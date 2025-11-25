HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Phường Thủ Đức vận động hơn 3,4 tỉ đồng trong chương trình đi bộ đồng hành

Trần Thái - Ảnh: Phường Thủ Đức

(NLĐO) - Chương trình đi bộ “Chung tay xây dựng Thủ Đức nghĩa tình - Vươn mình phát triển” lần đầu tiên thu hút đông đảo người dân

Mới đây, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức (TP HCM) đã tổ chức Chương trình đi bộ đồng hành "Chung tay xây dựng phường Thủ Đức nghĩa tình – Vươn mình phát triển" lần thứ I năm 2025.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2025) và hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì Người nghèo", đã thu hút sự tham gia của hơn 2.000 người đến từ các khối cơ quan, lực lượng vũ trang, trường học, đoàn thể, doanh nghiệp và 52 khu phố trên địa bàn phường.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức vận động các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân cùng tham gia đóng góp thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, hậu phương quân đội, góp phần nâng cao chất lượng sống văn minh, nghĩa tình. Đồng thời, hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia theo truyền thống tương thân tương trợ của dân tộc.

Hơn 2.000 người cùng nhau đi bộ ở phường Thủ Đức - Ảnh 1.
Hơn 2.000 người cùng nhau đi bộ ở phường Thủ Đức - Ảnh 2.
Hơn 2.000 người cùng nhau đi bộ ở phường Thủ Đức - Ảnh 3.

Một số hình ảnh tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, đã báo cáo tóm tắt kết quả vận động ủng hộ và chăm lo an sinh xã hội. Trong đó, Quỹ "Vì người nghèo" tiếp nhận hơn 1,6 tỉ đồng; sửa chữa 5 căn nhà tình thương; duy trì "Bếp ăn 0 đồng" với hơn 7.000 suất; trao tặng hàng ngàn suất quà và học bổng cho các hoàn cảnh khó khăn. 

Đồng thời, đồng chí cũng chính thức phát động chương trình "Chung tay xây dựng phường Thủ Đức nghĩa tình – Vươn mình phát triển", kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành hỗ trợ đời sống người dân.

Hơn 2.000 người cùng nhau đi bộ ở phường Thủ Đức - Ảnh 4.
Hơn 2.000 người cùng nhau đi bộ ở phường Thủ Đức - Ảnh 5.
Hơn 2.000 người cùng nhau đi bộ ở phường Thủ Đức - Ảnh 6.
Hơn 2.000 người cùng nhau đi bộ ở phường Thủ Đức - Ảnh 7.

Các đại biểu tham dự và ủng hộ tại chương trình

Cũng tại chương trình, phường Thủ Đức đã tiếp nhận bảng tượng trưng ủng hộ từ 74 cá nhân, tập thể và doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 3,4 tỉ đồng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức còn tổ chức các hoạt động an sinh xã hội thiết thực gồm: Khám bệnh phát thuốc, cắt tóc miễn phí, tổ chức phát suất ăn miễn phí cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt và trao tặng quà cho 50 hộ gia đình khó khăn tại phường.

