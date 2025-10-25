Tây Ninh cảnh báo khẩn về lũ, Đồng Tháp bị vỡ đê

Ngày 25-10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tây Ninh đã phát đi tin lũ khẩn cấp trên các sông nằm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong 24 giờ qua, mực nước hạ lưu sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây lên theo triều cường mức báo động II, có nơi trên mức báo động III, riêng khu vực sông Bến Đá, Đồng Tháp Mười tiếp tục lên do nước đổ về và mưa tại chỗ.

Nhiều diện tích trồng cây ăn trái ở tỉnh Tây Ninh bị ngập do mưa, lũ và triều cường dâng cao

Dự báo, mực nước ở các khu vực phía Nam của tỉnh xuống chậm theo triều và duy trì ở mức báo động II, có nơi trên báo động III. Mực nước khu vực phía Bắc của tỉnh duy trì ở mức báo động II, có nơi báo động III do nước đổ về và mưa tại chỗ.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tây Ninh đưa ra cảnh báo khả năng gây ngập lụt 2 bên bờ sông tại các xã Cần Đước, Cần Giuộc,Thuận Mỹ, Vàm Cỏ, Tân Trụ, Mỹ Lệ, Long Can, Nhựt Tảo, Bình Đức, Bến Lức, Long An, Tuyên Nhơn, Đức Hòa và những vùng trũng thấp khu vực Tân Thạnh, Mộc Hóa, Dương Minh Châu, Trảng Bàng, Tân Biên, Phước Vinh, Hòa Hội, Ninh Điền, Long Thuận.

Khả năng ngập lụt và nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, rạch Bến Đá thuộc các xã Cần Đước, Cần Giuộc,Thuận Mỹ, Vàm Cỏ, Tân Trụ, Mỹ Lệ, Long Can, Nhựt Tảo, Bình Đức, Bến Lức, Long An, Tuyên Nhơn, Đức Hòa, Gò Dầu, Trảng Bàng. Đặc biệt, khả năng gây vỡ đê, điều tại các xã phía Bắc của tỉnh.

Cảnh cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Vàm Cỏ Đông và sông Vàm Cỏ Tây là cấp 2, còn cấp độ rủi ro thiên tai trên sông Bến Đá là cấp 1.

Đối với cảnh báo tác động của lũ, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tây Ninh nhận định lũ trên các sông có khả năng gây ra ngập lụt, sạt lở bờ sông/ kênh tại các vùng trũng thấp ven sông/kênh, ảnh hưởng tới các hoạt động như nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Những ngày qua, mưa to kết hợp triều cường dâng cao khiến nhiều vườn cây ăn trái và rau màu ở Tây Ninh bị ngập sâu.

Ông Nguyễn Minh Châu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh cho biết trên địa bàn xã có khoảng 700 ha thanh long bị ngập. Hiện, nhiều hộ dân tranh thủ bơm hút nước để tránh bị ngập úng, ảnh hưởng đến cây thanh long. Đồng thời, người dân cũng khẩn trương thu hoạch thanh long để tránh thiệt hại nặng.

Vỡ đê ở Đồng Tháp Tương tự, dọc theo các tuyến đường nông thôn thuộc khu vực Chợ Gạo (tỉnh Đồng Tháp), người dân đặt máy bơm để hút nước chống ngập úng vườn cây ăn trái. Nhiều diện tích cây ăn trái ở tỉnh Đồng Tháp bị thiệt hại do triều cường dâng cao Theo người dân địa phương, mưa to không chỉ khiến họ phải tốn thêm chi phí bơm hút nước mà còn làm cây trồng bị đổ ngã, tăng chi phí thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu bệnh cho cây trong mùa mưa, gây giảm năng suất. Trong khi đó, giá nhiều loại trái cây và rau màu đang ở mức thấp, khiến đời sống nông dân gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, do triều cường dâng cao kết hợp với mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã gây vỡ một đoạn đê dài hơn 10m tại xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp. Hậu quả, khoảng 155 ha lúa từ 15-20 ngày tuổi bị thiệt hại; nhiều diện tích hoa màu và cây ăn trái bị nhấn chìm. Ước tổng thiệt hại do vụ vỡ đê gây ra khoảng 2 tỉ đồng.



