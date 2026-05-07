Kinh tế

Prudential Việt Nam phản hồi việc chuyển hơn 5.100 tỉ đồng ra nước ngoài và bị phạt thuế

Nguyễn Hải

(NLĐO) – Prudential Việt Nam cho rằng việc chuyển lợi nhuận về cho công ty mẹ là theo thông lệ quốc tế về nghiệp vụ quản lý vốn.

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2025 của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, doanh nghiệp này đã bị cơ quan chức năng truy thu hơn 135 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan đến hoạt động của các năm tài chính trước. Prudential Việt Nam cho biết đã hoàn tất nghĩa vụ nộp khoản truy thu này vào tháng 11-2025.

Thuyết minh chi tiết khoản tiền phải chi này, Prudential Việt Nam cho biết đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế do Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn ban hành từ tháng 10-2025. Căn cứ quyết định xử phạt này, công ty đã nộp gần 135,1 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước vào tháng 11 năm ngoái.

Cùng với đó, tháng 2-2026, Hội đồng thành viên Prudential Việt Nam phê duyệt việc chuyển 5.104 tỉ đồng lợi nhuận giữ lại về công ty mẹ là Prudential Corporation Holdings Ltd. Khoản lợi nhuận này được trích từ kết quả kinh doanh các năm 2018, 2019 và 2020.

Động thái chuyển lợi nhuận diễn ra trong bối cảnh doanh thu phí bảo hiểm gốc của Prudential Việt Nam giảm 15,3%. Dù vậy, tổng doanh thu của doanh nghiệp vẫn tăng, trong khi chi phí bán hàng giảm mạnh hơn 47%.

Prudential Việt Nam chuyển lợi nhuận về công ty mẹ Theo thông lệ quốc tế năm 2026 - Ảnh 1.

Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam

Phía Prudential Việt Nam cho biết việc chuyển lợi nhuận về công ty mẹ là hoạt động quản lý vốn theo thông lệ quốc tế, đồng thời phản ánh nền tảng tài chính ổn định của doanh nghiệp sau nhiều năm tái đầu tư mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Đây cũng là lần đầu tiên Prudential Việt Nam thực hiện chia lợi nhuận kể từ năm 2016. Trong gần 10 năm qua, doanh nghiệp cho biết đã ưu tiên tái đầu tư nhằm củng cố năng lực tài chính, mở rộng hoạt động và phát triển dài hạn tại thị trường Việt Nam.

Theo Prudential Việt Nam, trong giai đoạn này công ty đã chi trả hơn 93.000 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, đồng thời công bố hơn 17.000 tỉ đồng lãi chia cho các hợp đồng tham gia chia lãi.

Doanh nghiệp khẳng định Việt Nam tiếp tục là thị trường chiến lược dài hạn của Tập đoàn Prudential. Hiện công ty vẫn duy trì biên khả năng thanh toán ở mức cao hơn đáng kể so với yêu cầu của cơ quan quản lý.

