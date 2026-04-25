Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đến CNVC-LĐ

Ngày 25-4, Công đoàn xã Bình Lợi, TPHCM tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Nghị quyết Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự có hơn 100 cán bộ Công đoàn cơ sở và CNVC-LĐ trên địa bàn.

Bà Nguyễn Kim Loan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM

Tại hội nghị, bà Nguyễn Kim Loan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - đã thông tin về những nội dung cốt lõi, điểm mới và ý nghĩa quan trọng của các nghị quyết.

Bà nhấn mạnh định hướng lớn của tổ chức Công đoàn thành phố trong nhiệm kỳ mới, tập trung vào 3 chương trình đột phá gắn với chăm lo đời sống người lao động, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn và xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh.

Quang cảnh hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết tại Công đoàn xã Bình Lợi, TP HCM ngày 25-4

Cùng với đó là hệ thống 7 chỉ tiêu nhiệm kỳ, 16 chỉ tiêu hằng năm và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, được xây dựng theo hướng cụ thể, khả thi, sát thực tiễn cơ sở.

Không chỉ truyền đạt nội dung nghị quyết, báo cáo viên còn phân tích những vấn đề đặt ra trong tình hình mới, nhất là công tác nắm bắt dư luận xã hội trong CNVC-LĐ. Đây là nội dung quan trọng nhằm kịp thời định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của đoàn viên - lao động đối với tổ chức Công đoàn và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thông qua hội nghị, cán bộ Công đoàn cơ sở và CNVC-LĐ được cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, qua đó chủ động đưa nghị quyết vào thực tiễn công tác tại đơn vị.

Nhiều đại biểu đánh giá nội dung truyền đạt rõ ràng, sát thực tế, giúp định hình tốt hơn vai trò, trách nhiệm trong giai đoạn mới.

Cán bộ Công đoàn cơ sở và CNVC-LĐ xã Bình Lợi lắng nghe các nội dung trọng tâm của nghị quyết

Dịp này, Công đoàn xã Bình Lợi phát động phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" gắn với xây dựng khu dân cư "Đoàn kết - nghĩa tình - tự quản - an toàn" năm 2026.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, đoàn viên - lao động đã tham gia trồng 100 cây xanh tại một số tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn.

Công đoàn xã Bình Lợi phát động phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” năm 2026

Hoạt động góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, tạo không gian sống xanh - sạch - đẹp, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường và tinh thần trách nhiệm cộng đồng trong CNVC-LĐ và người dân.