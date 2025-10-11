Quảng Trị "tổng kiểm tra" bếp ăn trường học sau loạt vụ việc

Học sinh ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy nhập viện sau vụ ngộ độc thực phẩm - Ảnh Hoàng Phúc

Ngày 11-10, Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị - cho biết vừa ban hành kế hoạch tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo kế hoạch, mục tiêu là siết chặt quản lý, chủ động phát hiện và ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, phòng chống ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm trong trường học. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế học đường và người trực tiếp chế biến thực phẩm, nhằm bảo đảm bữa ăn học sinh an toàn, đủ dinh dưỡng.

Các đoàn kiểm tra chuyên ngành và liên ngành sẽ được thành lập để kiểm tra trực tiếp tại bếp ăn, căng tin trường học, cũng như các đơn vị cung cấp suất ăn, nguồn nguyên liệu chế biến. Cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu kiểm nghiệm, lập biên bản, xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở không bảo đảm quy định về an toàn thực phẩm.

Sở Y tế Quảng Trị được giao làm cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các sở ngành như: Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh cùng UBND các xã, phường, đặc khu trong công tác kiểm tra, truy xuất nguồn gốc và giám sát an toàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí được đề nghị tăng cường tuyên truyền, phản ánh thực tế và nêu gương những đơn vị thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học.

Như Báo Người Lao Động phản ánh, thời gian gần đây, tại Quảng Trị liên tiếp xảy ra các vụ việc liên quan đến bếp ăn trường học.

Trước đó, vụ ngộ độc khiến 40 học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân) phải nhập viện vẫn chưa lắng xuống, thì mới đây hình ảnh suất ăn bán trú "đạm bạc" tại Trường tiểu học số 1 Ba Đồn (phường Ba Đồn) tiếp tục gây xôn xao dư luận.

Kế hoạch tăng cường kiểm soát được xem là biện pháp kịp thời nhằm chấn chỉnh công tác an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh, tạo môi trường học đường an toàn, lành mạnh để các em yên tâm học tập.