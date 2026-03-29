Thời sự

Xe đầu kéo tông sập tường rào, nhà bảo vệ trường mầm non

Q.Nhật

(NLĐO) - Chiếc xe đầu kéo mang biển số Lào đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh thì bất ngờ lao vào trường mầm non, tông sập một đoạn tường rào, nhà bảo vệ.

Chiều 29-3, lãnh đạo UBND xã A Lưới 1 (TP Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông xe đầu kéo tông sập một đoạn tường rào cùng một phần tường nhà bảo vệ của một trường mầm non.

Xe đầu kéo tông sập tường rào, nhà bảo vệ trường mầm non - Ảnh 1.

Sau khi tông gãy một đoạn tường rào, chiếc xe đầu kéo tông tiếp vào tường nhà bảo vệ của trường mầm non.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, tại Km 328+100 đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn A Năm, xe đầu kéo mang biển số UN-0099 kéo theo rơ moóc biển số UN-1804 do ông Ki Sả Khon (SN 1970, quốc tịch Lào) điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã A Lưới 2 đi Quảng Trị.

Khi đến địa điểm trên, phương tiện bất ngờ đâm vào tường bao khiến một đoạn tường rào Trường Mầm non Hồng Vân bằng sắt bị gãy. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe lao vào bên trong, tông thẳng vào nhà bảo vệ khiến một góc tường bị sập, nứt, nghiêng.

Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc là ngày nghỉ nên không có người bị thương. Tuy nhiên, vụ tai nạn đã làm hư hỏng một đoạn tường rào và một phần nhà bảo vệ của nhà trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế điều khiển phương tiện không đi đúng phần đường, dẫn đến tai nạn.

Trước đó, một vụ tai nạn liên quan đến xe đầu kéo cũng xảy ra trên địa bàn xã này, vào sáng 27-3. Thời điểm trên, anh Nguyễn Như Hiền (36 tuổi, trú TP Đà Nẵng) điều khiển xe đầu kéo biển số 43H-030.89 kéo theo rơ moóc biển số 60RM-037.44 lưu thông theo hướng từ cửa khẩu La Lay (Quảng Trị) về TP Huế trên đường Hồ Chí Minh.

Khi đến Km321+800, đoạn qua xã A Lưới 1, phương tiện này va chạm với xe máy biển số 75AL-008.92 do em Hồ Văn Nhiên (18 tuổi, trú thôn La Ngà, xã A Lưới 1) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến cả anh Hiền và em Nhiên bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Xe đầu kéo lật nghiêng bên lề đường, hai phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

tai nạn tai nạn giao thông xe đầu kéo Trường mầm non
