Tây Ninh cảnh báo khẩn về lũ, Đồng Tháp bị vỡ đê

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền

Tây Ninh cảnh báo khẩn về lũ, Đồng Tháp bị vỡ đê

Tin - ảnh: THU TÂM - HẢI ĐƯỜNG

(NLĐO) - Khả năng gây vỡ đê tại các xã phía Bắc của tỉnh Tây Ninh có thể xảy ra do lũ lên nhanh

Ngày 25-10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tây Ninh đã phát đi tin lũ khẩn cấp trên các sông nằm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong 24 giờ qua, mực nước hạ lưu sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây lên theo triều cường mức báo động II, có nơi trên mức báo động III, riêng khu vực sông Bến Đá, Đồng Tháp Mười tiếp tục lên do nước đổ về và mưa tại chỗ.

Tây Ninh có cảnh báo khẩn cấp về lũ - Ảnh 1.

Cảnh báo khẩn cấp lũ tại Tây Ninh: Nguy cơ vỡ đê và ngập lụt - Ảnh 3.

Nhiều diện tích trồng cây ăn trái ở tỉnh Tây Ninh bị ngập do mưa, lũ và triều cường dâng cao

Dự báo, mực nước ở các khu vực phía Nam của tỉnh xuống chậm theo triều và duy trì ở mức báo động II, có nơi trên báo động III. Mực nước khu vực phía Bắc của tỉnh duy trì ở mức báo động II, có nơi báo động III do nước đổ về và mưa tại chỗ.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tây Ninh đưa ra cảnh báo khả năng gây ngập lụt 2 bên bờ sông tại các xã Cần Đước, Cần Giuộc,Thuận Mỹ, Vàm Cỏ, Tân Trụ, Mỹ Lệ, Long Can, Nhựt Tảo, Bình Đức, Bến Lức, Long An, Tuyên Nhơn, Đức Hòa và những vùng trũng thấp khu vực Tân Thạnh, Mộc Hóa, Dương Minh Châu, Trảng Bàng, Tân Biên, Phước Vinh, Hòa Hội, Ninh Điền, Long Thuận.

Khả năng ngập lụt và nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, rạch Bến Đá thuộc các xã Cần Đước, Cần Giuộc,Thuận Mỹ, Vàm Cỏ, Tân Trụ, Mỹ Lệ, Long Can, Nhựt Tảo, Bình Đức, Bến Lức, Long An, Tuyên Nhơn, Đức Hòa, Gò Dầu, Trảng Bàng. Đặc biệt, khả năng gây vỡ đê, điều tại các xã phía Bắc của tỉnh.

Cảnh cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Vàm Cỏ Đông và sông Vàm Cỏ Tây là cấp 2, còn cấp độ rủi ro thiên tai trên sông Bến Đá là cấp 1.

Đối với cảnh báo tác động của lũ, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tây Ninh nhận định lũ trên các sông có khả năng gây ra ngập lụt, sạt lở bờ sông/ kênh tại các vùng trũng thấp ven sông/kênh, ảnh hưởng tới các hoạt động như nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Những ngày qua, mưa to kết hợp triều cường dâng cao khiến nhiều vườn cây ăn trái và rau màu ở Tây Ninh bị ngập sâu.

Ông Nguyễn Minh Châu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh cho biết trên địa bàn xã có khoảng 700 ha thanh long bị ngập. Hiện, nhiều hộ dân tranh thủ bơm hút nước để tránh bị ngập úng, ảnh hưởng đến cây thanh long. Đồng thời, người dân cũng khẩn trương thu hoạch thanh long để tránh thiệt hại nặng.

Vỡ đê ở Đồng Tháp

Tương tự, dọc theo các tuyến đường nông thôn thuộc khu vực Chợ Gạo (tỉnh Đồng Tháp), người dân đặt máy bơm để hút nước chống ngập úng vườn cây ăn trái.

Tây Ninh có cảnh báo khẩn cấp về lũ - Ảnh 2.

Tây Ninh có cảnh báo khẩn cấp về lũ - Ảnh 3.

Tây Ninh có cảnh báo khẩn cấp về lũ - Ảnh 4.

Tây Ninh có cảnh báo khẩn cấp về lũ - Ảnh 2.

Nhiều diện tích cây ăn trái ở tỉnh Đồng Tháp bị thiệt hại do triều cường dâng cao

Theo người dân địa phương, mưa to không chỉ khiến họ phải tốn thêm chi phí bơm hút nước mà còn làm cây trồng bị đổ ngã, tăng chi phí thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu bệnh cho cây trong mùa mưa, gây giảm năng suất. Trong khi đó, giá nhiều loại trái cây và rau màu đang ở mức thấp, khiến đời sống nông dân gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, do triều cường dâng cao kết hợp với mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã gây vỡ một đoạn đê dài hơn 10m tại xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp. Hậu quả, khoảng 155 ha lúa từ 15-20 ngày tuổi bị thiệt hại; nhiều diện tích hoa màu và cây ăn trái bị nhấn chìm. Ước tổng thiệt hại do vụ vỡ đê gây ra khoảng 2 tỉ đồng.


Tin liên quan

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra về ứng phó với mưa lũ sau bão số 12

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra về ứng phó với mưa lũ sau bão số 12

(NLĐO) - Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương trực tiếp xuống vùng trũng chỉ đạo ứng phó bão số 12, yêu cầu di dời dân khỏi nơi nguy hiểm.

Nhiều nơi mưa to, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Đồng Nai

(NLĐO)-Đêm qua và rạng sáng nay, nhiều nơi ở Đồng Nai ghi nhận cơn mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét trên sông suối, sạt lở đất

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang thị sát "rốn lũ" Mẹ Suốt

(NLĐO) - Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, yêu cầu thực hiện nghiêm việc sơ tán dân trước bão và mưa lớn, trường hợp không chấp hành sẽ cưỡng chế

tỉnh Tây Ninh Đồng Tháp Mười phòng chống bão lụt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo