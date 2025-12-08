Trang trọng lễ thượng cờ Việt Nam và các quốc gia tham dự SEA Games 33

Đúng 15 giờ 25 phút ngày 8-12, quốc kỳ Việt Nam đã tung bay trên bầu trời quảng trường Hua Mark Indoor Stadium cùng với quốc kỳ của 10 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á tại lễ thượng cờ. Quốc kỳ Việt Nam xuất hiện ở gần cuối buổi lễ, ngay trước nghi thức thượng cờ nước chủ nhà Thái Lan.
Theo thông lệ tại các kỳ đại hội thể thao lớn của khu vực, châu lục và thế giới, lễ thượng cờ được tổ chức nhằm ghi nhận sự hiện diện của các quốc gia tham dự và chào đón các đoàn thể thao đến tham dự đại hội, khích lệ tinh thần thi đấu của các vận động viên. Thành phần đoàn thể thao Việt Nam dự lễ thượng cờ gồm toàn bộ cán bộ đoàn, trừ các bác sĩ đang theo chân các đội tuyển, cùng với 22 tuyển thủ môn bơi.
Trong vài ngày qua, nhiều cánh quân Đoàn Thể thao Việt Nam đã lên đường, trực chỉ Bangkok để chuẩn bị cho các cuộc tranh tài tại đại hội. Các đội bóng đá nam, bóng đá nữ, cầu lông, bóng ném, bóng chày… đã ra sân ở những trận tranh tài đầu tiên, diễn ra trước ngày khai mạc.
Không chỉ là nghi thức đánh dấu sự hiện diện chính thức của mỗi đoàn tại Đại hội, lễ thượng cờ tại SEA Games 33 còn mang ý nghĩa sâu xa hơn, thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị và khát vọng xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và bền vững. Khi quốc kỳ các quốc gia Đông Nam Á cùng tung bay trong tiếng nhạc hùng tráng, đó là biểu tượng sinh động cho tinh thần "Một tầm nhìn - Một bản sắc - Một cộng đồng" mà ASEAN đã nhiều lần khẳng định trong các tuyên bố chung của mình.
Với Đoàn Thể thao Việt Nam, khoảnh khắc quốc kỳ bay cao trên bầu trời Bangkok trên nền quốc thiều hùng tráng không chỉ là niềm tự hào dân tộc mà còn là lời cam kết tiếp tục đồng hành cùng ASEAN trong việc thúc đẩy hòa bình và hữu nghị thông qua thể thao.
Mỗi vận động viên bước ra SEA Games không chỉ đại diện cho màu cờ sắc áo Việt Nam, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết của cả khu vực - tinh thần đã, đang và sẽ tiếp tục tạo nên một ASEAN vững mạnh, thịnh vượng và đầy khát vọng.
Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, trong đó có 191 huấn luyện viên; 841 vận động viên thi đấu ở 47 môn thể thao và phân môn. Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt từ 91 đến 110 huy chương vàng, hướng tới duy trì vị trí thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.
