Đi bộ đồng hành phường Bình Trưng, TP HCM vận động được 2,3 tỉ đồng

Sáng 8-11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng, TP HCM tổ chức đi bộ đồng hành "Chung tay xây dựng Bình Trưng xanh – văn minh – hiện đại – nghĩa tình" lần thứ I, năm 2025.

Tham dự chương trình có bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM, lãnh đạo TP HCM và phường cùng 5.000 vận động viên đến từ các khối: cán bộ CNVC-LĐ các đơn vị, giáo dục, lực lượng vũ trang; đại biểu dân tộc, tôn giáo, doanh nghiệp, các khu phố trên địa bàn phường.

Chương trình đi bộ đồng hành “Chung tay xây dựng Bình Trưng xanh – văn minh – hiện đại – nghĩa tình” vận động chăm lo cho người dân khó khăn

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, nhấn mạnh: "Chương trình đi bộ đồng hành không chỉ là hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn mang ý nghĩa kết nối, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia trong cộng đồng. Ban tổ chức mong muốn thực hiện phong trào vận động vì cộng đồng sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần chăm lo tốt hơn cho người dân, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn".

Tại buổi lễ, phường Bình Trưng ra mắt biểu trưng (logo) và biểu tượng hoa giấy của phường. Biểu trưng phường Bình Trưng là sự kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ hình ảnh và chiều sâu biểu tượng, thể hiện rõ bản sắc văn hóa truyền thống, diện mạo đô thị hiện đại cùng khát vọng phát triển bền vững của phường Bình Trưng.

Phường cũng công bố Ban Điều hành "Quỹ Doanh nhân chung tay vì cộng đồng" với 9 thành viên. Ban Điều hành có nhiệm vụ kết nối nguồn lực xã hội, đồng hành trong các hoạt động chăm lo an sinh trên địa bàn.

Ban tổ chức mong muốn lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao đồng thời chia sẻ cùng người dân khó khăn

Chương trình ghi nhận sự đồng hành tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị và người dân. Tổng kinh phí vận động được hơn 2,3 tỉ đồng, trong đó: 970 triệu đồng ủng hộ Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng và 1,354 tỉ đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" phường Bình Trưng.

Ban tổ chức cũng trao 100 suất quà cho dân nghèo khó khăn, động viên họ vươn lên và ổn định cuộc sống.