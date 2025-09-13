HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Quản lý khu phố nhờ AI

Bài và ảnh: Ngọc Linh

Đây là bước đi đột phá nhằm trang bị kỹ năng số cho lực lượng cán bộ cơ sở - những người trực tiếp làm việc và gắn bó mật thiết với người dân.

Trong không khí hân hoan chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, phường Phú Thọ (TP HCM) đã tạo một dấu ấn đậm nét trong công cuộc chuyển đổi số khi tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý khu phố, mang lại những kết quả tích cực và thiết thực.

Bắt nhịp tinh thần Nghị quyết 57 của Trung ương về đẩy mạnh chuyển đổi số, UBND phường Phú Thọ đã chủ động tổ chức chương trình tập huấn ứng dụng AI cho hơn 100 cán bộ đoàn thể của 26 khu phố.

Đây là bước đi đột phá nhằm trang bị kỹ năng số cho lực lượng cán bộ cơ sở - những người trực tiếp làm việc và gắn bó mật thiết với người dân. Các cán bộ được tiếp cận những kiến thức thực tiễn, từ việc xây dựng nhóm chat khu phố hiệu quả đến sử dụng AI để soạn thảo văn bản, thống kê số liệu và quản lý thông tin dân cư một cách nhanh chóng, chính xác.

Chỉ sau một thời gian ngắn, hiệu quả của chương trình đã được khẳng định. Công tác xử lý văn bản, báo cáo định kỳ, vốn tốn nhiều giờ, nay được rút ngắn chỉ còn vài chục phút. Các nhóm chat khu phố hoạt động có tổ chức đã trở thành kênh truyền thông chính thống, giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, kịp thời, đặc biệt trong các tình huống đột xuất như vận động phong trào hay phổ biến chính sách mới.

Quản lý khu phố nhờ AI- Ảnh 1.

Cán bộ khu phố trao đổi cùng báo cáo viên

Đáng chú ý, cán bộ khu phố đã sáng tạo hơn trong công tác tuyên truyền khi ứng dụng AI để làm video ngắn, infographic, giúp thông tin dễ dàng tiếp cận cộng đồng, nhất là giới trẻ.

Một số khu phố còn mạnh dạn thử nghiệm dùng AI để phân tích dữ liệu dân cư, từ đó nắm bắt biến động dân số và tình hình an sinh xã hội, làm cơ sở để tham mưu cho lãnh đạo, cán bộ phường những chính sách sát với thực tế.

Thành công này không chỉ đến từ công nghệ mà còn bắt nguồn từ tinh thần đoàn kết, ham học hỏi của đội ngũ cán bộ. Những cán bộ lớn tuổi đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các đồng nghiệp trẻ, tạo nên một môi trường học tập cởi mở và hiệu quả.

Theo bà Lê Ngọc Chi, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thọ, kết quả này khẳng định hướng đi đúng đắn, đưa chuyển đổi số từ khái niệm trở thành công cụ làm việc hằng ngày, giúp công tác quản lý khoa học và minh bạch hơn. Phường Phú Thọ đặt mục tiêu tiếp tục nhân rộng mô hình, mở các lớp tập huấn chuyên sâu và hình thành những câu lạc bộ chuyển đổi số tại từng khu phố.

Tầm nhìn xa hơn là xây dựng mỗi cán bộ trở thành một hạt nhân chuyển đổi số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị thông minh, hiện đại và nghĩa tình.

