Quán ăn không có nhà vệ sinh, khu rửa tay có thể bị phạt đến 10 triệu đồng: Nhiều chủ quán lo lắng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Quán ăn không có nhà vệ sinh, khu rửa tay có thể bị phạt đến 10 triệu đồng: Nhiều chủ quán lo lắng

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Dự thảo mới đề xuất mức phạt cao hơn, từ 6-10 triệu đồng, áp dụng với các vi phạm như không có nhà vệ sinh, khu rửa tay; cống rãnh ứ đọng...

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm do Bộ Y tế chủ trì xây dựng. 

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất tăng mức xử phạt từ 1,5 đến 2 lần đối với nhiều nhóm hành vi vi phạm, đặc biệt là các lỗi liên quan đến điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

TIN LIÊN QUAN

Đối với cơ sở kinh doanh ăn uống, cửa hàng bán thực phẩm chín, mức phạt từ 2-4 triệu đồng được áp dụng cho các hành vi như sử dụng dụng cụ không bảo đảm vệ sinh; để côn trùng xâm nhập khu chế biến; không đội mũ, đeo khẩu trang; không sử dụng găng tay hoặc không cắt ngắn móng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Mức phạt cao hơn, từ 6-10 triệu đồng, áp dụng với các vi phạm như không có nhà vệ sinh, khu rửa tay; cống rãnh ứ đọng; không bảo đảm thu gom, xử lý rác thải. 

Đặc biệt, hành vi sử dụng người trực tiếp chế biến thực phẩm đang mắc các bệnh truyền nhiễm như tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E bị đề xuất phạt từ 20-30 triệu đồng.

Với thức ăn đường phố, mức phạt từ 1-6 triệu đồng được áp dụng nếu không che đậy thực phẩm, không bảo đảm dụng cụ, để côn trùng xâm nhập hoặc không sử dụng găng tay khi chế biến, phục vụ.

- Ảnh 2.

Người bán thức ăn thường xuyên không đeo bao tay

Trước các đề xuất này, nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ bày tỏ lo ngại do điều kiện thực tế chưa đáp ứng được yêu cầu. Phần lớn quán ăn vỉa hè có diện tích hạn chế, cơ sở vật chất thiếu thốn, khó cải tạo theo quy định.

Chị Hồng Thắm, bán nui và hoành thánh tại phường An Khánh (TPHCM), cho biết người kinh doanh nào cũng muốn giữ vệ sinh để thu hút khách. Tuy nhiên, việc bố trí bàn, tủ, kệ hay bảo quản thực phẩm đúng chuẩn lại không dễ thực hiện. “Tôi không biết phải làm sao để đúng quy định” - chị nói.

Theo chị Thắm, cơ quan chức năng cần có hướng dẫn cụ thể, chi tiết, thậm chí bằng tờ rơi hoặc hình ảnh minh họa để người bán dễ hiểu và làm theo. 

“Phải hướng dẫn trước để người buôn bán thực hiện. Sau đó mới xử phạt nếu không làm đúng. Chứ phạt vài triệu đồng thì quá nặng, lấy vốn đâu để bán tiếp” - chị bày tỏ.

Trong khi đó, chị Ngọc, bán hủ tiếu tại phường Cầu Ông Lãnh, cho biết mặt bằng kinh doanh “như cái hộp quẹt”, không có nhà vệ sinh, không có hệ thống nước. Khu vực chế biến đặt ngay trước cửa, phía trên miệng cống thoát nước. Nước rửa chén phải mang từ nhà đến.

“Với các tiêu chí như vậy thì đều không đạt. Nhưng nếu cải tạo cũng không khả thi vì diện tích quá nhỏ. Miệng cống trước cửa cũng không thể thay đổi, tôi không biết phải làm sao cho đúng” - chị Ngọc đặt câu hỏi.

Tương tự, anh Bình, bán phở tại phường Bàn Cờ (TPHCM), cho biết quán hoạt động trên vỉa hè nên không có khu vệ sinh riêng, khu rửa chén cũng tạm bợ gần miệng cống. Gia vị, rau, thịt không có khu bảo quản riêng biệt.

"Quán cố gắng giữ vệ sinh trong điều kiện có thể nhưng nếu áp theo quy định thì hầu như không đạt" - anh Bình nói và đề xuất cơ quan chức năng cần khảo sát thực tế từng mô hình kinh doanh để có hướng hỗ trợ, điều chỉnh phù hợp.

Bà Yến, bán đồ ăn sáng trên đường Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên, cho biết việc đeo trang sức khi chế biến thực phẩm là thói quen phổ biến của nhiều phụ nữ. Theo bà, nếu quy định cấm, người bán có thể tháo ra cất giữ nên không quá bất tiện.

Ngoài ra, quy định trùm đầu bằng nilon trong điều kiện thời tiết nắng nóng hiện nay “rất khó chịu”, do nhiệt độ cao khiến mồ hôi chảy nhiều, gây bất tiện khi làm việc.

Ngoài ra, bà cũng băn khoăn về quy định cắt ngắn móng tay. Bởi, là phụ nữ, ai cũng có nhu cầu làm đẹp, thường đầu tư chi phí lớn để làm móng. Do đó, thay vì bắt buộc cắt bỏ hoàn toàn, bà đề xuất cho phép sử dụng găng tay thay thế nhằm vừa bảo đảm vệ sinh, vừa phù hợp với nhu cầu thực tế của người bán.

Nhiều chủ quán khác cho rằng bên cạnh việc siết chặt quản lý và nâng mức xử phạt, cơ quan chức năng cần có lộ trình, hướng dẫn cụ thể và giải pháp hỗ trợ để các hộ kinh doanh nhỏ lẻ từng bước cải thiện điều kiện vệ sinh, thay vì chỉ tập trung vào chế tài xử phạt.

- Ảnh 3.

Ăn uống ngay cống thoát nước

Tin liên quan

Chủ quán ăn ở Đà Lạt bất ngờ phát hiện 1 con vật quý hiếm bò vào quán

Chủ quán ăn ở Đà Lạt bất ngờ phát hiện 1 con vật quý hiếm bò vào quán

(NLĐO) - Phát hiện 1 động vật hoang dã quý hiếm trong sách đỏ bò vào quán ăn, chủ quán ở Đà Lạt lập tức báo lực lượng kiểm lâm

Ngộ độc thực phẩm tăng, siết bếp ăn tập thể và hàng quán

(NLĐO) - Ngộ độc thực phẩm có xu hướng tăng đầu năm 2026, cơ quan chức năng tăng kiểm tra bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố.

Vũng Tàu vận động hàng quán, khách sạn mở cửa nhà vệ sinh miễn phí: Người trong cuộc nói gì?

(NLĐO)- Nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng ăn uống rất ủng hộ chủ trương của phường Vũng Tàu khi vận động các cơ sở mở cửa nhà vệ sinh miễn phí cho du khách

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo