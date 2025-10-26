Công đoàn phường Tăng Nhơn Phú tiến tới đổi mới trong thời kỳ chuyển đổi số quốc gia

Chiều 26-10, Hội nghị đại biểu Công đoàn phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được tổ chức với sự tham gia của 85 đại biểu chính thức, đại diện cho 6.383 đoàn viên Công đoàn.

Sau sắp xếp địa giới hành chính, Công đoàn phường Tăng Nhơn Phú hiện có 139 công đoàn cơ sở với 6.383 đoàn viên. Ngay sau khi thành lập, Công đoàn phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoạt động và tiến hành khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các công đoàn cơ sở. Bên cạnh đó, Công đoàn phường cũng phối hợp cùng Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng như chăm lo các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nhận hoa chúc mừng của LĐLĐ TP HCM.

Nhận hoa chúc mừng của Đảng ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú.

Thời gian qua, Công đoàn phường Tăng Nhơn Phú đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt là trong hoạt động chăm lo công đoàn viên, người lao động. Tiêu biểu như: Trao tặng học bổng cho con em công đoàn viên người lao động khó khăn; Phối hợp các Công đoàn cơ sở tổ chức chương trình "Bữa cơm công đoàn" đến 150 đoàn viên và tặng quà bồi dưỡng gồm sữa, đường cho 117 công đoàn viên đang làm việc trong môi trường độc hại trị giá 39.500.000 đồng; Tổ chức chương trình trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con em công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với 26 suất trị giá 67,4 triệu đồng.

Công đoàn phường cũng phối hợp Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể phường tổ chức Ngày hội vì cộng đồng năm 2025.

Qua đó trao tặng 60 suất quà cho gia đình chính sách người có công, trao tặng 5 xe đạp, 20 suất học bổng cho con công đoàn viên, người lao động khó khăn, phục vụ gian hàng giới thiệu việc làm, gian hàng tư vấn pháp luật trợ giúp pháp lý, cắt tóc miễn phí, gian hàng trò chơi dân gian...

Đại biểu dự hội nghị xem clip Báo cáo kết quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đào Trần Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP HCM ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công đoàn phường đạt được thời gian qua.

Theo phương châm hội nghị là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", ông Đào Trần Đông đề nghị, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, với những chỉ tiêu cụ thể, trọng tâm, Công đoàn phường cần quan tâm, nghiên cứu, thực hiện hiệu quả.

Ông Đào Trần Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP HCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP HCM Đào Trần Đông yêu cầu Công đoàn phường cần sớm kiện toàn bộ máy, xây dựng quy chế hoạt động; tiếp tục chăm lo tốt cho đoàn viên công đoàn; đổi mới nội dung và cách thức trong công tác tuyên truyền; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Công đoàn…

Định hướng hoạt động cho Công đoàn phường trong nhiệm kỳ mới, bà Cao Thị Ngọc Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú đề nghị Công đoàn phường cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiện đại, dễ tiếp cận gắn với yêu cầu xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh trong thời kỳ chuyển đổi số quốc gia.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo (AI). Triển khai phong trào “Bình dân học vụ sổ”. Phấn đấu đến năm 2030, 100% đoàn viên công đoàn, người lao động có kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số. Chủ động nắm bắt và định hướng tư tưởng cho đoàn viên, người lao động. Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên số làm nòng cốt trong công tác truyền thông, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các thông tin xấu, độc trên không gian mạng...

Bà Cao Thị Ngọc Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú phát biểu tại hội nghị.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn phường Tăng Nhơn Phú đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp với 18 chỉ tiêu Công đoàn phường phấn đấu thực hiện và phối hợp, vận động công đoàn cơ sở trên địa bàn phường phấn đấu thực hiện.





Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn phường Tăng Nhơn Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030.