Quy định hoàn trả tiền BHYT mới nhất

Theo quy định mới nhất từ Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) 2024 và các hướng dẫn của BHXH Việt Nam, có 4 nhóm trường hợp cụ thể mà người tham gia sẽ được cơ quan chức năng hoàn trả lại số tiền đã đóng. Việc nắm rõ các quy định này sẽ giúp bạn bảo vệ quyền lợi tài chính cá nhân.

4 trường hợp này được hoàn trả tiền đóng BHYT năm 2026, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.

Thay đổi nhóm đối tượng tham gia BHYT

Trường hợp người dân đang sở hữu thẻ BHYT cũ nhưng sau đó được cấp thẻ mới theo nhóm đối tượng ưu tiên hơn (có thứ tự ưu tiên cao hơn theo quy định pháp luật), thẻ cũ sẽ bị giảm giá trị sử dụng.

Mức hoàn trả: Được tính dựa trên số tiền đã nộp tương ứng với thời gian còn lại của thẻ cũ mà chưa sử dụng.

Thời điểm tính: Bắt đầu từ ngày thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng mới chính thức có hiệu lực.

Được Nhà nước tăng mức hỗ trợ đóng phí

Khi có các chính sách mới từ cơ quan thẩm quyền về việc điều chỉnh tăng tỉ lệ ngân sách hỗ trợ đóng BHYT cho nhóm đối tượng mà bạn đang tham gia.

Mức hoàn trả: Là khoản chênh lệch tiền đóng tương ứng với thời gian thẻ chưa sử dụng kể từ khi chính sách mới áp dụng.

Thời điểm tính: Căn cứ theo ngày quyết định điều chỉnh hỗ trợ của cơ quan Nhà nước có hiệu lực thi hành.

Người tham gia qua đời trước khi thẻ có hiệu lực

Trong tình huống không may người đóng tiền BHYT tử vong trước thời điểm thẻ bắt đầu giá trị sử dụng.

Mức hoàn trả: Toàn bộ số tiền đã đóng cho thẻ BHYT đó.

Thời điểm tính: Khoản phí được hoàn lại dựa trên toàn bộ thời hạn giá trị của thẻ đã mua.

Đóng trùng tiền BHYT

Đây là trường hợp người dân vô tình nộp phí BHYT hai lần hoặc nhiều lần cho cùng một khoảng thời gian (ví dụ: vừa tự đóng theo hộ gia đình, vừa được doanh nghiệp đóng).

Mức hoàn trả: Trả lại số tiền nộp dư ứng với thời gian bị trùng lặp.

Thời điểm tính: Tính từ lúc thẻ BHYT mới nhất được cấp bắt đầu có giá trị sử dụng chồng lấn lên thời gian của thẻ trước đó.

Người dân lưu ý: Để thực hiện thủ tục hoàn trả, bạn cần mang theo thẻ BHYT, căn cước công dân và các giấy tờ minh chứng (như biên lai nộp tiền hoặc giấy chứng tử trong trường hợp 3) đến cơ quan BHXH hoặc bưu điện nơi đăng ký tham gia để được hướng dẫn chi tiết.



