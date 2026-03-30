Thời sự

Quốc lộ 49: Nỗi ám ảnh mang tên xe đầu kéo

Q.Nhật

(NLĐO) - Cung đường hẹp, nhiều đèo dốc, hằng ngày lại có rất nhiều xe đầu kéo, sở mi rơ - moóc chở hàng nặng lưu thông nên nguy cơ mất an toàn giao thông.

Quốc lộ 49 (QL49) dài hơn 90 km, là tuyến giao thông huyết mạch nối vùng cao A Lưới với đồng bằng và nằm trên hành lang kinh tế Đông – Tây Việt Nam – Lào. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tuyến đường này đang trở thành tuyến bất an đối với người tham gia giao thông khi lượng xe đầu kéo, sơ-mi rơ-moóc lưu thông ngày càng dày đặc, trong khi hạ tầng chưa đáp ứng.

Bất an giao thông với xe đầu kéo tại Huế trên Quốc lộ 49 năm 2026 - Ảnh 1.

Đèo Tà Lương trên Quốc lộ 49 với khúc cua hẹp, nhiều xe lớn nối đuôi nhau di chuyển.

Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến hết tháng 1-2026, TP Huế xảy ra 22 vụ tai nạn liên quan đến xe đầu kéo, riêng QL49 chiếm tới 14 vụ.

Đường hẹp, đèo dốc, gặp xe đầu kéo người đi xe máy chỉ biết... ép mình vào lan can - Ảnh 1.

Những chiếc xe đầu kéo di chuyển trên đoạn đường hẹp.

Đáng chú ý, đoạn từ Km25+100 đến Km78+100 có 111 khúc cua, trong đó 93 vị trí không đảm bảo bề rộng làn đường và bán kính cong cho xe đầu kéo lưu thông. Khi vào cua, nhiều phương tiện buộc phải lấn sang làn đối diện, tiềm ẩn nguy cơ va chạm trực diện.

Bất an giao thông với xe đầu kéo tại Huế trên Quốc lộ 49 năm 2026 - Ảnh 2.

Đoạn đường đồi núi, khúc cua dễ dẫn đến tai nạn giao thông.

Thực tế cho thấy, nhiều đoạn đường chỉ rộng 8–9m, lại có địa hình đèo dốc như Tà Lương, A Co khiến việc lưu thông hết sức nguy hiểm. Người dân khi gặp xe tải lớn thường phải nép vào lề, dừng xe, thậm chí lùi lại để tránh. Không ít trường hợp bị trượt ngã hoặc buộc bỏ xe để đảm bảo an toàn.

Chiếc xe đầu kéo đổ đèo Tà Lương ngày 9-3 bị trượt dài, suýt gây ra tai nạn.

Từ năm 2023, dự án xử lý các điểm mất an toàn trên QL49 với kinh phí gần 85 tỉ đồng đã được triển khai. Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh của xe đầu kéo khiến nhiều hạng mục nhanh chóng xuống cấp, như hộ lan, mặt đường bị tàn phá do xe quá tải.

Bất an giao thông với xe đầu kéo tại Huế trên Quốc lộ 49 năm 2026 - Ảnh 3.

Một đoạn đường đèo dốc nguy hiểm trên Quốc lộ 49.

Trước thực trạng này, Sở Xây dựng TP Huế đã đề xuất ba phương án tổ chức giao thông, trong đó có phương án cấm xe đầu kéo theo khung giờ hoặc cấm hoàn toàn. Trên cơ sở đó, lãnh đạo UBND TP Huế thống nhất thí điểm phương án cấm xe đầu kéo và sơ-mi rơ-moóc lưu thông ban ngày, chỉ cho phép chạy ban đêm.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm soát tải trọng, yêu cầu phương tiện không vượt quá tốc độ 40 km/h, đặc biệt tại các đoạn cua gấp, đèo dốc. Thời gian thí điểm dự kiến kéo dài một tháng để đánh giá hiệu quả và điều chỉnh phù hợp.

Hiện TP Huế đã áp dụng cấm xe tải lớn vào giờ cao điểm, nhưng thực tế cho thấy chưa đủ để kiểm soát tình trạng mất an toàn. Do đó, ngoài việc điều tiết giao thông, việc đầu tư nâng cấp hạ tầng QL49 được xem là giải pháp căn cơ nhằm giảm thiểu tai nạn trong thời gian tới.


Quốc lộ 49 nhiều xe chở than, quặng: Huế có cấm xe sơ mi rơ-moóc?

(NLĐO) - Sở Xây dựng TP Huế lên tiếng về thông tin sẽ cấm xe sơ mi rơ-moóc và xe tải có từ 4 trục trở lên lưu thông trên Quốc lộ 49 sau phản ánh của người dân

Huế sẽ định đoạt số phận của những “ngôi nhà hoang” ven Quốc lộ 49?

(NLĐO) - Những "ngôi nhà hoang" ven Quốc lộ 49 đang được chính quyền rà soát, đề xuất phương án sử dụng hợp lý, tránh lãng phí.

Cần sớm nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 49

Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế), cho biết những năm qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 49 (QL49) đoạn qua xã này khá phức tạp do xuất hiện nhiều xe tải trọng lớn chở keo tràm, chở than lưu thông trên mặt đường hẹp, đèo dốc.

