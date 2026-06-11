Phượng Nga và hành trình lan tỏa giá trị văn hóa Lễ hội Quốc mẫu Âu Cơ

Từ trái sang: NSƯT Tâm Tâm, nghệ sĩ Phượng Nga và NSƯT Tô Châu

Sau thành công của hai đêm biểu diễn phục vụ kiều bào và phật tử tại chùa Hưng Thạnh (Campuchia), nghệ sĩ Phượng Nga tiếp tục tất bật với chuỗi hoạt động nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa tâm linh. Bà chuẩn bị tham gia chương trình tại Miếu Bà Chúa Xứ Châu Đốc (An Giang) trước khi cùng Đoàn Nghệ thuật Lạc Hồng ra Phú Thọ biểu diễn trong lễ hội Quốc mẫu Âu Cơ ngày 19-6.

Phượng Nga mang lời ca đến những miền đất tâm linh

Những ngày đầu tháng 6, nghệ sĩ Phượng Nga vừa hoàn thành hai đêm biểu diễn thành công tại chùa Hưng Thạnh (Campuchia). Chương trình thu hút đông đảo bà con kiều bào và phật tử tham dự, tạo nên không gian giao lưu văn hóa đầy ý nghĩa giữa cộng đồng người Việt xa quê.

Đối với Phượng Nga, mỗi chuyến lưu diễn là hoạt động nghệ thuật ý nghĩa, là dịp để bà gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến với cộng đồng. Những lời ca, tiếng hát mang âm hưởng quê hương đã trở thành nhịp cầu kết nối tình cảm giữa những người con đất Việt đang sinh sống ở nước ngoài.

Ngay sau khi trở về nước, nữ nghệ sĩ tiếp tục chuẩn bị cho chương trình biểu diễn tại Miếu Bà Chúa Xứ Châu Đốc (An Giang), một trong những điểm hành hương nổi tiếng của khu vực Nam Bộ.

Nghệ sĩ Phượng Nga

Phượng Nga hướng về cội nguồn dân tộc

Điểm nhấn trong hành trình nghệ thuật sắp tới của Phượng Nga là chuyến ra Phú Thọ tham gia lễ hội Quốc mẫu Âu Cơ tại khu vực Đầm Đa vào ngày 19-6.

Lễ hội năm nay quy tụ nhiều đoàn nghệ thuật đến từ các tỉnh, thành trong cả nước. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc nhằm tôn vinh Quốc mẫu Âu Cơ – người mẹ huyền thoại của dân tộc Việt Nam.

Tại chương trình, nghệ sĩ Phượng Nga sẽ cùng hai NSƯT Tâm Tâm và Tô Châu trình diễn tiết mục "Công đức tiền nhân".

NGhệ sĩ Phượng Nga

Tiết mục mang nội dung ca ngợi công lao dựng nước và giữ nước của các thế hệ cha ông, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" vốn là cốt lõi trong đời sống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Với sự kết hợp của ba nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, chương trình hứa hẹn mang đến những cảm xúc sâu lắng trong không gian trang nghiêm của lễ hội.

Là Đại sứ Du lịch tâm linh, Phượng Nga luôn xem nghệ thuật là phương tiện để chuyển tải những giá trị nhân văn và truyền thống dân tộc đến với công chúng.

Phượng Nga - Hành trình bền bỉ của người nghệ sĩ

Từ Campuchia, An Giang đến Phú Thọ, hành trình nghệ thuật của Phượng Nga trong tháng 6 là chuỗi hoạt động liên tục gắn với các sự kiện văn hóa, tín ngưỡng và tâm linh của cộng đồng.

Chia sẻ trước ngày lên đường ra Phú Thọ, nghệ sĩ Phượng Nga xúc động nói: "Tôi cảm thấy rất vinh dự khi Đoàn Nghệ thuật Lạc Hồng được Ban tổ chức mời tham gia biểu diễn tại lễ hội Quốc mẫu Âu Cơ.

NSƯT Tâm Tâm bày tỏ: "Mỗi lần được tham gia những chương trình hướng về cội nguồn dân tộc do chị Phượng Nga tổ chức, tôi luôn có cảm xúc rất đặc biệt.

Nghệ thuật không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức của khán giả mà còn góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Tiết mục 'Công đức tiền nhân' là lời tri ân của những người nghệ sĩ đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng xây đất nước".



