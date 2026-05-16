Thời sự Xã hội

Quảng Ngãi: Khống chế đám cháy tại bãi rác Nghĩa Kỳ sau gần 2 ngày

T.Trực

(NLĐO) – Hiện đám cháy ở bãi rác Nghĩa Kỳ đã được khống chế sau gần 2 ngày đêm.

Ngày 16-5, Đại tá Đặng Việt Dũng - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Quảng Ngãi), cho biết đến khoảng 10 giờ ngày 16-5, lực lượng chức năng đã cơ bản dập tắt đám cháy tại bãi rác tạm thời của Nhà máy Xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 14-5, đám cháy bùng phát tại khu vực hố chứa rác tạm thời của Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ. Diện tích cháy khoảng 1ha.

Khống chế đám cháy bãi rác Nghĩa Kỳ tại Quảng Ngãi sau gần 2 ngày - Ảnh 1.

Sau gần 2 ngày đám cháy ở bãi rác Nghĩa Kỳ được khống chế

Trong quá trình chữa cháy, do thời tiết nắng nóng kéo dài, kết hợp gió lớn và lượng rác tồn lưu nhiều ngày đang phân hủy nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Chiều 15-5, sau đợt gió lớn, nhiều điểm cháy trong khuôn viên bãi rác tiếp tục bùng phát trở lại.

Khống chế đám cháy bãi rác Nghĩa Kỳ tại Quảng Ngãi sau gần 2 ngày - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy

Lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp để khống chế đám cháy như dập lửa trên bề mặt, sử dụng bọt chữa cháy để thẩm thấu sâu. Đồng thời, huy động máy cào xử lý các lớp rác phía trên và tưới nước xuống các điểm cháy âm ỉ bên dưới.

Khống chế đám cháy bãi rác Nghĩa Kỳ tại Quảng Ngãi sau gần 2 ngày - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy

Tham gia chữa cháy có gần 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng lực lượng của Công ty Cổ phần Môi trường; huy động 10 xe chữa cháy và khoảng 30 lượt xe bồn chở nước phục vụ công tác dập lửa.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định do thời tiết nắng nóng kéo dài, trong quá trình lưu chứa rác phát sinh cháy từ các vật dụng dễ bắt lửa, sau đó lan rộng ra khu vực xung quanh.

Vụ cháy được khống chế kịp thời, không để cháy lan diện rộng, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân khu vực lân cận

Huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ PCCC khống chế đám cháy ở TPHCM

