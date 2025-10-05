Quân khu 3 thành lập một sở chỉ huy phía trước và 4 sở chỉ huy bổ trợ để ứng phó bão

Ngày 5-10, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn công tác Bộ Quốc phòng, đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 11 tại Quảng Ninh. Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3 và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh làm việc với đoàn.

Đồn Biên phòng Cô Tô kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh đã thông báo cho gần 4.200 tàu thuyền biết tình hình của bão số 11 để chủ động phòng, tránh và yêu cầu đến trưa ngày 5-10, toàn bộ các tàu thuyền phải vào bờ tránh trú; tổ chức thông tin về bão đến cộng đồng dân cư để triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó; rà soát nơi di dời người dân khi có tình huống và các khu neo đậu, các công trình đang thi công, khu du lịch, vui chơi ven biển, các khu vực tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, sạt lở; nạo vét hệ thống thoát nước đô thị, kênh mương, sông suối, cắt cây tỉa cành; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để trực canh tại các ngầm tràn, sông suối và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống...

Các đơn vị trong ngành than đã sẵn sàng phương tiện, nhân lực ứng phó với tình huống mưa lớn trên các khai trường, hầm lò do các đơn vị của ngành đang khai thác và sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao Quân khu 3 trong việc thành lập một sở chỉ huy phía trước và 4 sở chỉ huy bổ trợ để ứng phó bão; huy động gần 4.200 cán bộ, chiến sĩ và 68 phương tiện xuồng, xe đặc chủng sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.

Tại khu vực Âu Cảng Cô Tô, đồn Biên phòng Cô Tô đã tuyên truyền ngư dân kiểm tra hệ thống neo buộc, nhắc nhở các hộ dân chủ động gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Trong bối cảnh vừa khắc phục hậu quả bão số 10, vừa ứng phó bão số 11, thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu về ứng phó bão số 11. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa cũng yêu cầu địa phương tăng cường bảo đảm an toàn trên biển trước khi bão số 11 đổ bộ.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, hiện nay các cơ quan, đơn vị trên địa bàn duy trì nghiêm chế độ trực 100 % quân số, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng cứu, khắc phục, xử lý các tình huống.

Từ ngày 30-9 đến ngày 4-10, Đồn Biên phòng Đảo Trần đã tổ chức 5 lượt tổ đội, với 6 lượt xe điện, 2 lượt xuồng và 60 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn thôn Trần tuyên truyền, kêu gọi và hướng dẫn 31 phương tiện và 67 thuyền viên đang neo đậu quanh khu vực đảo chủ động di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Chính quyền xã Cái Chiên tuyên truyền và tổ chức cho ngư dân, chủ phương tiện tàu thuyền về nơi tránh trú bão

Cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp đến từng hộ dân, từng lồng bè để kiểm tra, nhắc nhở và hỗ trợ bà con chằng chống nhà cửa, gia cố các công trình có nguy cơ bị ảnh hưởng do gió lớn, sóng mạnh. Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Đảo Trần đã huy động lực lượng giúp nhân dân chằng, chống 6 nhà dân; di chuyển, kêu gọi 4 lồng bè nuôi trồng thủy sản cùng 11 người dân lên bờ; vận chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi trú tránh an toàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Đồn Biên phòng Thanh Lân cũng đã cử 3 tổ với 2 lượt xuồng, 6 lượt xe máy và 15 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng tổ công tác phòng chống thiên tai đặc khu Cô Tô, tuyên truyền kêu gọi ngư dân đưa 186 tàu, lồng bè vào âu tránh trú và tuyên truyền giúp dân chằng chống bão số 11.

Trước đó, UBND, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đặc khu Cô Tô đã chủ động triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó, chuyển trạng thái sẵn sàng phòng, chống và ứng phó với bão số 11 sang trạng thái ứng phó với bão mạnh (cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3); phân công các tổ công tác bám sát địa bàn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống; thông tin rộng rãi về bão trên các phương tiện truyền thông với mục tiêu tuyệt đối không để thiệt hại về người, giảm thiểu tối đa thiệt hại tài sản. Các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, gia cố nhà cửa, lồng bè, đồng thời chuẩn bị phương án sơ tán dân tại những vị trí xung yếu.

Hỗ trợ người dân chằng giữ nhà cửa

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn đặc khu có 544 phương tiện (trong đó 468 tàu thuyền có gắn động cơ) đã được kêu gọi vào nơi neo đậu an toàn; 52 nhà ở nguy cơ mất an toàn đã được gia cố; 100% khách du lịch trên đảo đã được thông tin, trong đó 38 khách đang lưu trú đã có phương án di chuyển về đất liền khi cần thiết. Vật tư, phương tiện, lực lượng ứng trực "4 tại chỗ" được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống phát sinh.