HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Quy định hoàn trả tiền BHYT mới nhất

Tin-ành: Hồng Đào

(NLĐO) - 4 trường hợp này được hoàn trả tiền đóng BHYT năm 2026, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.

Theo quy định mới nhất từ Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) 2024 và các hướng dẫn của BHXH Việt Nam, có 4 nhóm trường hợp cụ thể mà người tham gia sẽ được cơ quan chức năng hoàn trả lại số tiền đã đóng. Việc nắm rõ các quy định này sẽ giúp bạn bảo vệ quyền lợi tài chính cá nhân.

Quy định hoàn trả tiền BHYT mới nhất - Ảnh 1.

4 trường hợp này được hoàn trả tiền đóng BHYT năm 2026, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.

Thay đổi nhóm đối tượng tham gia BHYT

Trường hợp người dân đang sở hữu thẻ BHYT cũ nhưng sau đó được cấp thẻ mới theo nhóm đối tượng ưu tiên hơn (có thứ tự ưu tiên cao hơn theo quy định pháp luật), thẻ cũ sẽ bị giảm giá trị sử dụng.

Mức hoàn trả: Được tính dựa trên số tiền đã nộp tương ứng với thời gian còn lại của thẻ cũ mà chưa sử dụng.

Thời điểm tính: Bắt đầu từ ngày thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng mới chính thức có hiệu lực.

Được Nhà nước tăng mức hỗ trợ đóng phí

Khi có các chính sách mới từ cơ quan thẩm quyền về việc điều chỉnh tăng tỉ lệ ngân sách hỗ trợ đóng BHYT cho nhóm đối tượng mà bạn đang tham gia.

Mức hoàn trả: Là khoản chênh lệch tiền đóng tương ứng với thời gian thẻ chưa sử dụng kể từ khi chính sách mới áp dụng.

Thời điểm tính: Căn cứ theo ngày quyết định điều chỉnh hỗ trợ của cơ quan Nhà nước có hiệu lực thi hành.

Người tham gia qua đời trước khi thẻ có hiệu lực

Trong tình huống không may người đóng tiền BHYT tử vong trước thời điểm thẻ bắt đầu giá trị sử dụng.

Mức hoàn trả: Toàn bộ số tiền đã đóng cho thẻ BHYT đó.

Thời điểm tính: Khoản phí được hoàn lại dựa trên toàn bộ thời hạn giá trị của thẻ đã mua.

Đóng trùng tiền BHYT

Đây là trường hợp người dân vô tình nộp phí BHYT hai lần hoặc nhiều lần cho cùng một khoảng thời gian (ví dụ: vừa tự đóng theo hộ gia đình, vừa được doanh nghiệp đóng).

Mức hoàn trả: Trả lại số tiền nộp dư ứng với thời gian bị trùng lặp.

Thời điểm tính: Tính từ lúc thẻ BHYT mới nhất được cấp bắt đầu có giá trị sử dụng chồng lấn lên thời gian của thẻ trước đó.

Người dân lưu ý: Để thực hiện thủ tục hoàn trả, bạn cần mang theo thẻ BHYT, căn cước công dân và các giấy tờ minh chứng (như biên lai nộp tiền hoặc giấy chứng tử trong trường hợp 3) đến cơ quan BHXH hoặc bưu điện nơi đăng ký tham gia để được hướng dẫn chi tiết.


Tin liên quan

Bổ sung nhiều thuốc ung thư vào danh mục BHYT

Bổ sung nhiều thuốc ung thư vào danh mục BHYT

(NLĐO) - Bộ Y tế đang đẩy nhanh việc bổ sung nhiều thuốc ung thư, thuốc có chi phí lớn vào danh mục BHYT nhằm giảm chi phí điều trị cho người bệnh.

Nhiều loại thuốc đắt sắp được BHYT chi trả

Việc thẩm định danh mục bổ sung thuốc BHYT đang được đẩy nhanh và dự kiến hoàn tất trong quý II để ban hành ngay trong năm 2026

Lưu ý quan trọng khi dùng thẻ BHYT để tránh bị phạt tiền từ ngày 15-5

(NLĐO)-Từ ngày 15-5, nếu sử dụng thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế, cá nhân có thể bị phạt tới 5 triệu đồng.

bảo hiểm xã hội chính sách mới quy định mới luật bảo hiểm y tế hoàn tiền
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo