QLTT TP HCM kiểm tra đột xuất 3 hộ kinh doanh và 1 kho hàng

Ngày 4-11, Chi cục QLTT TP HCM có báo cáo về việc tiến hành kiểm tra đột xuất đối với 3 hộ kinh doanh trên địa bàn xã Củ Chi, xã Tân An Hội và xã Phú Hòa Đông.

Tại các điểm này, lực lượng QLTT phát hiện nhiều mỹ phẩm và hàng thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, cùng với hàng hóa không có nhãn mác, không ghi thông tin theo quy định, không có hóa đơn chứng từ và không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đã niêm phong và tạm giữ hàng trăm sản phẩm vi phạm, gồm kem dưỡng da, nước hoa loại 10ml, giày dép, quần thun dài, thắt lưng giả da và nhiều mặt hàng mang nhãn hiệu nước ngoài bị nghi giả mạo.

Cơ quan chức năng kiểm tra hàng giả

Cùng thời điểm, QLTT TP HCM cũng kiểm tra một kho hàng tại phường Long Trường, nơi chứa trữ và kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Kết quả cho thấy hơn 1.000 đơn vị sản phẩm thực phẩm không có hóa đơn, chứng từ, hồ sơ công bố chất lượng. Toàn bộ hàng hóa đã được lập biên bản và tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Chi cục QLTT TP HCM cho biết đang mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đặc biệt là trên các sàn thương mại điện tử. Lực lượng QLTT các địa bàn được yêu cầu tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng kinh doanh hàng hóa vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường cạnh tranh lành mạnh.