Bầu trời Quảng Ngãi xám xịt trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bầu trời Quảng Ngãi xám xịt trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ

T.Trực

(NLĐO) – Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu hoàn thành sơ tán người dân ven biển, đặc biệt các xã phía Nam trưa 6-11, trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ.

Sáng 6-11, Tỉnh ủy Quảng Ngãi có công văn hỏa tốc chỉ đạo các sở ban ngành, địa phương trong toàn tỉnh tập trung ứng phó bão số 13 Kalmaegi.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến của cơn bão để chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó kịp thời; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, kịp thời sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét... Hoãn tất cả các cuộc họp, hội nghị chưa cần thiết trong thời gian cơn bão tác động đến tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó...

Bầu trời Quảng Ngãi xám xịt trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ - Ảnh 1.

Sơ tán người dân tránh bão số 13 Kalmaegi

Trao đổi nhanh với PV, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trước dự báo Quảng Ngãi sẽ là 1 trong những tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 13 Kalmaegi khi đổ bộ vào đất liền, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu chính quyền các vùng ven biển, khẩn cấp sơ tán dân.

Bầu trời Quảng Ngãi xám xịt trước khi bão số 13 đổ bộ

Trong đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đặc biệt lưu ý sơ tán dân ở các xã, phường phía Nam của tỉnh như Sa Huỳnh, Trà Câu và các khu vực ven biển nguy hiểm khác. Chậm nhất đến cuối giờ trưa nay 6-11, tất cả các địa phương ven biển, khu vực nguy hiểm phải hoàn thành sơ tán dân đến nơi ở an toàn.

Ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh, cho biết ngay trong sáng nay 6-11, địa phương đang huy động lực lượng tiến hành sơ tán các hộ dân ở khu vực ven biển, nguy hiểm với số lượng khoảng 650 hộ/3.500 khẩu.

Bầu trời Quảng Ngãi xám xịt trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ - Ảnh 2.

Phường Sa Huỳnh chuẩn bị chỗ ở cho người dân sơ tán

UBND phường Trà Câu cũng cho biết sẽ sơ tán khoảng 1.000 nhân khẩu, chủ yếu ở các thôn dọc ven biển phường Trà Câu. "Chúng tôi đang yêu cầu người dân khẩn cấp sơ tán. Dự kiến, trưa nay công tác sơ tán sẽ hoàn tất", Chủ tịch UBND phường Trà Câu Võ Minh Châu cho biết.

Nhiều địa phương dùng loa cảnh báo về sức mạnh cơ bão số 13 chuẩn bị đổ bộ

Trong sáng nay, ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi cũng ra thông báo khẩn cấp cho học sinh toàn bộ các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nghỉ học (thay vì đến chiều 6-11 mới nghỉ như thông báo trước).

Để ứng phó bão, nhiều người dân có nhà kiên cố và thậm chí các chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng thông báo mở cửa đón người dân đến ở miễn phí. Các cơ sở buôn bán, tiệm tạp hóa cũng cung cấp nhiều vật tư, thiết bị chống bão miễn phí cho người dân… Những đội cứu hộ tình nguyện ở Quảng Ngãi sẵn sàng lập nhiều điểm túc trực, ứng phó với bão số 13.

Bầu trời Quảng Ngãi xám xịt trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ - Ảnh 3.

Một cửa hàng ở Quảng Ngãi thông báo tặng bao đựng nước chống bão miễn phí

Tại Chùa Đức Lâm, xã Long Phụng (tỉnh Quảng Ngãi) thông báo mở cửa đón người dân ở khu vực xung quanh về trú bão số 13. Đại đức Thích Hạnh Nhân, trụ trì chùa Đức Lâm chia sẻ, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của bà con, chùa Đức Lâm xin được mở cửa đón bà con đến trú ẩn trong chùa trong thời gian bão đổ bộ. Thời gian đón bà con bắt đầu từ lúc này, bà con không cần phải mang theo các vật dụng thiết yếu.

Bầu trời Quảng Ngãi xám xịt trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ - Ảnh 4.

Bộ đội giúp dân chằng chống nhà cửa

Đến 9 giờ sáng 6-11, nhiều khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa, bầu trời âm u, mây đen xám xịt. Đặc biệt những khu vực ven biển đã có những cơn gió mạnh, nhiều nơi đã có mưa lớn.

Theo những người dân ven biển, thông thường trước những trận bão mạnh, bầu trời khá quang đãng, có nắng nhẹ; đêm trước bão còn có trăng khá sáng... Sau đó, sẽ chuyển dần sang màu xám, kèm mưa lớn, gió mạnh dần...

"Đây thường là dấu hiệu của những trận bão mạnh sắp tới. Nhiều người không có kinh nghiệm thấy trời có nắng, quang đãng thường nghỉ sẽ hết mưa bão nên lơ là, chủ quan nên khi bão vào, trở tay không kịp" - ông Trần Thương, người dân ven biển Sa Huỳnh, cho biết.

Tin liên quan

Bão số 13 - cơn bão "hết sức bất thường"

Bão số 13 - cơn bão "hết sức bất thường"

Phó Thủ tướng cho rằng đây là cơn bão "hết sức bất thường", do vậy cần đặt công tác phòng chống trong "tình trạng khẩn cấp hơn và nguy hiểm hơn"

Gia Lai trắng đêm di dời dân, kích hoạt kịch bản ứng phó bão số 13 Kalmaegi cấp 5

(NLĐO) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 Kalmaegi, Gia Lai đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện và người dân vào cuộc.

Bão Kalmaegi áp sát, Đà Nẵng yêu cầu sơ tán dân trước 12 giờ ngày 6-11

(NLĐO) - Đà Nẵng yêu cầu phải khẩn trương sơ tán dân tại khu vực, địa điểm có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, lũ quét nặng trước bão 13 Kalmaegi

tỉnh Quảng Ngãi khu vực nguy hiểm ngành giáo dục sơ tán dân nguy cơ cao đội cứu hộ học sinh nghỉ học
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo