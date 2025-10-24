HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Phương Bình xúc động trong đêm diễn vở "Tiếng hát nửa đêm" do con trai đạo diễn

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Có con trai nối nghiệp, chịu khó, cần cù với nghề, đó là món quà lớn nhất của nghệ sĩ Phương Bình

Phương Bình xúc động trong đêm diễn vở "Tiếng hát nửa đêm" do con trai đạo diễn - Ảnh 1.

NS Phượng Bình và con trai - đạo diễn Nguyễn Hoàng Phúc

Tối 23-10, tại buổi báo cáo vở diễn tốt nghiệp của sinh viên ngành đạo diễn sân khấu Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM tại Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM, khán giả đã cổ vũ nồng nhiệt khi nghệ sĩ Phương Bình bước ra sân khấu nhận đóa hoa tươi thắm mà con trai – sinh viên Nguyễn Hoàng Phúc trao tặng.

Không phải vở diễn tốt nghiệp nào cũng khiến người xem nán lại đến phút cuối với một cảm giác vừa day dứt vừa ấm áp, nhưng vở "Tiếng hát nửa đêm" – vở tốt nghiệp của sinh viên đạo diễn Nguyễn Hoàng Phúc, lớp Đạo diễn sân khấu K-3B đã làm được điều đó.

Dưới sự hướng dẫn tận tâm của NSND Trần Ngọc Giàu và giảng viên bộ môn NSND Giang Mạnh Hà, cùng kịch bản giàu tính nhân văn của tác giả Huỳnh Ngân, vở diễn trở thành một lời tri ân sâu sắc dành cho nỗ lực của Nguyễn Hoàng Phúc.

Phương Bình xúc động trong đêm diễn vở "Tiếng hát nửa đêm" do con trai đạo diễn - Ảnh 2.

Một cảnh trong vở kịch “Tiếng hát nửa đêm”

Phương Bình cảm động trước tình cảm khán giả dành cho con trai

Nhân vật trung tâm Điền là hình ảnh biểu trưng cho những phận người lao động nghệ thuật bình dị: làm hậu đài, khuân vác, dọn cảnh trong một gánh hát. 

Anh có một tình yêu say đắm dành cho cô ca sĩ Ngọc Lan, để rồi chính tình yêu đó đã đưa anh đến với bi kịch cuộc đời mình và căn bệnh ảo tưởng càng khiến anh rơi vào chính oan trái của cuộc đời mình.

Phương Bình xúc động trong đêm diễn vở "Tiếng hát nửa đêm" do con trai đạo diễn - Ảnh 3.

Từ trái sang: Huỳnh Nhu, Huỳnh Thiện Trung và Trọng Hiếu trong vở "Tiếng hát nửa đêm"

Chính vì thiếu sự yêu thương của gia đình, có một tuổi thơ bất hạnh đã khiến Điền lạc lối. Nhưng trên con đường đang cố tìm lại chính mình anh lại mắc phải căn bệnh nghiệt ngã. 

Thông điệp của kịch làm người xem lặng đi, một vở kịch tốt nghiệp đậm tính chuyên nghiệp Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ giàu kinh nghiệm và dàn diễn viên trẻ rất nghiêm túc trong lao động nghệ thuật. 

Họ đã cùng Nguyễn Hoàng Phúc tạc vào tâm trí khán giả những day dứt, những tiếng cười, những lo âu để cùng anh vỡ òa trong cái kết bất ngờ.

Phương Bình xúc động trong đêm diễn vở "Tiếng hát nửa đêm" do con trai đạo diễn - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Ngọc Lan, Phương Bình mang lại tiếng cười duyên dáng cho vở "Tiếng hát nửa đêm"

Vở đã được Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM chọn để có thể đưa vào lịch diễn của "5B" và ê-kíp của Nguyễn Hoàng Phúc đã mang đến một báo cáo tốt nghiệp chỉn chu, chuyên nghiệp và đậm chất nghệ thuật.

Ê-kíp sáng tạo gồm: Trong vở diễn, khán giả được nghe lại các ca khúc nổi tiếng: "Hoa Trinh Nữ", "Chuyện hẹn hò" (nhạc sĩ Trần Thiện Thanh) và "Mộng Chiều Xuân" (Ngọc Bích) – những bản nhạc mang màu hoài niệm, hòa quyện với câu chuyện bi kịch của Điền, tạo nên lớp không gian âm thanh đầy cảm xúc.

Các vai diễn của Phương Bình, Ngọc Lan, Trọng Hiếu, Vũ Phi Nga, Minh Đăng, Kiều Ngân, Huỳnh Thiện Trung, Huỳnh Nhu, Đình Duy, Phương Nguyên, Thương Thịnh, Quốc Cường, Hồng Công, Khoa Đăng, Hoàng Tú… và các diễn viên trẻ đã mang đến sắc thái phong phú cho một vở diễn tưởng như giản dị mà chất chứa bao tầng ý nghĩa.

Phương Bình xúc động trong đêm diễn vở "Tiếng hát nửa đêm" do con trai đạo diễn - Ảnh 5.

Diễn viên Trọng Hiếu và Minh Đăng có hai vai diễn thật sâu sắc trong vở “Tiếng hát nửa đêm”

Phương Bình mong con nghiêm túc với nghề

Điều đáng quý nhất trong vở "Tiếng hát nửa đêm" là kỹ thuật dàn dựng với cấu trúc sân khấu phù hợp diễn trong khán phòng 5B, ở đó thể hiện rõ thái độ của người trẻ với nghề. 

Một vở tốt nghiệp nhưng chứa đựng tinh thần chuyên nghiệp, có bố cục, có tư duy hình ảnh, và quan trọng nhất là có trái tim dành cho nghề. Đó chính là điều đáng quý nhất của một đạo diễn trẻ.

Nguyễn Hoàng Phúc dù mới tốt nghiệp nhưng anh lại là người "ăn cơm sân khấu" nhiều năm. 

Anh gắn với Đồng ấu Bạch Long và "5B" với nhiều vai trò khác nhau, khi thì là kỹ thuật âm thanh, khi thì là hậu đài nên hai sân khấu này đã cho anh rất nhiều bài học và sự trải nghiệm. 

Nghệ sĩ Phương Bình xúc động trước tình cảm mà bạn bè đồng nghiệp, thầy cô dành cho con trai anh.

"Tôi chỉ mong con mình sẽ theo nghề một cách nghiêm túc, luôn trau dồi, học hỏi để làm tốt công việc sáng tạo nghệ thuật" – NS Phương Bình nói.


Phương Bình
