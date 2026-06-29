Phường Diên Hồng vào cao điểm khám sức khỏe cho người dân

Ngày 29-6, UBND phường Diên Hồng, TPHCM, tổ chức lễ phát động cao điểm khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn phường.

Theo ông Hà Tuấn Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, khám sức khỏe định kỳ là bước chuyển quan trọng từ chữa bệnh khi đã mắc bệnh" sang "chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe lâu dài".

Phường Diên Hồng ký kết hợp đồng phối hợp với các đơn vị y tế để triển khai khám sức khỏe cho người dân

Phường Diên Hồng xác định công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm, cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Từ cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, Trạm Y tế, khu phố, cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, cộng tác viên dân số đến từng cơ sở y tế phối hợp đều cùng chung một mục tiêu: Đưa hoạt động khám sức khỏe đến gần dân nhất, thuận tiện nhất, thiết thực nhất và không để sót các nhóm đối tượng cần được quan tâm.

Theo kế hoạch, phường Diên Hồng đặt chỉ tiêu bảo đảm 100% người dân sinh sống trên địa bàn phường được tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất 1 lần/năm.

Cạnh đó, 100% các đối tượng sau khi khám sức khỏe đều được lập hồ sơ theo dõi và cập nhật vào hệ thống sức khỏe điện tử.

Toàn bộ công dân Việt Nam đang cư trú thực tế trên địa bàn phường Diên Hồng, gồm cả thường trú và tạm trú có xác nhận qua VNeID đều được phường Diên Hồng khám sức khỏe định kỳ miễn phí trong đợt này.

Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ được thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được Sở Y tế công bố đủ điều kiện theo quy định; trường hợp cần thiết, phường sẽ tổ chức khám lưu động. Người lớn tuổi, neo đơn đi lại khó khăn được khám sức khỏe định kỳ tại nhà.