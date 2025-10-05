Công an thực sự gần dân, sát dân, sống cùng dân, giúp dân, phục vụ nhân dân vô điều kiện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc vào sáng 4-10. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Kiên định, vững vàng

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân (CAND) sau 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là dấu mốc, mở ra chương mới trong sự phát triển của Đảng bộ và toàn lực lượng CAND, tất cả vì thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng, vì "hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, chất lượng cao và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân".

Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ, những quyết sách của đại hội là cơ sở để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Công an Trung ương và các tổ chức Đảng trong CAND; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; củng cố, tăng cường tiềm lực, sức mạnh bảo vệ an ninh, trật tự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan khu trưng bày sách tại đại hội. Ảnh: TTXVN

Đánh giá nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định Đảng ủy Công an Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều "điểm sáng". Nổi bật là đã tiên phong, đi đầu, dẫn dắt thực hiện nhiều chủ trương chiến lược của Đảng, cung cấp thực tiễn, tạo nền tảng, truyền cảm hứng cho việc thực hiện các nghị quyết của Đảng trong cả hệ thống chính trị.

"Toàn Đảng bộ và lực lượng CAND là một khối đoàn kết thống nhất, kiên định, vững vàng về tư tưởng, luôn chung sức, đồng lòng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó" - Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định.

Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ Bộ Chính trị đánh giá cao kết quả nổi bật của Đảng bộ Công an Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua. Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo lực lượng công an tạo bước đột phá, chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Tổng Bí thư cũng ghi nhận, biểu dương Đảng ủy Công an Trung ương và toàn lực lượng CAND đã gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. "Các đồng chí là đơn vị tiên phong mở đường triển khai mô hình Công an địa phương 2 cấp, cung cấp thực tiễn để cả hệ thống chính trị quyết tâm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chủ trương đưa công an chính quy về xã thực sự phát huy hiệu quả; công an thực sự gần dân, sát dân, sống cùng dân, giúp dân, phục vụ nhân dân vô điều kiện. Tình hình an ninh trật tự tại thôn xóm, bản làng, từng hộ gia đình, từng người dân được cải thiện, nhân dân đồng tình ủng hộ" - Tổng Bí thư nêu rõ.

Nhấn mạnh bối cảnh, tình hình mới đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đối với Đảng bộ Công an Trung ương đối với bảo vệ an ninh trật tự, Tổng Bí thư cho rằng CAND phải tiếp tục gương mẫu, đi đầu và là một trong các lực lượng chủ công, nòng cốt thực hiện các chủ trương của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược nhằm đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh.

Về các công tác trọng tâm của Đảng bộ Công an Trung ương trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ Công an Trung ương tập trung lãnh đạo, củng cố vững chắc môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV và 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của Đảng. Bên cạnh đó, tập trung nhận diện, bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới như chủ quyền số quốc gia, an ninh kinh tế cận biên, an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu quá trình chuyển đổi số; chủ động ngăn ngừa các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới như robot, chiến tranh mạng…

Tổng Bí thư lưu ý đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, đến năm 2030 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đi đôi với kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay trong nội bộ công an...

Tăng cường tiềm lực về mọi mặt Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng bộ Công an Trung ương tập trung lãnh đạo tăng cường tiềm lực về mọi mặt cho bảo đảm an ninh, trật tự; phát huy sức mạnh của khoa học - công nghệ, nhất là AI, lượng tử, các công nghệ chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia. Song song đó phối hợp chặt chẽ với quân đội, các ban, bộ, ngành, địa phương xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân cùng với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc, củng cố sức mạnh tổng hợp bảo vệ an ninh, trật tự; phấn đấu có bước đột phá trong phát triển công nghiệp an ninh tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, tạo nền tảng củng cố tiềm lực an ninh, gia tăng sức mạnh bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



