Theo thông cáo báo chí của cơ quan Thi hành an Dân sự TP Huế, đơn vị này đang tổ chức thi hành bản án số 02/2022 của TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TAND TP Huế) và bản án phúc thẩm số 25/2022 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đối với Công ty TNHH Doanh Ngân – chủ sở hữu khách sạn Romance. Thời gian tổ chức cưỡng chế dự kiến từ ngày 21 đến 23-4.

Lực lượng công an rào chắn, đảm bảo an ninh trật tự.

Căn cứ các bản án đã có hiệu lực pháp luật, Công ty TNHH Doanh Ngân có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số tiền hơn 178 tỉ đồng cùng lãi phát sinh theo quy định.

Xe chữa cháy được huy động đến khu vực, sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Do doanh nghiệp không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ thi hành án, cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh, xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 16 Nguyễn Thái Học – nơi tọa lạc khách sạn Romance.

Du khách được di chuyển đến khách sạn khác ngay từ sáng sớm.

Ngày 7-11-2024, tài sản này được tổ chức bán đấu giá công khai theo đúng quy định pháp luật và đấu giá thành công với số tiền hơn 103,61 tỉ đồng. Người trúng đấu giá đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Sau đó, cơ quan Thi hành án Dân sự TP Huế đã ban hành quyết định giao tài sản.

Tuy nhiên, đến nay bên phải thi hành án vẫn chưa tự nguyện bàn giao tài sản, gây khó khăn cho quá trình thi hành án. Trên cơ sở đó, cơ quan Thi hành án Dân sự TP Huế đã ban hành kế hoạch cưỡng chế nhằm giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Cơ quan Thi hành án Dân sự TP Huế nhận định đây là vụ việc phức tạp, có giá trị tài sản lớn, địa điểm cưỡng chế nằm ngay khu vực trung tâm thành phố nên có thể ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Vì vậy, đơn vị này đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời tăng cường tuyên truyền, định hướng dư luận để việc thi hành án diễn ra đúng quy định pháp luật, an toàn và hiệu quả.