Đề xuất phạt 2-4 triệu nếu để móng tay dài, đeo trang sức bán đồ ăn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đề xuất phạt 2-4 triệu nếu để móng tay dài, đeo trang sức bán đồ ăn

N.Dung

(NLĐO) - Người trực tiếp tiếp xúc thực phẩm không mang bảo hộ, để móng tay dài, đeo trang sức, hút thuốc trong khu sản xuất có thể bị phạt 2-4 triệu đồng.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế chủ trì xây dựng. Dự thảo này được đề xuất thay thế Nghị định 115/2018/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 124/2021/NĐ-CP.

Đề xuất phạt 4 triệu nếu để móng tay dài khi bán đồ ăn, chế biến thực phẩm - Ảnh 1.

Đề xuất xử phạt hành vi không cắt ngắn móng tay khi chế biến, bán thực phẩm

Theo cơ quan soạn thảo, lĩnh vực an toàn thực phẩm tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân, đang được xã hội đặc biệt quan tâm, trong khi các hành vi vi phạm có xu hướng gia tăng cả về tính chất lẫn mức độ, ngày càng tinh vi, phức tạp. Tuy nhiên, chế tài xử phạt hiện hành được đánh giá còn thấp, chưa đủ sức răn đe.

Vì vậy, dự thảo đề xuất tăng mức phạt từ 1,5 đến 2 lần đối với nhiều nhóm hành vi, như vi phạm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; tự công bố, đăng ký bản công bố; kiểm nghiệm, quảng cáo, ghi nhãn; kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc; sử dụng phụ gia sai quy định; sản xuất, kinh doanh thực phẩm hết hạn sử dụng.

Mức phạt tối đa trong lĩnh vực này được giữ ở 100 triệu đồng với cá nhân và 200 triệu đồng với tổ chức. Trường hợp áp dụng mức phạt cao nhất nhưng vẫn thấp hơn 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm, mức xử phạt có thể nâng lên tối đa 7 lần giá trị hàng hóa vi phạm.

Với cơ sở kinh doanh ăn uống, cửa hàng bán thực phẩm chín, mức phạt 2-4 triệu đồng áp dụng cho các hành vi như sử dụng dụng cụ không bảo đảm vệ sinh, để côn trùng xâm nhập khu chế biến, không đội mũ, đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay hoặc không cắt ngắn móng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Việc đeo trang sức, ăn uống, hút thuốc trong khu vực chế biến cũng thuộc nhóm vi phạm này.

Mức phạt 6-10 triệu đồng được đề xuất với các lỗi như không có nhà vệ sinh, khu rửa tay; cống rãnh ứ đọng; không bảo đảm thu gom, xử lý rác thải. Trường hợp sử dụng nước không đạt quy chuẩn hoặc không bảo đảm vệ sinh trong chế biến, mức phạt có thể lên 15-20 triệu đồng.

Hành vi sử dụng người trực tiếp chế biến thực phẩm đang mắc các bệnh truyền nhiễm như tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E… bị đề xuất phạt 20-30 triệu đồng.

Đề xuất phạt 4 triệu nếu để móng tay dài khi bán đồ ăn, chế biến thực phẩm - Ảnh 2.

Dùng nguyên liệu không bảo đảm an toàn thực phẩm có thể bị phạt tới 60 triệu

Đối với thức ăn đường phố, mức phạt 1-2 triệu đồng áp dụng nếu không che đậy thực phẩm, không bảo đảm dụng cụ, để côn trùng xâm nhập hoặc không sử dụng găng tay. Các vi phạm nghiêm trọng hơn có thể bị phạt 2-6 triệu đồng.

Ngoài ra, dự thảo đề xuất phạt 60-80 triệu đồng với hành vi sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc bị tiêu hủy để chế biến, kinh doanh thực phẩm. Hành vi sử dụng phụ gia, chất hỗ trợ chế biến không rõ nguồn gốc có thể bị phạt 45-60 triệu đồng.

Với quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng, mức phạt 10-20 triệu đồng được áp dụng nếu không bổ sung vitamin, khoáng chất theo danh mục bắt buộc. Cơ sở sử dụng lao động trực tiếp chế biến thực phẩm không khám sức khỏe định kỳ có thể bị phạt 1-3 triệu đồng mỗi người, tối đa 75 triệu đồng.

Bên cạnh phạt tiền, dự thảo cũng đề xuất đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 2 đến 6 tháng đối với trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

Dự thảo cũng đề xuất phạt 30-60 triệu đồng đối với hành vi sử dụng sản phẩm từ động vật, thực vật không bảo đảm chỉ tiêu an toàn thực phẩm hoặc không đạt yêu cầu kiểm dịch để chế biến, kinh doanh.

Trường hợp sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc bị tiêu hủy để chế biến, buôn bán thực phẩm có thể bị phạt 60-80 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo