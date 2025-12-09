Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại SEA Games 33

Quốc kỳ Việt Nam đã tung bay tại lễ thượng cờ các quốc gia Đông Nam Á tham dự SEA Games 33 được tổ chức chiều 8-12 tại Quảng trường Hua Mark Indoor Stadium (Thái Lan).

Theo thông lệ tại các kỳ đại hội thể thao lớn của khu vực, châu lục và thế giới, lễ thượng cờ được tổ chức nhằm ghi nhận sự hiện diện của các quốc gia tham dự và chào đón các đoàn thể thao đến tham dự đại hội, khích lệ tinh thần thi đấu của các VĐV. Thành phần đoàn thể thao Việt Nam dự lễ thượng cờ gồm toàn bộ cán bộ đoàn, trừ các bác sĩ đang theo chân các đội tuyển, cùng với 22 tuyển thủ môn bơi.

Đúng 15 giờ 25 phút ngày 8-12, Quốc kỳ Việt Nam đã tung bay trên bầu trời Quảng trường Hua Mark Indoor Stadium cùng với quốc kỳ của 10 quốc gia Đông Nam Á. Quốc kỳ Việt Nam xuất hiện ở gần cuối buổi lễ, ngay trước nghi thức thượng cờ nước chủ nhà Thái Lan. Trong vài ngày qua, nhiều đoàn thể thao Việt Nam đã lên đường sang Bangkok để chuẩn bị cho các cuộc tranh tài tại đại hội. Các đội bóng đá nam, bóng đá nữ, cầu lông, bóng ném, bóng chày… đã ra sân ở những trận tranh tài đầu tiên, diễn ra trước ngày khai mạc.

Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Ảnh: NGỌC LINH

Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, trong đó có 191 HLV; 841 VĐV thi đấu ở 47 môn thể thao và phân môn. Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt từ 91 đến 110 HCV, hướng tới duy trì vị trí thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cho biết đoàn thể thao Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, hy vọng từng tuyển thủ quốc gia, từng đội tuyển sẽ thi đấu đầy quyết tâm, đua tranh sòng phẳng với các đối thủ rất mạnh trong khu vực như Thái Lan, Indonesia hay Singapore, tạo nền tảng hướng tới tầm vóc thể thao châu lục và quốc tế thông qua các kỳ đại hội chính thức như ASIAD, Olympic…

Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) cho biết sẽ thưởng 200 triệu đồng cho các võ sĩ Việt Nam giành HCV tại SEA Games 33. Ở môn tranh tài tập thể, số tiền 1 tỉ đồng sẽ được trao cho các đội tuyển bóng chuyền trong nhà nam, nữ nếu giành được HCV.



