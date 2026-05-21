Quốc lộ 14B đào xới dang dở, dân vượt “hào sâu” mới vào được cổng ủy ban

Gói thầu xây lắp thuộc dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 14B có tổng mức đầu tư hơn 481 tỉ đồng là một trong 5 dự án có nhà thầu (liên danh Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn - Công ty CP Tập đoàn CIENCO 4) bị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng "điểm tên", yêu cầu xử lý vì chậm tiến độ.

Chỉ đạo được ban hành công khai từ ngày 18-5. Tuy nhiên, đến chiều 19-5, ghi nhận của phóng viên tại công trường Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B (đoạn qua các xã Bà Nà, Hòa Vang và Hòa Tiến) cho thấy nhiều khu vực thi công khá vắng vẻ, máy móc hoạt động cầm chừng.

Đào xới dở dang tạo thành rãnh sâu ngay trước cổng UBND xã Hòa Tiến

Người dân vất vả vượt "hào sâu" mới vào được cổng ủy ban

Dự án cũng áng ngữ ngay trước trường THCS Đỗ Thúc Tịnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ nhỏ

Người dân địa phương ngán ngẩm cho biết đơn vị thi công đào xong để đó, hơn 1 tháng qua không có động tĩnh

Tại một số vị trí đã có mặt bằng nhưng không có công nhân thi công. Đáng chú ý, khu vực trước trụ sở UBND xã Hòa Tiến bị đào xới kéo dài hơn 1 tháng nhưng chưa hoàn trả mặt bằng, tạo thành đoạn như "hào sâu" chắn ngang lối ra vào cơ quan.

Chứng kiến cảnh này, người dân khu vực bức xúc phản ánh việc đào đường rồi để dang dở khiến việc đi lại rất khó khăn, nắng bụi, mưa bùn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt với học sinh Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh qua lại mỗi ngày: "Họ đào lên rồi để đó hơn tháng nay, học sinh đi lại rất nguy hiểm, người lớn cũng té ngã liên tục".

Lãnh đạo UBND xã Hòa Tiến xác nhận tình trạng trên và cho biết địa phương nhiều lần phản ánh việc thi công chậm. Theo vị này, việc người dân, doanh nghiệp đến liên hệ công việc tại trụ sở xã gặp rất nhiều khó khăn do lối vào bị đào chắn suốt thời gian dài.

Ngoài ra, đơn vị thi công phối hợp thiếu chủ động trong công tác giải phóng mặt bằng. Với nhiều trường hợp tháo dỡ nhà để bàn giao đất, địa phương phải tự thuê nhân công hỗ trợ người dân thay vì nhà thầu thực hiện như trước đây.

CLIP: Ngổn ngang tại dự án mở rộng Quốc lộ 14B qua Đà Nẵng

Hình ảnh ghi nhận dọc tuyến Quốc lộ 14B đoạn qua các xã Bà Nà, Hòa Vang, Hòa Tiến

Nhiều khu vực có mặt bằng sạch, tuy nhiên không thấy bóng dáng công nhân thi công

Nhiều đoạn có máy móc nhưng nhân lực hạn chế

Người dân, chính quyền mong muốn nhà thầu thi công theo phương thức "cuốn chiếu" để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án về đích

Theo báo cáo, xã Hòa Tiến có 722 hồ sơ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, trong đó 705 hồ sơ đã bàn giao mặt bằng, còn 17 hồ sơ chưa bàn giao. Địa phương cho biết sẽ tiếp tục vận động các hộ còn lại chấp hành, trường hợp cố tình cản trở sẽ thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Trong lúc chờ mặt bằng được bàn giao hoàn thiện, cả chính quyền và người dân địa phương mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ tại các khu vực đã có mặt bằng, sớm chấm dứt tình trạng đào xới dở dang kéo dài như thời gian qua.

Như đã thông tin, ngày 18-5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu Sở Xây dựng và các địa phương rút kinh nghiệm trong công tác lựa chọn nhà thầu, bảo đảm đơn vị trúng thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực tế để đáp ứng tiến độ các công trình. Thành phố yêu cầu kịp thời báo cáo các vướng mắc phát sinh; trường hợp để xảy ra tình trạng nhà thầu yếu năng lực, thi công chậm nhưng không báo cáo đầy đủ thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP. Trong 5 dự án bị "điểm tên" có gói thầu xây lắp thuộc dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 14B do liên danh Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn - Công ty CP Tập đoàn CIENCO 4 thi công. Theo UBND TP Đà Nẵng, sản lượng thực hiện mới đạt gần 43%.



