Thời sự

Phường ở TPHCM xuống đường tuyên truyền cho ngày bầu cử

Anh Vũ

(NLĐO) - Phường Bình Trưng tổ chức chương trình ra quân tuyên truyền lưu động và hội thi trang trí xe đạp hoa để tuyên truyền về ngày bầu cử.

Sáng 9-3, tại công viên Nguyễn Tư Nghiêm, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng (TPHCM) tổ chức chương trình ra quân tuyên truyền lưu động và hội thi trang trí xe đạp hoa để tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phường ở TPHCM xuống đường tuyên truyền cho ngày bầu cử - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch UBND phường Bình Trưng.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch UBND phường Bình Trưng, đánh giá bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, nơi mỗi cử tri thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước.

Phường ở TPHCM xuống đường tuyên truyền cho ngày bầu cử - Ảnh 2.

Các xe đạp hoa từ các khu phố, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn phường Bình Trưng.

Để chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử, phường Bình Trưng triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền. Đặc biệt, chương trình tuyên truyền lưu động và hội thi trang trí xe đạp hoa sẽ tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm của cử tri, để mọi người dân đều nhận thức rõ vai trò và quyền lợi của mình trong việc tham gia bầu cử.

"Chỉ còn đúng 7 ngày nữa là đến ngày bầu cử, tôi rất mong lãnh đạo 55 khu phố cùng với các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị trường học, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tiếp tục quan tâm, phối hợp và đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ dân, từng cử tri" - ông Nguyễn Chí Thanh nói.

Phường ở TPHCM xuống đường tuyên truyền cho ngày bầu cử - Ảnh 3.

Dự chương trình có các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc tổ bầu cử số 11 - TPHCM và ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND TPHCM thuộc tổ bầu cử số 35.

Ông Nguyễn Đình Sinh (ngụ khu phố 36, phường Bình Trưng) cho biết chương trình không chỉ là một hoạt động cổ động trực quan, mà còn là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng.

"Chúng tôi đã cùng nhau chuẩn bị, trang trí xe đạp hoa bảo đảm đẹp, trang trọng, đúng nội dung tuyên truyền, có cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng, khẩu hiệu, tên đơn vị rõ ràng. Qua đó, góp phần tạo nên khí thế sôi nổi, đồng bộ, thiết thực và hiệu quả trên các tuyến đường diễu hành" - ông Nguyễn Đình Sinh cho hay.

