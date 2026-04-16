Phượng Nga, Tâm Tâm, Tô Châu tạo dấu ấn đẹp tại Lễ hội Đền – Chùa Xuân Úc, Hải Phòng

Từ trái sang: NSƯT Tô Châu, NS Phượng Nga, NSƯT Tâm Tâm tại Hải Phòng

Tối 15-4, giữa không gian linh thiêng của di tích lịch sử – văn hóa cấp thành phố, lễ hội Đền – Chùa Xuân Úc (xã Chấn Hưng, Hải Phòng), khán giả đã cổ vũ nồng nhiệt chương trình nghệ thuật do nghệ sĩ Phượng Nga tổ chức.

Lễ hội năm nay là dịp tri ân tiền nhân và trở thành một điểm hội tụ nghệ thuật giàu sự sáng tạo do các nghệ sĩ tại TP HCM đến Hải Phòng biểu diễn.

Hướng đến khán giả trẻ

Điểm đáng chú ý của chương trình nằm ở cấu trúc dàn dựng tổng hợp, trong đó các tiết mục ca múa nhạc, cải lương, tân cổ giao duyên hướng đến công chúng trẻ, được nghệ sĩ Phượng Nga tổ chức như những câu chuyện được kể về đất và người.

NS Phượng Nga, NSƯT Tâm Tâm nhận hoa của khán giả, ban tổ chức

Từ ca cảnh "Đất Việt – Tiến vọng ngàn đời" của Lê Quang Phượng Nga mở đầu bằng âm hưởng sử thi, đến "Xuân Úc yêu thương" gợi nhắc địa danh, ký ức cộng đồng, chương trình đã định hình một không gian biểu diễn gắn chặt với căn cốt văn hóa địa phương.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ Phượng Nga, Tô Châu, Ngân Tâm, Bình Mập, Tâm Tâm, Lê Phương Thảo, Hoàng Đăng Khoa, Hoàng Tùng cùng đoàn múa Lạc Việt và MC Phan Việt tạo nên một diện mạo đa thanh sắc.

Ở mảng âm nhạc đại chúng, những ca khúc như: "Việt Nam ơi", "Hạnh phúc Xuân ngời", "Áo mới Cà Mau"… được thể hiện với tinh thần tươi mới, gần gũi, kéo khán giả trẻ lại gần không gian lễ hội truyền thống.

Khán giả Hải Phòng yêu mến tân cổ giao duyên

Trong đêm diễn, các tiết mục tân cổ giao duyên đóng vai trò như nhịp nối thẩm mỹ, giúp cải lương tiếp cận công chúng trẻ bằng một hình thức linh hoạt hơn.

Nghệ sĩ Phượng Nga cho biết: "Tôi rất vui khi được tham gia lễ hội năm nay, và chọn nhiều tiết mục tươi trẻ, sinh động để phục vụ công chúng. Điều bất ngờ là khán giả Hải Phòng rất thích những bài tân cổ giao duyên".

Các nghệ sĩ TP HCM tại Hải Phòng

Trích đoạn cải lương kinh điển được chăm chút

Đáng kể hơn, các trích đoạn cải lương đã được ê kíp chăm chút đầy cảm xúc. Chương trình đã mang lại chiều sâu qua các trích đoạn: "Võ Đông Sơ – Bạch Thu Hà", "Đêm lạnh chùa hoang", đặc biệt là trích đoạn "Phật hoàng Trần Nhân Tông", "Vui hội lễ đền" hay các tích tuồng cổ như "Hổ tướng Châu Du", "Đương Dương – Trường Bản" của tác giả Hoàng Đăng Khoa.

Các nghệ sĩ TP HCM biểu diễn tại Hải Phòng

Sau ba đêm diễn liên tiếp phục vụ đông đảo khán giả, các nghệ sĩ TP HCM đã dẫn dắt người xem trở về với những giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh của cụm di tích Đình – Đền – Chùa Xuân Úc, nơi hội tụ những lớp trầm tích thời gian và tinh thần dân tộc.

Có thêm nhiều động lực để vươn xa

Trong phần tổng kết chương trình, nghệ sĩ Phượng Nga đã thay mặt ê-kíp bày tỏ: "Ba suất diễn là ba cuộc hành trình đưa nghệ thuật trở về với cội nguồn, nơi những câu chuyện về Đức Kim Hoa Thần Mẫu, về các bậc Thành hoàng, về những năm tháng kháng chiến được tái hiện bằng cảm xúc sân khấu. Chúng tôi vô cùng xúc động và cảm ơn sự đồng hành đáng quý của các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ đã góp phần mang đến sự thành công của lễ hội" – Nghệ sĩ Phượng Nga nói.

Nghệ sĩ Phượng Nga

Bà nhấn mạnh chính sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả Hải Phòng là động lực để nghệ sĩ tiếp tục dấn thân, gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản. Từ sự kiện lưu diễn này, đoàn của nghệ sĩ Phương Nga có động lực để vươn xa.

Ba đêm diễn khép lại, nhưng điều còn lại không chỉ là dư âm của một chương trình được đầu tư công phu. Đó là cảm giác về một điểm tựa văn hóa được khẳng định, nơi nghệ thuật không đứng ngoài đời sống, mà trở thành phương tiện để cộng đồng nhận diện lại chính mình.



"Trong bối cảnh nhiều lễ hội truyền thống đang tìm cách làm mới để thích ứng với đời sống đương đại, chương trình tại Xuân Úc gợi cho chúng tôi hướng tiếp cận đáng suy ngẫm: lấy nghệ thuật làm trung tâm biểu đạt, đồng thời giữ vững mạch nguồn văn hóa" - NS Phượng Nga nói



