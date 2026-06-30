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Phường Diên Hồng, TPHCM khởi công sửa chữa, cải tạo cùng lúc 6 trường học

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Việc đầu tư, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất trường học góp phần tạo diện mạo khang trang, an toàn, thân thiện cho các cơ sở giáo dục

Sáng 30-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng, TPHCM tổ chức lễ khởi công sửa chữa, cải tạo 6 trường học trên địa bàn. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày TPHCM vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Phường Diên Hồng khởi công sửa chữa, cải tạo cùng lúc 6 trường học - Ảnh 1.

Lãnh đạo phường Diên Hồng tặng hoa chúc mừng đại diện Ban Giám hiệu 6 trường học

Tại buổi lễ, bà Trương Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, cho biết các dự án được khởi công gồm: Trường Mầm non Măng non II, Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, Trường Mầm non 2 Tháng 9, Trường Tiểu học Võ Trường Toản, Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh và Trường THCS Nguyễn Tri Phương. 

Đây là những công trình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền phường Diên Hồng đối với sự nghiệp giáo dục, đồng thời góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trên địa bàn.

Phường Diên Hồng khởi công sửa chữa, cải tạo cùng lúc 6 trường học - Ảnh 2.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, việc đầu tư, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất trường học góp phần tạo diện mạo khang trang, an toàn, thân thiện cho các cơ sở giáo dục. Việc này còn trực tiếp phục vụ công tác dạy và học, chăm sóc, giáo dục học sinh trên địa bàn phường.

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"Lễ khởi công hôm nay càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây còn là hành động cụ thể, thiết thực của phường Diên Hồng trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ, đầu tư cho tương lai và phát triển bền vững" - bà Trương Thị Minh Hạnh nhấn mạnh. 

Phường Diên Hồng khởi công sửa chữa, cải tạo cùng lúc 6 trường học - Ảnh 3.

Trường Tiểu học Võ Trường Toản được sửa chữa, cải tạo trong đợt này

Dự án lần này sẽ tập trung sửa chữa, cải tạo nền, gạch lát hành lang, phòng học và các khu vực bị xuống cấp; sơn sửa tường và hoàn thiện các vị trí bị bong tróc, xuống cấp; sửa thay thế cửa các phòng học, chống thấm nhà vệ sinh, tầng mái; tháo dỡ, thay thế trần thạch cao tại các khu vực bị hư hỏng, thấm dột; bổ sung bình bọt phòng cháy chữa cháy và một số thiết bị phục vụ hoạt động giảng dạy, sinh hoạt chung của nhà trường.

Tổng mức đầu tư cho 6 dự án là hơn 37,6 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

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TPHCM Khởi công trường học sửa chữa phường Diên Hồng
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