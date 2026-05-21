Phường Diên Hồng, TPHCM: Biểu dương 65 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc

Sáng 21-5, Đảng ủy phường Diên Hồng, TPHCM tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng cho biết trong thời gian qua, địa phương đã chú trọng gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Bà Trương Thanh Nga, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng, trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác

Trong giai đoạn 19.5.2025 - 19.5.2026, việc học tập và làm theo Bác được triển khai gắn với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và TPHCM. Cạnh đó, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Nguyên Bí thư Quận ủy quận 10 Lê Văn Minh đánh giá 3 phường được thành lập từ quận 10 trước đây, gồm Diên Hồng, Hòa Hưng, Vườn Lài đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7 đến nay.

Riêng tại phường Diên Hồng đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Ông Lê Văn Minh nhấn mạnh trong thời gian tới, phường Diên Hồng cần xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, là chuẩn mực trong rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh, trách nhiệm, đạo đức công vụ và phong cách phục vụ nhân dân tận tụy, chuẩn mực, hiệu quả.

Phường cũng chú trọng xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phục vụ nhân dân;

Phường Diên Hồng cũng tiếp tục quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.