Phượng Nga, Tâm Tâm, Tô Châu tạo dấu ấn đẹp tại Lễ hội Đền – Chùa Xuân Úc, Hải Phòng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Phượng Nga, Tâm Tâm, Tô Châu tạo dấu ấn đẹp tại Lễ hội Đền – Chùa Xuân Úc, Hải Phòng

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Nghệ sĩ Phượng Nga, Tâm Tâm, Tô Châu và nhiều nghệ sĩ, ca sĩ TP HCM được khán giả Hải Phòng yêu mến

Phượng Nga, Tâm Tâm, Tô Châu tạo dấu ấn đẹp tại Lễ hội Đền – Chùa Xuân Úc, Hải Phòng - Ảnh 1.

Từ trái sang: NSƯT Tô Châu, NS Phượng Nga, NSƯT Tâm Tâm tại Hải Phòng

Tối 15-4, giữa không gian linh thiêng của di tích lịch sử – văn hóa cấp thành phố, lễ hội Đền – Chùa Xuân Úc (xã Chấn Hưng, Hải Phòng), khán giả đã cổ vũ nồng nhiệt chương trình nghệ thuật do nghệ sĩ Phượng Nga tổ chức.

Lễ hội năm nay là dịp tri ân tiền nhân và trở thành một điểm hội tụ nghệ thuật giàu sự sáng tạo do các nghệ sĩ tại TP HCM đến Hải Phòng biểu diễn.

Hướng đến khán giả trẻ

Điểm đáng chú ý của chương trình nằm ở cấu trúc dàn dựng tổng hợp, trong đó các tiết mục ca múa nhạc, cải lương, tân cổ giao duyên hướng đến công chúng trẻ, được nghệ sĩ Phượng Nga tổ chức như những câu chuyện được kể về đất và người.

Phượng Nga, Tâm Tâm, Tô Châu tạo dấu ấn đẹp tại Lễ hội Đền – Chùa Xuân Úc, Hải Phòng - Ảnh 2.

NS Phượng Nga, NSƯT Tâm Tâm nhận hoa của khán giả, ban tổ chức

Từ ca cảnh "Đất Việt – Tiến vọng ngàn đời" của Lê Quang Phượng Nga mở đầu bằng âm hưởng sử thi, đến "Xuân Úc yêu thương" gợi nhắc địa danh, ký ức cộng đồng, chương trình đã định hình một không gian biểu diễn gắn chặt với căn cốt văn hóa địa phương.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ Phượng Nga, Tô Châu, Ngân Tâm, Bình Mập, Tâm Tâm, Lê Phương Thảo, Hoàng Đăng Khoa, Hoàng Tùng cùng đoàn múa Lạc Việt và MC Phan Việt tạo nên một diện mạo đa thanh sắc.

Ở mảng âm nhạc đại chúng, những ca khúc như: "Việt Nam ơi", "Hạnh phúc Xuân ngời", "Áo mới Cà Mau"… được thể hiện với tinh thần tươi mới, gần gũi, kéo khán giả trẻ lại gần không gian lễ hội truyền thống.

Khán giả Hải Phòng yêu mến tân cổ giao duyên

Trong đêm diễn, các tiết mục tân cổ giao duyên đóng vai trò như nhịp nối thẩm mỹ, giúp cải lương tiếp cận công chúng trẻ bằng một hình thức linh hoạt hơn.

Nghệ sĩ Phượng Nga cho biết: "Tôi rất vui khi được tham gia lễ hội năm nay, và chọn nhiều tiết mục tươi trẻ, sinh động để phục vụ công chúng. Điều bất ngờ là khán giả Hải Phòng rất thích những bài tân cổ giao duyên".

Phượng Nga, Tâm Tâm, Tô Châu tạo dấu ấn đẹp tại Lễ hội Đền – Chùa Xuân Úc, Hải Phòng - Ảnh 3.

