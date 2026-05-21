Thời sự

Phường Xuân Hòa thăm, tặng quà các đơn vị chăm sóc, giáo dục trẻ em đặc biệt

Huyền Trân

(NLĐO) - Đây là dịp để địa phương lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn và có những giải pháp phù hợp nhằm đồng hành cùng các cơ sở giáo dục.

Ngày 21-5, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa đã đến thăm, làm việc và tặng quà tại Trường Mầm non Hoa Mai, Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng và Hỗ trợ người khuyết tật và Trường Chuyên biệt Tương Lai. Đoàn công tác do ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa làm trưởng đoàn. 

Tại mỗi đơn vị đến thăm, đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát cơ sở vật chất, nghe báo cáo tình hình hoạt động, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Nội dung trao đổi tập trung vào các vấn đề như điều kiện cơ sở vật chất phục vụ học tập và can thiệp cho trẻ; nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; chế độ dinh dưỡng và công tác giáo dục cho trẻ; chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho các bé đặc biệt...

Đại diện Trường Mầm non Hoa Mai nhận quà, chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác phường Xuân Hòa.

Trong chương trình làm việc với Trường Mầm non Hoa Mai, nhà trường kiến nghị một số nội dung liên quan đến sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và hỗ trợ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non của trường nói riêng và trên toàn địa bàn phường nói chung.

Đại diện các phòng ban chuyên môn giải đáp thắc mắc và đưa ra giải pháp về đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ công tác giáo dục trẻ tại Trường Mầm non Hoa Mai.

Tại Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng và Hỗ trợ người khuyết tật, đại diện Trung tâm cũng chia sẻ những khó khăn trong quá trình chăm sóc các em có tình trạng sức khỏe đặc biệt, đòi hỏi sự theo dõi thường xuyên, chế độ chăm sóc riêng và nguồn nhân lực hỗ trợ chuyên sâu.

Đại diện Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng và Hỗ trợ người khuyết tật chia sẻ những khó khăn về mặt chuyên môn trong quá trình chăm sóc các em có tình trạng sức khỏe đặc biệt.

Đối với Trường Chuyên biệt Tương Lai, đoàn đã lắng nghe chia sẻ của Ban Giám hiệu và giáo viên về những khó khăn trong công tác giảng dạy trẻ em đặc biệt, nhu cầu bổ sung thiết bị học tập, nâng cấp cơ sở vật chất, phòng học, đồ dùng hỗ trợ can thiệp chuyên biệt và tăng cường các hoạt động trải nghiệm cho học sinh... 

Tiết mục văn nghệ do các em học sinh đặc biệt tại Trường Chuyên biệt Tương Lai biểu diễn.

Đại diện Trường Chuyên biệt Tương Lai báo cáo tình hình hoạt động và những khó khăn trong quá trình thực hiện công tác giáo dục trẻ đặc biệt tại trường.

Phát biểu tại các buổi làm việc ở 3 đơn vị, ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, cho biết mỗi môi trường đều có những giá trị riêng, nhưng khi trực tiếp lắng nghe, quan sát và trò chuyện với các đơn vị, ông càng nhận ra rằng mọi trẻ em đều cần được yêu thương, quan tâm và tạo điều kiện phát triển công bằng. 

Đây cũng là dịp để địa phương lắng nghe nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn và có thêm những giải pháp phù hợp nhằm đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các đơn vị chăm sóc và giáo dục trẻ em yếu thế.

Ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, phát biểu tại buổi làm việc ở Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng và Hỗ trợ người khuyết tật.

Bà Lương Thị Hồng Gấm, Đảng ủy viên, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, nhấn mạnh qua quá trình khảo sát thực tế tại các cơ sở giáo dục, địa phương nhận thấy vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn lực hoạt động. Theo bà Gấm, các trường hiện còn hạn chế về không gian học tập, nhu cầu sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng và bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Bà Lương Thị Hồng Gấm, Đảng ủy viên, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa phát biểu tại buổi làm việc ở Trường Mầm non Hoa Mai.

Bà Gấm cũng ghi nhận sự tận tâm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên tại các đơn vị khi luôn cố gắng duy trì chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ dù điều kiện còn nhiều khó khăn. Đồng thời, khẳng định địa phương sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu thực tế, tăng cường lắng nghe, kiểm tra và từng bước có giải pháp hỗ trợ phù hợp nhằm cải thiện môi trường học tập, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa tặng quà cho các em học sinh đặc biệt tại Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng và Hỗ trợ người khuyết tật.

Lãnh đạo phường Xuân Hòa trao tặng quà lưu niệm cho đại diện Trường Chuyên biệt Tương Lai.

Đại diện phường Xuân Hòa và đại diện đơn vị đồng hành, nhà tài trợ trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các em học sinh tại Trường Chuyên biệt Tương Lai.

Dịp này, lãnh đạo phường Xuân Hòa cùng các đơn vị tài trợ đã trao nhiều phần quà ý nghĩa đến các đơn vị và trực tiếp tặng quà cho các em thiếu nhi. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng đối với trẻ em đặc biệt và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Phường Xuân Hòa: Học Bác bằng công trình, mô hình và việc làm cụ thể

(NLĐO) - Từ những mô hình phục vụ dân, chuyển đổi số đến các công trình cụ thể, việc học và làm theo Bác tại phường Xuân Hòa, TPHCM ngày càng đi vào chiều sâu

TPHCM: Phường Xuân Hòa ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

(NLĐO) - Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tạo ra một không gian sinh hoạt chính trị, giúp cán bộ, đảng viên học tập và làm theo Bác một cách tự nhiên và gần gũi

TPHCM: Người dân phường Xuân Hòa được bác sĩ đến khám tận nhà

(NLĐO)- 6 đội "bác sĩ gia đình" của phường Xuân Hòa sẽ đến tận nhà người dân để thu thập thông tin sức khỏe và khám, tư vấn

