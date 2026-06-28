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Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Phường Diên Hồng trao cờ Tổ quốc, cây xanh, suất ăn nghĩa tình đến người dân

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Phường Diên Hồng, TPHCM vừa phát động phong trào "Diên Hồng chung tay xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xanh - sạch - đẹp"

Ngày 28-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng, TPHCM tổ chức phát động phong trào "Diên Hồng chung tay xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xanh - sạch - đẹp". Chương trình tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phường Diên Hồng - Ảnh 1.

Phường Diên Hồng trao cờ Tổ quốc cho người dân

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Kim Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng, cho biết phong trào hướng đến việc làm sạch môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và ý thức công dân trong mỗi khu dân cư.

Phường Diên Hồng - Ảnh 2.

Lãnh đạo phường Diên Hồng trao quà an sinh đến người dân

Thông qua phong trào, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng kêu gọi người dân thường xuyên giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn; thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư đoàn kết, an toàn, văn minh; quan tâm chăm lo các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự.

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Cạnh đó, phường Diên Hồng kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực, vận động người thân, gia đình, hàng xóm cùng tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và giữ gìn cảnh quan đô thị.

Phường Diên Hồng - Ảnh 3.

Trao tặng cây xanh cho người dân

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng phối hợp cùng các đơn vị đồng hành thực hiện nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng khu dân cư văn minh. Trong đó, trao tặng suất ăn nghĩa tình, cờ Tổ quốc, cây xanh, bình chữa cháy và quà an sinh cho các hộ dân trên địa bàn phường.

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