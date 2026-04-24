Vũng Tàu vận động hàng quán, khách sạn mở cửa nhà vệ sinh miễn phí: Người trong cuộc nói gì?

Ngày 24-4, hưởng ứng chủ trương xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, UBND phường Vũng Tàu đang vận động các nhà hàng, khách sạn, quán cà phê và cơ sở kinh doanh trên địa bàn mở cửa nhà vệ sinh miễn phí cho du khách. Mô hình bước đầu nhận được sự đồng tình của doanh nghiệp và phản hồi tích cực từ người dân, du khách.

Ghi nhận tại khu vực Bãi Sau và nhiều tuyến đường trung tâm, một số cơ sở lưu trú, ăn uống đã chủ động hưởng ứng bằng cách cho khách vãng lai sử dụng nhà vệ sinh sạch sẽ, không thu phí.

Anh Hoàng Ngọc Linh, Giám đốc Khách sạn Green Vũng Tàu (đường Thùy Vân), cho biết lượng khách đến Vũng Tàu rất đông vào cuối tuần, nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh công cộng lớn. Trong khi đó, hệ thống nhà vệ sinh công cộng chưa thể đáp ứng hết vào giờ cao điểm. Vì vậy, việc các cơ sở kinh doanh cùng chung tay hỗ trợ là cần thiết. "Đây là việc làm nhỏ nhưng mang lại hình ảnh đẹp cho du lịch địa phương. Nếu du khách thấy thuận tiện, thoải mái thì họ sẽ muốn quay lại nhiều hơn và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ" - anh Linh chia sẻ.

Du khách đến Vũng Tàu rất đông vào dịp cuối tuần, lễ, Tết và trong mùa cao điểm nên nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh cũng tăng cao.

Tương tự, quản lý một quán cà phê gần công viên Bãi Trước cho hay cơ sở luôn sẵn sàng hỗ trợ du khách, nhất là người lớn tuổi, trẻ em và gia đình có con nhỏ. Theo người này, phần lớn khách đều có ý thức giữ gìn vệ sinh, lịch sự khi sử dụng nên không gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh.

Nhiều du khách bày tỏ sự hài lòng trước mô hình thiết thực này. Chị Phạm Minh Tú, du khách đến từ Đồng Nai, cho biết gia đình có con nhỏ nên mỗi khi đi chơi biển rất quan tâm đến việc tìm nhà vệ sinh sạch sẽ. "Nếu được các khách sạn, nhà hàng hỗ trợ thì rất tiện. Nhiều khi đang đi dạo hoặc vui chơi mà cần gấp, tìm được chỗ sạch sẽ sẽ đỡ vất vả hơn nhiều" - chị nói.

Trong khi đó, anh Trần Minh Tuấn, du khách từ phường Sài Gòn, TPHCM, đánh giá việc mở cửa nhà vệ sinh miễn phí thể hiện sự chuyên nghiệp của điểm đến. Theo anh, nhiều thành phố du lịch trên thế giới đều xem đây là dịch vụ cơ bản để phục vụ du khách. "Một nơi du lịch tốt không chỉ có cảnh đẹp mà còn phải tiện nghi, thân thiện và chu đáo" - anh Tuấn nhìn nhận.

Nhiều du khách đánh giá rất cao về chủ trương của phường Vũng Tàu

Theo UBND phường Vũng Tàu, chủ trương vận động các cơ sở kinh doanh tham gia phục vụ nhà vệ sinh miễn phí nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, giảm tình trạng du khách gặp khó khi có nhu cầu đột xuất, đồng thời xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Lãnh đạo địa phương cho biết việc vận động được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, khuyến khích các đơn vị tham gia tùy điều kiện thực tế. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng mô hình và ghi nhận các cơ sở tích cực hưởng ứng.

Với một hành động nhỏ nhưng thiết thực, mô hình mở cửa nhà vệ sinh phục vụ du khách được kỳ vọng sẽ lan tỏa tinh thần hiếu khách, góp phần giúp Vũng Tàu ghi điểm trong mắt du khách gần xa.

Để du khách dễ nhận biết, các điểm tham gia được khuyến khích lắp bảng thông báo "Nhà vệ sinh miễn phí" bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh tại vị trí dễ quan sát. Song song đó, các đơn vị cũng được đề nghị giữ gìn khu vực vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, tạo ấn tượng tốt về chất lượng phục vụ cũng như nếp sống du lịch của địa phương. Một điểm đáng chú ý là vị trí các nhà vệ sinh miễn phí sẽ được tích hợp lên Google Maps hoặc các ứng dụng tra cứu để du khách dễ dàng tìm kiếm.



