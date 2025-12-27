HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

"Quả ngọt" sau 5 năm hoạt động của trường cao đẳng ở TPHCM

Huế Xuân

(NLĐO) - Những thành tích mà Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn đạt được đã góp phần khẳng định uy tín và chất lượng của hệ thống giáo dục TPHCM.

Chiều 27-12, Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập và nhận Bằng khen, Cờ thi đua của UBND TPHCM.

img

Bà Lượng Thị Tới, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, trao Bằng khen của UBND TPHCM đến tập thể nhà trường vì đã có những thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo

img

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, trao cờ thi đua cho trường

Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, chúc mừng Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn đã hoàn thành xuất sắc chặng đường 5 năm đầu tiên với nhiều kết quả đáng tự hào.

Nhà trường ra đời vào giai đoạn rất khó khăn, tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, các khóa tuyển sinh đầu tiên phải học trực tuyến. Sau 5 năm, nhà trường đã nhanh chóng ổn định bộ máy, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và mở rộng ngành nghề đào tạo.

"Những thành tích mà nhà trường đạt được đã góp phần khẳng định uy tín của hệ thống giáo dục TPHCM. Đặc biệt, mô hình học tập hiện đại, thân thiện, gắn liền với thực tiễn và nhu cầu của thị trường lao động là những yếu tố then chốt giúp trường ghi điểm với người học và các đối tác doanh nghiệp" - bà Trang nhận xét.

img

ThS Trương Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn, chia sẻ về hành trình 5 năm phát triển

ThS Trương Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn, cho biết đến nay, trường đã có hơn 5.000 sinh viên trong nước và hơn 1.000 sinh viên quốc tế; mạng lưới đối tác rộng khắp với hơn 400 doanh nghiệp, 130 trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

"Thành công lớn nhất của nhà trường chính là sự tin tưởng của phụ huynh và sinh viên" - ThS Trương Văn Hùng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, đại diện UBND TPHCM đã trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM cho nhà trường vì đã có những thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

Tin liên quan

Trường cao đẳng công lập nào ở TPHCM được giữ nguyên sau sắp xếp ?

Trường cao đẳng công lập nào ở TPHCM được giữ nguyên sau sắp xếp ?

(NLĐO) - Sau sắp xếp, TPHCM dự kiến sẽ có 6 trường cao đẳng công lập được giữ nguyên.

Trường cao đẳng giảm 70% học phí cho sinh viên vùng bão lũ

(NLĐO)- Để kịp thời tiếp sức, hỗ trợ tinh thần cho sinh viên, Hiệu trưởng một trường cao đẳng ở TP HCM đã có thông báo khẩn.

Kỷ niệm ngày 20-11: Dấu ấn 49 năm của Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM đã đào tạo nhiều thế hệ sinh viên chất lượng, phục vụ cho sự phát triển, lớn mạnh của ngành Điện lực miền Nam và cả nước.

Trường Cao đẳng sinh viên trường nghề cờ thi đua đào tạo Bằng khen chất lượng UBND TPHCM Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo