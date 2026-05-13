Kinh tế

Phường Tân Sơn giữ nguyên mức phạt "khủng" với thương hiệu bún tươi Nguyễn Bính

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – UBND phường Tân Sơn khẳng định xử phạt thương hiệu bún tươi Nguyễn Bính 552 triệu đồng là đúng quy định; chủ thương hiệu không đồng tình

UBND phường Tân Sơn, TPHCM vừa có văn bản trả lời kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bính, đồng thời tiếp tục mời bà đến làm việc vào ngày 14-5 liên quan đơn kiến nghị mới.

Theo văn bản số 919 ngày 11-5 của UBND phường Tân Sơn, việc ban hành quyết định xử phạt Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nguyễn Bính với tổng số tiền 552 triệu đồng là đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành.

Về lưu lượng xả thải, tại thời điểm kiểm tra, công ty chưa lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng xả thải, do đó việc xác định lưu lượng nước thải phát sinh được thực hiện trên cơ sở tổng lượng nước tiêu thụ theo hóa đơn do đơn vị cấp nước cung cấp và các hồ sơ môi trường có liên quan.

Trường hợp công ty gặp khó khăn trong việc chấp hành quyết định xử phạt thì có thể liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Chủ thương hiệu bún tươi Nguyễn Bính kêu cứu , phường Tân Sơn khẳng định xử lý đúng - Ảnh 3.

Bên trong xưởng bún tươi Nguyễn Bính

Đối với các kiến nghị liên quan cơ chế hỗ trợ, bảo tồn nghề bún truyền thống, UBND phường Tân Sơn ghi nhận nhưng cho rằng việc xem xét cơ chế hỗ trợ nhằm duy trì, bảo tồn nghề bún truyền thống không thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

UBND phường sẽ tổng hợp, báo cáo và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định, trên cơ sở doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm hoạt động sản xuất không gây ảnh hưởng đến môi trường và khu dân cư xung quanh.

Trong thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét các nội dung đề xuất, kiến nghị của công ty, UBND phường đề nghị doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, rà soát, hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật; tăng cường quản lý, vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục nhằm hạn chế phát sinh sự cố môi trường, đồng thời bảo đảm việc xả thải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định pháp luật.

Lưu lượng nước chưa tính đúng?

Theo bà Bính, lưu lượng nước thải bị tính chưa chính xác nhưng ý kiến của bà chưa được ghi nhận đầy đủ.

Bà Bính cho biết xưởng sản xuất cũng là nơi gia đình sinh sống nên lượng nước sinh hoạt và nước phục vụ sản xuất được sử dụng chung qua một đồng hồ nước.

Do chỉ có một đồng hồ nước nên đơn vị cấp nước áp dụng cách tính gồm 50% theo giá nước sinh hoạt (12.100 đồng/m³) và 50% theo giá nước sản xuất (21.300 đồng/m³).

Bà Bính kiến nghị UBND xác định lưu lượng xả thải theo phần nước phục vụ sản xuất, tức loại trừ lượng nước sinh hoạt.

Theo bà, đây là một trong những nguyên nhân khiến số tiền xử phạt tăng cao do lưu lượng xả thải được xác định lớn hơn thực tế.



Bất ngờ gửi đơn "kêu cứu" đến Chủ tịch UBND TPHCM, bà chủ thương hiệu bún tươi nổi tiếng nói gì?

