Phường Tăng Nhơn Phú tăng tốc thực hiện các mục tiêu đề ra

Ngày 9-1, Đảng ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Tân Phú và một phần phường Long Thạnh Mỹ, tháng 7-2025, phường Tăng Nhơn Phú chính thức đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bước vào vận hành mô hình chính quyền 2 cấp mới với địa bàn rộng, dân cư đông và khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy; sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của UBND; sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường cùng sự đồng thuận của nhân dân, phường Tăng Nhơn Phú đã hoàn thành đạt và vượt một số chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết đã đề ra.

Các đại biểu tham dự hội nghị xem video clip kết quả tổng kết công tác Xây dựng Đảng của Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú năm 2025.

Trong công tác quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, chủ trương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân. Công tác an sinh xã hội được chú trọng với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

Ông Lê Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Tăng Nhơn Phú thông qua báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2025.

Công tác xây dựng Đảng cũng có những chuyển biến rõ nét trên các mặt giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức - cán bộ và công tác kiểm tra - giám sát. Sinh hoạt chi bộ nền nếp theo Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 42 của Ban Tổ chức Trung ương...

Công tác dân vận, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới. Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, mô hình "Dân vận khéo"...

2026 là năm đặc biệt

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú bày tỏ sự tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Đảng bộ phường sẽ có thêm nhiều tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ phường năm 2026 và những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú, phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, ông khẳng định, 2026 là năm đặc biệt quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng tốc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I cũng như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố đề ra.

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú, trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Bà Cao Thị Ngọc Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú, trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Ông đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng các chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc tăng cường, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Cấp ủy Đảng, chính quyền, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường cùng cơ sở tập trung triển khai công tác chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị.

Dịp này, Đảng uỷ phường cũng đã khen thưởng 4 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu; 343 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 và 16 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; 120 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực năm 2025.