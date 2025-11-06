Bầu trời Quảng Ngãi xám xịt trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ

Sáng 6-11, Tỉnh ủy Quảng Ngãi có công văn hỏa tốc chỉ đạo các sở ban ngành, địa phương trong toàn tỉnh tập trung ứng phó bão số 13 Kalmaegi.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến của cơn bão để chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó kịp thời; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, kịp thời sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét... Hoãn tất cả các cuộc họp, hội nghị chưa cần thiết trong thời gian cơn bão tác động đến tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó...

Sơ tán người dân tránh bão số 13 Kalmaegi

Trao đổi nhanh với PV, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trước dự báo Quảng Ngãi sẽ là 1 trong những tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 13 Kalmaegi khi đổ bộ vào đất liền, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu chính quyền các vùng ven biển, khẩn cấp sơ tán dân.

Bầu trời Quảng Ngãi xám xịt trước khi bão số 13 đổ bộ

Trong đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đặc biệt lưu ý sơ tán dân ở các xã, phường phía Nam của tỉnh như Sa Huỳnh, Trà Câu và các khu vực ven biển nguy hiểm khác. Chậm nhất đến cuối giờ trưa nay 6-11, tất cả các địa phương ven biển, khu vực nguy hiểm phải hoàn thành sơ tán dân đến nơi ở an toàn.

Ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh, cho biết ngay trong sáng nay 6-11, địa phương đang huy động lực lượng tiến hành sơ tán các hộ dân ở khu vực ven biển, nguy hiểm với số lượng khoảng 650 hộ/3.500 khẩu.

Phường Sa Huỳnh chuẩn bị chỗ ở cho người dân sơ tán

UBND phường Trà Câu cũng cho biết sẽ sơ tán khoảng 1.000 nhân khẩu, chủ yếu ở các thôn dọc ven biển phường Trà Câu. "Chúng tôi đang yêu cầu người dân khẩn cấp sơ tán. Dự kiến, trưa nay công tác sơ tán sẽ hoàn tất", Chủ tịch UBND phường Trà Câu Võ Minh Châu cho biết.

Nhiều địa phương dùng loa cảnh báo về sức mạnh cơ bão số 13 chuẩn bị đổ bộ

Trong sáng nay, ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi cũng ra thông báo khẩn cấp cho học sinh toàn bộ các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nghỉ học (thay vì đến chiều 6-11 mới nghỉ như thông báo trước).

Để ứng phó bão, nhiều người dân có nhà kiên cố và thậm chí các chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng thông báo mở cửa đón người dân đến ở miễn phí. Các cơ sở buôn bán, tiệm tạp hóa cũng cung cấp nhiều vật tư, thiết bị chống bão miễn phí cho người dân… Những đội cứu hộ tình nguyện ở Quảng Ngãi sẵn sàng lập nhiều điểm túc trực, ứng phó với bão số 13.

Một cửa hàng ở Quảng Ngãi thông báo tặng bao đựng nước chống bão miễn phí

Tại Chùa Đức Lâm, xã Long Phụng (tỉnh Quảng Ngãi) thông báo mở cửa đón người dân ở khu vực xung quanh về trú bão số 13. Đại đức Thích Hạnh Nhân, trụ trì chùa Đức Lâm chia sẻ, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của bà con, chùa Đức Lâm xin được mở cửa đón bà con đến trú ẩn trong chùa trong thời gian bão đổ bộ. Thời gian đón bà con bắt đầu từ lúc này, bà con không cần phải mang theo các vật dụng thiết yếu.

Bộ đội giúp dân chằng chống nhà cửa

Đến 9 giờ sáng 6-11, nhiều khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa, bầu trời âm u, mây đen xám xịt. Đặc biệt những khu vực ven biển đã có những cơn gió mạnh, nhiều nơi đã có mưa lớn.

Theo những người dân ven biển, thông thường trước những trận bão mạnh, bầu trời khá quang đãng, có nắng nhẹ; đêm trước bão còn có trăng khá sáng... Sau đó, sẽ chuyển dần sang màu xám, kèm mưa lớn, gió mạnh dần...

"Đây thường là dấu hiệu của những trận bão mạnh sắp tới. Nhiều người không có kinh nghiệm thấy trời có nắng, quang đãng thường nghỉ sẽ hết mưa bão nên lơ là, chủ quan nên khi bão vào, trở tay không kịp" - ông Trần Thương, người dân ven biển Sa Huỳnh, cho biết.