Quốc lộ 49 nhiều xe chở than, quặng: Huế có cấm xe sơ mi rơ-moóc?

Ngày 6-3, trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Huế, khẳng định đến nay, trên tuyến Quốc lộ 49 nối A Lưới – Huế chưa có quy định cấm xe sơ mi rơ-moóc và xe tải từ 4 trục trở lên lưu thông.

Xe đầu kéo, xe tải nối nhau chạy trong khi Quốc lộ 49 nhỏ, đèo dốc, nhiều khúc cua.

Gần đây, trên Quốc lộ 49 đoạn A Lưới – Huế xuất hiện nhiều phương tiện có tải trọng lớn lưu thông, trong khi tuyến đường này khá hẹp, có nhiều khúc cua gấp và đoạn đèo dốc. Người dân phản ánh vào ban đêm thường xuất hiện nhiều đoàn xe sơ mi rơ-moóc chở than, quặng từ Lào qua cửa khẩu La Lay, sau đó nối nhau di chuyển theo đường Hồ Chí Minh rồi rẽ vào Quốc lộ 49 để về cảng Chân Mây (TP Huế), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hình ảnh xe sơ mi rơ - móoc, xe tải nặng lưu thông trên Quốc lộ 49.

Trước thực tế này, có thông tin cho rằng Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND TP Huế xử lý việc mất an toàn giao thông do xe tải trọng lớn trên tuyến Quốc lộ 49, theo hướng cấm các loại xe sơ-mi rơ-moóc và xe tải có từ 4 trục trở lên lưu thông trên toàn tuyến (hướng A Lưới – Huế và ngược lại), đoạn từ nút giao với Quốc lộ 1 tránh Huế đến đường Hồ Chí Minh.

Xe chạy qua khu dân cư.

Tuy nhiên, ông Lê Công Diễn cho biết thông tin này chưa chính xác. Theo ông, sau đợt mưa lũ kéo dài trong năm 2025, một số quả đồi dọc Quốc lộ 49 xuất hiện hiện tượng nứt, trượt. Vì vậy, lãnh đạo TP Huế đã giao Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá hiện trạng để có phương án đảm bảo an toàn.

Sở Xây dựng TP Huế khẳng định sẽ không cấm đối với xe đầu kéo, xe tải trên 4 trục.

Trên cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát thực địa và thống kê lưu lượng phương tiện, Sở Xây dựng có báo cáo đề xuất tạm thời hạn chế một số loại xe sơ mi rơ-moóc dài, tải trọng lớn lưu thông để chờ các cơ quan chuyên môn và nhà khoa học đánh giá thêm.

Sau khi mưa lũ chấm dứt, các đơn vị tiến hành kiểm tra kỹ lại hiện trạng địa chất và đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông bình thường.

"Hiện nay quy định chỉ giới hạn tải trọng đối với cầu, chứ không cấm tải trọng đối với đường. Đối với các đoạn đường cong, cua gấp, đèo dốc thì chủ yếu áp dụng biện pháp hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn giao thông" – ông Diễn cho biết.

Cũng theo ông Diễn, Quốc lộ 49 là tuyến đường do Trung ương quản lý, địa phương được ủy quyền quản lý khai thác. Vì vậy, nếu muốn áp dụng quy định cấm một số loại phương tiện lưu thông thì phải xin ý kiến của Bộ Xây dựng.



