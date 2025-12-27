"Quả ngọt" sau 5 năm hoạt động của trường cao đẳng ở TPHCM

Chiều 27-12, Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập và nhận Bằng khen, Cờ thi đua của UBND TPHCM.

Bà Lượng Thị Tới, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, trao Bằng khen của UBND TPHCM đến tập thể nhà trường vì đã có những thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, trao cờ thi đua cho trường

Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, chúc mừng Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn đã hoàn thành xuất sắc chặng đường 5 năm đầu tiên với nhiều kết quả đáng tự hào.

Nhà trường ra đời vào giai đoạn rất khó khăn, tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, các khóa tuyển sinh đầu tiên phải học trực tuyến. Sau 5 năm, nhà trường đã nhanh chóng ổn định bộ máy, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và mở rộng ngành nghề đào tạo.

"Những thành tích mà nhà trường đạt được đã góp phần khẳng định uy tín của hệ thống giáo dục TPHCM. Đặc biệt, mô hình học tập hiện đại, thân thiện, gắn liền với thực tiễn và nhu cầu của thị trường lao động là những yếu tố then chốt giúp trường ghi điểm với người học và các đối tác doanh nghiệp" - bà Trang nhận xét.

ThS Trương Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn, chia sẻ về hành trình 5 năm phát triển

ThS Trương Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn, cho biết đến nay, trường đã có hơn 5.000 sinh viên trong nước và hơn 1.000 sinh viên quốc tế; mạng lưới đối tác rộng khắp với hơn 400 doanh nghiệp, 130 trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

"Thành công lớn nhất của nhà trường chính là sự tin tưởng của phụ huynh và sinh viên" - ThS Trương Văn Hùng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, đại diện UBND TPHCM đã trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM cho nhà trường vì đã có những thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.