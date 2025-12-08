HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Trang trọng lễ thượng cờ Việt Nam và các quốc gia tham dự SEA Games 33

Đào Tùng - Ảnh: Ngọc Linh

(NLĐO) - Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tham dự SEA Games 33 đã được long trọng tổ chức chiều 8-12 tại quảng trường Nhà thi đấu Hua Mark ở Bangkok - Thái Lan.

Đúng 15 giờ 25 phút ngày 8-12, quốc kỳ Việt Nam đã tung bay trên bầu trời quảng trường Hua Mark Indoor Stadium cùng với quốc kỳ của 10 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á tại lễ thượng cờ. Quốc kỳ Việt Nam xuất hiện ở gần cuối buổi lễ, ngay trước nghi thức thượng cờ nước chủ nhà Thái Lan.

Trang trọng lễ thượng cờ 11 quốc gia tham dự SEA Games 33 - Ảnh 1.

Chuẩn bị cho lễ thượng cờ Việt Nam tại SEA Games 33

Theo thông lệ tại các kỳ đại hội thể thao lớn của khu vực, châu lục và thế giới, lễ thượng cờ được tổ chức nhằm ghi nhận sự hiện diện của các quốc gia tham dự và chào đón các đoàn thể thao đến tham dự đại hội, khích lệ tinh thần thi đấu của các vận động viên. Thành phần đoàn thể thao Việt Nam dự lễ thượng cờ gồm toàn bộ cán bộ đoàn, trừ các bác sĩ đang theo chân các đội tuyển, cùng với 22 tuyển thủ môn bơi.

Trang trọng lễ thượng cờ 11 quốc gia tham dự SEA Games 33 - Ảnh 2.

Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại quảng trường Hua Mark Indoor Stadium

Trang trọng lễ thượng cờ 11 quốc gia tham dự SEA Games 33 - Ảnh 3.

Lễ thượng cờ 11 quốc gia dự SEA Games 33 diễn ra trang trọng

Trong vài ngày qua, nhiều cánh quân Đoàn Thể thao Việt Nam đã lên đường, trực chỉ Bangkok để chuẩn bị cho các cuộc tranh tài tại đại hội. Các đội bóng đá nam, bóng đá nữ, cầu lông, bóng ném, bóng chày… đã ra sân ở những trận tranh tài đầu tiên, diễn ra trước ngày khai mạc.

Trang trọng lễ thượng cờ 11 quốc gia tham dự SEA Games 33 - Ảnh 4.

Đoàn Thể thao Việt Nam dự lễ thượng cờ SEA Games 33

Trang trọng lễ thượng cờ 11 quốc gia tham dự SEA Games 33 - Ảnh 5.

Quốc thiều Việt Nam vang lên hùng tráng giữa SEA Games 33

Không chỉ là nghi thức đánh dấu sự hiện diện chính thức của mỗi đoàn tại Đại hội, lễ thượng cờ tại SEA Games 33 còn mang ý nghĩa sâu xa hơn, thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị và khát vọng xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và bền vững. Khi quốc kỳ các quốc gia Đông Nam Á cùng tung bay trong tiếng nhạc hùng tráng, đó là biểu tượng sinh động cho tinh thần "Một tầm nhìn - Một bản sắc - Một cộng đồng" mà ASEAN đã nhiều lần khẳng định trong các tuyên bố chung của mình.

Trang trọng lễ thượng cờ 11 quốc gia tham dự SEA Games 33 - Ảnh 6.

Ban tổ chức tặng quà lưu niệm đoàn TTVN tham dự SEA Games 33

Trang trọng lễ thượng cờ 11 quốc gia tham dự SEA Games 33 - Ảnh 7.

Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh tặng quà Ban tổ chức đại hội

Với Đoàn Thể thao Việt Nam, khoảnh khắc quốc kỳ bay cao trên bầu trời Bangkok trên nền quốc thiều hùng tráng không chỉ là niềm tự hào dân tộc mà còn là lời cam kết tiếp tục đồng hành cùng ASEAN trong việc thúc đẩy hòa bình và hữu nghị thông qua thể thao.

TIN LIÊN QUAN

Mỗi vận động viên bước ra SEA Games không chỉ đại diện cho màu cờ sắc áo Việt Nam, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết của cả khu vực - tinh thần đã, đang và sẽ tiếp tục tạo nên một ASEAN vững mạnh, thịnh vượng và đầy khát vọng.

Trang trọng lễ thượng cờ 11 quốc gia tham dự SEA Games 33 - Ảnh 8.

Cộng đồng ASEAN thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị thông qua thể thao

Trang trọng lễ thượng cờ 11 quốc gia tham dự SEA Games 33 - Ảnh 9.

Lễ thượng cờ khép lại với sự hiện diện của đoàn thể thao chủ nhà Thái Lan

Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, trong đó có 191 huấn luyện viên; 841 vận động viên thi đấu ở 47 môn thể thao và phân môn. Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt từ 91 đến 110 huy chương vàng, hướng tới duy trì vị trí thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Trang trọng lễ thượng cờ 11 quốc gia tham dự SEA Games 33 - Ảnh 10.

Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh trả lời truyền thông tại lễ thượng cờ

Trang trọng lễ thượng cờ 11 quốc gia tham dự SEA Games 33 - Ảnh 11.

TTVN phấn đấu giành thành tích trong tốp đầu đại hội

SEA Games 33: Chủ nhà Thái Lan chạy đua trước lễ khai mạc

SEA Games 33: Chủ nhà Thái Lan chạy đua trước lễ khai mạc

Ngân sách tổ chức eo hẹp được xem là dấu hiệu đầu tiên cho thấy bức tranh SEA Games 33 khó hoàn mỹ như những tuyên bố đầy tự tin trước đó

Thể thao Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 33 - 2025

Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã lên đường tham dự SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan từ hôm nay, 1-12.

"Thánh Muay" Buakaw sẽ góp mặt trong lễ khai mạc SEA Games 33

(NLĐO) – Chiều 7-12, tại Trung tâm Báo chí (MPC) SEA Games 33 ở thủ đô Bangkok (Thái Lan), Ban tổ chức SEA Games 33 đã họp công bố các thông tin về lễ khai mạc.

