Đại hội Đảng

Xã Xuyên Mộc, TP HCM hướng tới đô thị sinh thái "làng trong phố, phố trong làng"

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO) - Xã Xuyên Mộc phấn đấu thành hạt nhân của mô hình phát triển "làng trong phố, phố trong làng" theo định hướng đô thị sinh thái, đa trung tâm của TP HCM.

Chiều 16-8, Đảng bộ xã Xuyên Mộc (TP HCM) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM dự và chỉ đạo tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự nỗ lực, đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân các xã Bông Trang, Xuyên Mộc, Bưng Riềng (nay là xã Xuyên Mộc sau sáp nhập), nhiều kết quả nổi bật đã được ghi dấu.

Kinh tế địa phương duy trì mức tăng trưởng khá; nhiều công trình hạ tầng được đầu tư, tạo động lực phát triển và đáp ứng nhu cầu dân sinh. Đời sống người dân không ngừng được cải thiện, nguồn nhân lực và công tác cải cách hành chính có bước tiến rõ rệt.

Xã Xuyên Mộc, TP HCM hướng tới đô thị sinh thái "làng trong phố, phố trong làng" - Ảnh 1.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2025 - 2030

Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh được chú trọng. Công tác quốc phòng – an ninh, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả; hệ thống chính trị và khối đoàn kết trong Đảng được củng cố vững chắc.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua vẫn còn những hạn chế như kinh tế phát triển nhưng chưa thật bền vững, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất còn chậm; tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; hoạt động văn hóa, thể thao chưa thật sự sôi động…

Xã Xuyên Mộc, TP HCM hướng tới đô thị sinh thái "làng trong phố, phố trong làng" - Ảnh 2.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ mới là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả, sát dân, vì dân; lấy sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo hoạt động. Đồng thời, phát huy khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng Xuyên Mộc trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, hạt nhân của mô hình "làng trong phố, phố trong làng" theo định hướng đô thị sinh thái.

Một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13,68%/năm; thu ngân sách tăng 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng trên 10% so với năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Võ Ngọc Thanh Trúc nhấn mạnh đại hội lần này không chỉ là dấu mốc chính trị trọng đại, mà còn mở ra hành trình phát triển mới, hùng cường và thịnh vượng cho địa phương.

Xã Xuyên Mộc, TP HCM hướng tới đô thị sinh thái "làng trong phố, phố trong làng" - Ảnh 3.

Các đại biểu cùng chung tay, quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai, lũ lụt

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM gợi mở 7 nhiệm vụ trọng tâm để Đại hội nghiên cứu, bổ sung vào Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh việc địa phương cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế đảm bảo tính bền vững, chuyển dịch sang kinh tế xanh, kinh tế số và khai thác tối đa lợi thế của hạ tầng chiến lược, gắn kết chặt chẽ nông nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp.

Đại hội cũng ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, ông Võ Thành Châu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

