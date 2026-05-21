Quốc lộ 14B đào xới dang dở, dân vượt “hào sâu” mới vào được cổng ủy ban

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quốc lộ 14B đào xới dang dở, dân vượt “hào sâu” mới vào được cổng ủy ban

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Ghi nhận tại công trường mở rộng Quốc lộ 14B ở Đà Nẵng chỉ có lác đác công nhân, dù trước đó dự án vừa bị “điểm tên” vì chậm tiến độ.

Gói thầu xây lắp thuộc dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 14B có tổng mức đầu tư hơn 481 tỉ đồng là một trong 5 dự án có nhà thầu (liên danh Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn - Công ty CP Tập đoàn CIENCO 4) bị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng "điểm tên", yêu cầu xử lý vì chậm tiến độ.

Chỉ đạo được ban hành công khai từ ngày 18-5. Tuy nhiên, đến chiều 19-5, ghi nhận của phóng viên tại công trường Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B (đoạn qua các xã Bà Nà, Hòa Vang và Hòa Tiến) cho thấy nhiều khu vực thi công khá vắng vẻ, máy móc hoạt động cầm chừng.

Quốc lộ 14B Đà Nẵng chậm tiến độ , dân khổ vì “ hào sâu ” trước UBND xã - Ảnh 1.

Đào xới dở dang tạo thành rãnh sâu ngay trước cổng UBND xã Hòa Tiến

Quốc lộ 14B Đà Nẵng chậm tiến độ , dân khổ vì “ hào sâu ” trước UBND xã - Ảnh 2.

Người dân vất vả vượt "hào sâu" mới vào được cổng ủy ban

Quốc lộ 14B Đà Nẵng chậm tiến độ , dân khổ vì “ hào sâu ” trước UBND xã - Ảnh 3.

Dự án cũng áng ngữ ngay trước trường THCS Đỗ Thúc Tịnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ nhỏ

Quốc lộ 14B Đà Nẵng chậm tiến độ , dân khổ vì “ hào sâu ” trước UBND xã - Ảnh 4.

Người dân địa phương ngán ngẩm cho biết đơn vị thi công đào xong để đó, hơn 1 tháng qua không có động tĩnh

Tại một số vị trí đã có mặt bằng nhưng không có công nhân thi công. Đáng chú ý, khu vực trước trụ sở UBND xã Hòa Tiến bị đào xới kéo dài hơn 1 tháng nhưng chưa hoàn trả mặt bằng, tạo thành đoạn như "hào sâu" chắn ngang lối ra vào cơ quan.

Chứng kiến cảnh này, người dân khu vực bức xúc phản ánh việc đào đường rồi để dang dở khiến việc đi lại rất khó khăn, nắng bụi, mưa bùn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt với học sinh Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh qua lại mỗi ngày: "Họ đào lên rồi để đó hơn tháng nay, học sinh đi lại rất nguy hiểm, người lớn cũng té ngã liên tục".

Lãnh đạo UBND xã Hòa Tiến xác nhận tình trạng trên và cho biết địa phương nhiều lần phản ánh việc thi công chậm. Theo vị này, việc người dân, doanh nghiệp đến liên hệ công việc tại trụ sở xã gặp rất nhiều khó khăn do lối vào bị đào chắn suốt thời gian dài.

Ngoài ra, đơn vị thi công phối hợp thiếu chủ động trong công tác giải phóng mặt bằng. Với nhiều trường hợp tháo dỡ nhà để bàn giao đất, địa phương phải tự thuê nhân công hỗ trợ người dân thay vì nhà thầu thực hiện như trước đây.

CLIP: Ngổn ngang tại dự án mở rộng Quốc lộ 14B qua Đà Nẵng

Quốc lộ 14B Đà Nẵng chậm tiến độ , dân khổ vì “ hào sâu ” trước UBND xã - Ảnh 5.

Hình ảnh ghi nhận dọc tuyến Quốc lộ 14B đoạn qua các xã Bà Nà, Hòa Vang, Hòa Tiến

Quốc lộ 14B Đà Nẵng chậm tiến độ , dân khổ vì “ hào sâu ” trước UBND xã - Ảnh 6.

Nhiều khu vực có mặt bằng sạch, tuy nhiên không thấy bóng dáng công nhân thi công

Quốc lộ 14B Đà Nẵng chậm tiến độ , dân khổ vì “ hào sâu ” trước UBND xã - Ảnh 7.

Nhiều đoạn có máy móc nhưng nhân lực hạn chế

Quốc lộ 14B Đà Nẵng chậm tiến độ , dân khổ vì “ hào sâu ” trước UBND xã - Ảnh 8.

Người dân, chính quyền mong muốn nhà thầu thi công theo phương thức "cuốn chiếu" để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án về đích

Theo báo cáo, xã Hòa Tiến có 722 hồ sơ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, trong đó 705 hồ sơ đã bàn giao mặt bằng, còn 17 hồ sơ chưa bàn giao. Địa phương cho biết sẽ tiếp tục vận động các hộ còn lại chấp hành, trường hợp cố tình cản trở sẽ thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Trong lúc chờ mặt bằng được bàn giao hoàn thiện, cả chính quyền và người dân địa phương mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ tại các khu vực đã có mặt bằng, sớm chấm dứt tình trạng đào xới dở dang kéo dài như thời gian qua.

Như đã thông tin, ngày 18-5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu Sở Xây dựng và các địa phương rút kinh nghiệm trong công tác lựa chọn nhà thầu, bảo đảm đơn vị trúng thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực tế để đáp ứng tiến độ các công trình. Thành phố yêu cầu kịp thời báo cáo các vướng mắc phát sinh; trường hợp để xảy ra tình trạng nhà thầu yếu năng lực, thi công chậm nhưng không báo cáo đầy đủ thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.

Trong 5 dự án bị "điểm tên" có gói thầu xây lắp thuộc dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 14B do liên danh Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn - Công ty CP Tập đoàn CIENCO 4 thi công. Theo UBND TP Đà Nẵng, sản lượng thực hiện mới đạt gần 43%.


Tin liên quan

Dự án cải tạo Quốc lộ 14B ở Đà Nẵng thi công "rùa bò": VKSND vào cuộc

Dự án cải tạo Quốc lộ 14B ở Đà Nẵng thi công "rùa bò": VKSND vào cuộc

(NLĐO) - Dự án nâng cấp Quốc lộ 14B thi công kéo dài, xuống cấp nghiêm trọng, gây ô nhiễm và mất an toàn giao thông, đang được VKSND xác minh.

Đà Nẵng: Ám ảnh với Quốc lộ 14B, người dân liên tục “réo tên” nhà thầu

(NLĐO) - Cơ quan chức năng liên tục nhắc nhở nhà thầu thi công cải tạo Quốc lộ 14B do chậm tiến độ, mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường

Đà Nẵng: Cận cảnh dự án nghìn tỉ thi công "rùa bò" trên Quốc lộ 14B

(NLĐO) - Dự án nâng cấp hơn 7 km tại một đoạn tuyến trên Quốc lộ 14B - Đà Nẵng khởi công đã 2 năm nhưng công trình vẫn ngổn ngang

chậm tiến độ đơn vị thi công Quốc lộ 14B Đà Nẵng Công ty CP Tập đoàn CIENCO 4 Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo