HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại SEA Games 33

Đ.Tùng

Đúng 15 giờ 25 phút ngày 8-12, Quốc kỳ Việt Nam đã tung bay trên bầu trời Quảng trường Hua Mark Indoor Stadium cùng với quốc kỳ của 10 quốc gia Đông Nam Á.

Quốc kỳ Việt Nam đã tung bay tại lễ thượng cờ các quốc gia Đông Nam Á tham dự SEA Games 33 được tổ chức chiều 8-12 tại Quảng trường Hua Mark Indoor Stadium (Thái Lan).

Theo thông lệ tại các kỳ đại hội thể thao lớn của khu vực, châu lục và thế giới, lễ thượng cờ được tổ chức nhằm ghi nhận sự hiện diện của các quốc gia tham dự và chào đón các đoàn thể thao đến tham dự đại hội, khích lệ tinh thần thi đấu của các VĐV. Thành phần đoàn thể thao Việt Nam dự lễ thượng cờ gồm toàn bộ cán bộ đoàn, trừ các bác sĩ đang theo chân các đội tuyển, cùng với 22 tuyển thủ môn bơi.

Đúng 15 giờ 25 phút ngày 8-12, Quốc kỳ Việt Nam đã tung bay trên bầu trời Quảng trường Hua Mark Indoor Stadium cùng với quốc kỳ của 10 quốc gia Đông Nam Á. Quốc kỳ Việt Nam xuất hiện ở gần cuối buổi lễ, ngay trước nghi thức thượng cờ nước chủ nhà Thái Lan. Trong vài ngày qua, nhiều đoàn thể thao Việt Nam đã lên đường sang Bangkok để chuẩn bị cho các cuộc tranh tài tại đại hội. Các đội bóng đá nam, bóng đá nữ, cầu lông, bóng ném, bóng chày… đã ra sân ở những trận tranh tài đầu tiên, diễn ra trước ngày khai mạc.

Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại SEA Games 33 - Ảnh 1.

Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Ảnh: NGỌC LINH

Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, trong đó có 191 HLV; 841 VĐV thi đấu ở 47 môn thể thao và phân môn. Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt từ 91 đến 110 HCV, hướng tới duy trì vị trí thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cho biết đoàn thể thao Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, hy vọng từng tuyển thủ quốc gia, từng đội tuyển sẽ thi đấu đầy quyết tâm, đua tranh sòng phẳng với các đối thủ rất mạnh trong khu vực như Thái Lan, Indonesia hay Singapore, tạo nền tảng hướng tới tầm vóc thể thao châu lục và quốc tế thông qua các kỳ đại hội chính thức như ASIAD, Olympic…

Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) cho biết sẽ thưởng 200 triệu đồng cho các võ sĩ Việt Nam giành HCV tại SEA Games 33. Ở môn tranh tài tập thể, số tiền 1 tỉ đồng sẽ được trao cho các đội tuyển bóng chuyền trong nhà nam, nữ nếu giành được HCV.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo