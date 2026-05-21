Phường Tân Định lắng nghe người dân từ những buổi cà phê sáng

Sáng 21-5, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định tổ chức chương trình nhìn lại 1 năm triển khai mô hình “Cà phê sáng - Tân Định lắng nghe và hành động”.

Phản ánh liên quan nhiều lĩnh vực

Chương trình được phường Tân Định xây dựng trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khi yêu cầu đặt ra với chính quyền cơ sở không chỉ là giải quyết thủ tục hành chính mà còn phải chủ động lắng nghe, nắm bắt tâm tư của người dân và doanh nghiệp.

Sau 1 năm, UBND phường Tân Định đã tổ chức 4 buổi cà phê sáng tại 4 địa điểm khác nhau trên địa bàn, thu hút đại diện cấp ủy, khu phố, Ban Công tác Mặt trận, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân tham gia.

Thông qua chương trình, phường ghi nhận 19 ý kiến, phản ánh liên quan đến nhiều lĩnh vực như chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trật tự lòng lề đường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ sản xuất - kinh doanh, chuyển đổi số và các chính sách liên quan đến người dân. Đến nay, 19/19 ý kiến đã được xem xét, giải quyết và xử lý hoàn tất.

Tại buổi gặp gỡ, bà Nguyễn Thị Hường, Bí thư Chi bộ Khu phố 19, đề xuất phường quan tâm hơn đến y tế cơ sở, trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng lớn. Bà cũng nêu vấn đề lấn chiếm vỉa hè, bán hàng rong cần được xử lý hài hòa, vừa đúng quy định pháp luật, vừa tính đến sinh kế của người lao động.

Tạo chuyển biến rõ rệt

Trả lời người dân, ông Phạm Ngọc Thăng, Trưởng Công an phường Tân Định, cho biết công tác lập lại trật tự lòng lề đường đang được thực hiện quyết liệt theo kế hoạch của Công an TPHCM. Tại tuyến Bà Lê Chân, khu vực quanh chợ Tân Định, việc xử lý mái che, hàng rong, lấn chiếm vỉa hè đã tạo chuyển biến rõ, giúp tuyến đường thông thoáng hơn.

Theo ông Thăng, việc xử lý hàng rong có thể phát sinh tâm tư, nhất là với những người mưu sinh khó khăn. Do đó, lực lượng chức năng sẽ kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở với xử lý theo quy định, đồng thời mong nhận được sự đồng hành của khu phố, người dân và doanh nghiệp.

Ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định, cho biết chương trình lần này có ý nghĩa đặc biệt khi gắn với dấu mốc 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Đảng uỷ phường Tân Định bày tỏ: “Chúng tôi trân trọng và tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của người dân, khu phố và cộng đồng doanh nghiệp. Những góp ý thẳng thắn, chân thành là cơ sở để phường điều chỉnh cách làm, nâng chất lượng phục vụ trong thời gian tới”.

Theo ông Thanh, trong 1 năm qua, Tân Định đã cơ bản hoàn thiện tổ chức bộ máy theo mô hình mới. Các đơn vị từng bước vận hành ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.

Thời gian tới, phường sẽ tập trung đầu tư, sửa chữa hệ thống hẻm, vỉa hè xuống cấp; đồng thời chú trọng chăm sóc sức khỏe người dân, hướng đến mục tiêu xây dựng Tân Định trở thành phường phát triển, văn minh và hạnh phúc.