Các nghệ sĩ TP HCM tại Hải Phòng

Trích đoạn cải lương kinh điển được chăm chút

Đáng kể hơn, các trích đoạn cải lương đã được ê kíp chăm chút đầy cảm xúc. Chương trình đã mang lại chiều sâu qua các trích đoạn: "Võ Đông Sơ – Bạch Thu Hà", "Đêm lạnh chùa hoang", đặc biệt là trích đoạn "Phật hoàng Trần Nhân Tông", "Vui hội lễ đền" hay các tích tuồng cổ như "Hổ tướng Châu Du", "Đương Dương – Trường Bản" của tác giả Hoàng Đăng Khoa.

Phượng Nga, Tâm Tâm, Tô Châu tạo dấu ấn đẹp tại Lễ hội Đền – Chùa Xuân Úc, Hải Phòng - Ảnh 4.

Các nghệ sĩ TP HCM biểu diễn tại Hải Phòng

Sau ba đêm diễn liên tiếp phục vụ đông đảo khán giả, các nghệ sĩ TP HCM đã dẫn dắt người xem trở về với những giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh của cụm di tích Đình – Đền – Chùa Xuân Úc, nơi hội tụ những lớp trầm tích thời gian và tinh thần dân tộc.

Có thêm nhiều động lực để vươn xa

Trong phần tổng kết chương trình, nghệ sĩ Phượng Nga đã thay mặt ê-kíp bày tỏ: "Ba suất diễn là ba cuộc hành trình đưa nghệ thuật trở về với cội nguồn, nơi những câu chuyện về Đức Kim Hoa Thần Mẫu, về các bậc Thành hoàng, về những năm tháng kháng chiến được tái hiện bằng cảm xúc sân khấu. Chúng tôi vô cùng xúc động và cảm ơn sự đồng hành đáng quý của các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ đã góp phần mang đến sự thành công của lễ hội" – Nghệ sĩ Phượng Nga nói.

Phượng Nga, Tâm Tâm, Tô Châu tạo dấu ấn đẹp tại Lễ hội Đền – Chùa Xuân Úc, Hải Phòng - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Phượng Nga

Bà nhấn mạnh chính sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả Hải Phòng là động lực để nghệ sĩ tiếp tục dấn thân, gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản. Từ sự kiện lưu diễn này, đoàn của nghệ sĩ Phương Nga có động lực để vươn xa.

Ba đêm diễn khép lại, nhưng điều còn lại không chỉ là dư âm của một chương trình được đầu tư công phu. Đó là cảm giác về một điểm tựa văn hóa được khẳng định, nơi nghệ thuật không đứng ngoài đời sống, mà trở thành phương tiện để cộng đồng nhận diện lại chính mình.


"Trong bối cảnh nhiều lễ hội truyền thống đang tìm cách làm mới để thích ứng với đời sống đương đại, chương trình tại Xuân Úc gợi cho chúng tôi hướng tiếp cận đáng suy ngẫm: lấy nghệ thuật làm trung tâm biểu đạt, đồng thời giữ vững mạch nguồn văn hóa" - NS Phượng Nga nói


Tin liên quan

Nghệ sĩ Phượng Nga đưa nghệ thuật cải lương đến mọi miền và giao lưu văn hóa quốc tế

Nghệ sĩ Phượng Nga đưa nghệ thuật cải lương đến mọi miền và giao lưu văn hóa quốc tế

(NLĐO) – Nghệ sĩ Phượng Nga nhiều năm qua đã bền bỉ, lặng lẽ tổ chức rất nhiều hoạt động nghệ thuật quảng bá cải lương đến công chúng trẻ

Nghệ sĩ Phượng Nga được khán giả Hàn Quốc yêu mến

(NLĐO) – Nghệ sĩ Phượng Nga vừa kết thúc chuyến lưu diễn tại Hàn Quốc, bà được khán giả kiều bào sinh sống tại xứ sở Kim chi yêu mến

Tâm Tâm Tô Châu Phượng Nga
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo