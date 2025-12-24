HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Quà tặng đặc biệt Công an phường An Cựu tặng người dân

Q. Nhật

(NLĐO) - Nhiều người dân ở phường An Cựu, TP Huế xem móc khóa có số điện thoại "đường dây nóng" của công an phường tặng như vật bất ly thân, khi cần gọi ngay.

Ngày 24-12, Công an phường An Cựu, TP Huế cho biết đã tiến hành dán hơn 350 bảng "đường dây nóng" tại nhiều khu vực trên địa bàn để công khai các số điện thoại "nóng" tiếp nhận phản ánh của người dân.

- Ảnh 1.

Các móc khóa an ninh trật tự có "đường dây nóng" được Công an phường An Cựu tặng các sinh viên.

Bên cạnh đó, công an phường này cũng kết hợp trao tặng hơn 1.500 móc khóa an ninh trật tự (ANTT), một mặt in số điện thoại của trực ban Công an phường An Cựu, số điện thoại di động của thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường để tiếp nhận các phản ánh từ người dân. Mặt còn lại là dòng chữ "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

- Ảnh 2.

Các móc khóa ANTT được trao cho người dân tại các hội nghị tuyên truyền hoặc khi cảnh sát khu vực về địa bàn nắm tình hình, thăm hỏi người dân, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm. Nhiều người dân ở phường An Cựu đã gắn móc khóa vào ba lô, chìa khóa xe, điện thoại... như những vật bất ly thân, khi cần là dễ thấy để liên hệ.

- Ảnh 3.

Gắn móc khóa ANTT có in "đường dây nóng" vào ba lô để gọi khi cần.

Trên Fanpage, một status về nội dung này của Công an phường An Cựu thu hút nhiều lượt like, share và bình luận: Gặp chuyện "không lành" bà con gọi ngay cho Công an phường An Cựu theo số điện thoại "đường dây nóng".

Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước cho biết đây là hình thức tuyên truyền trực quan, thiết thực, giúp người dân dễ nhớ, dễ gọi đúng người khi cần hỗ trợ. Bảng số "đường dây nóng" được dán tại các tuyến đường, khu dân cư giúp người dân nhìn thấy ngay khi cần, liên hệ kịp thời. Trong khi móc khóa ANTT là vật dụng gắn bó hằng ngày, giúp người dân chủ động phản ánh, cung cấp tin báo, đề nghị hỗ trợ về ANTT và các tình huống khẩn cấp.

Đó là hai hình thức bổ trợ cho nhau, góp phần rút ngắn thời gian tiếp nhận thông tin, nâng cao hiệu quả xử lý vụ việc, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, công khai, minh bạch và gần dân của Công an phường An Cựu trong công tác bảo đảm ANTT, vì cuộc sống bình yên của người dân.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước cho biết đó là số điện thoại di động của cá nhân. Từ khi công khai trở thành một trong những số "đường dây nóng" thì công an phường đã tiếp nhận, xử lý công việc hiệu quả hơn, đặc biệt là hình thức tiếp nhận tin nhắn từ người dân trong cứu hộ, cứu nạn ở các trận lũ lụt hồi cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua.

"Tôi không phiền khi công bố số điện thoại cá nhân của mình. Mong muốn bà con gọi nhiều hơn và tôi sẵn sàng nghe máy mọi lúc, mọi nơi" - thiếu tá Phước chia sẻ. 

Vị trưởng công an phường cho biết trong trường hợp bận việc, không thể nghe máy hoặc trả lời thì sẽ nhắn về trực ban Công an phường An Cựu ngay lập tức liên hệ lại người gọi hoặc nhờ người dân nhắn tin để ông kịp chỉ đạo xử lý.

