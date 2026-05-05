Sức khỏe

Từ 15-5, trốn đóng BHYT có thể bị phạt đến 70 triệu đồng

Tin-ành: Hồng Đào

(NLĐO)- Nghị định 90/2026 tăng mức xử phạt nhiều hành vi vi phạm về BHYT như chậm đóng, trốn đóng BHYT, kê khống hồ sơ, trục lợi quỹ...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5.

Nghị định 90 đã cụ thể hóa và tăng cường chế tài đối với nhóm hành vi vi phạm về BHYT, nhằm bảo vệ quyền lợi của người tham gia BHYT.

Nghị định 90 quy định rõ mức phạt đối với người sử dụng lao động. Cụ thể, hành vi chậm đóng BHYT sẽ bị xử phạt hành chính với số tiền từ 1-35 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng người lao động bị vi phạm.

Người dân TPHCM khám bệnh bằng thẻ BHYT

Đối với hành vi trốn đóng BHYT (trường hợp chưa đến mức độ nghiêm trọng để truy cứu trách nhiệm hình sự), cơ quan chức năng sẽ áp dụng mức phạt tiền từ 2-70 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng người lao động bị vi phạm.

Nghị định 90 quy định mức phạt tiền từ 200.000 - 20 triệu đồng đối với hành vi lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí khác mà thực tế người bệnh không sử dụng hoặc không có người bệnh để chiếm đoạt tiền BHYT chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với hành vi thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT gây thiệt hại cho quỹ BHYT, Nghị định 90 quy định mức phạt từ 1-50 triệu đồng. Hành vi này bao gồm áp dụng sai về giá, áp dụng giá chưa được quy định hoặc phê duyệt, ghi sai chủng loại, hàm lượng, cách dùng, đơn vị, tên dịch vụ kỹ thuật hoặc đã được chi trả từ nguồn khác.

Liên quan việc giải quyết quyền lợi cho người tham gia BHYT, Nghị định 90 quy định phạt tiền từ 200.000 - 3 triệu đồng đối với hành vi không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, cung cấp sai lệch thông tin trong giải quyết quyền lợi của người bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh hoặc thanh toán trực tiếp.

Người dân TPHCM khám sức khỏe

Ngoài ra, hành vi không cung cấp, cung cấp sai lệch thông tin, cung cấp không kịp thời thông tin về đối tượng tham gia BHYT nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ BHYT sẽ bị phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng. Trường hợp hành vi này làm thiệt hại đến quỹ BHYT, mức phạt tiền áp dụng là từ 1 - 20 triệu đồng, tùy thuộc vào giá trị vi phạm.

Hành vi gây khó khăn, cản trở việc khám chữa bệnh BHYT nhưng chưa làm thiệt hại đến quyền lợi của người tham gia hoặc cơ sở y tế bị phạt từ 500.000 - 1 triệu đồng. Trường hợp làm thiệt hại đến quyền lợi, mức phạt tiền áp dụng là từ 1 - 20 triệu đồng, tùy thuộc vào giá trị vi phạm.

Bên cạnh đó, Nghị định 90 cũng quy định phạt tiền từ 500.000 - 5 triệu đồng đối với một số hành vi khác như sử dụng hoặc cho mượn tài khoản phần mềm quản lý bệnh viện để kê đơn, chỉ định phẫu thuật; không kết nối, liên thông dữ liệu điện tử; tổ chức đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vượt số lượng phân bổ hoặc sai đối tượng; thông báo kết quả giám định, số quyết toán chi phí khám chữa bệnh chậm theo quy định của pháp luật.

Đối với hành vi lạm dụng dịch vụ y tế (chỉ định và sử dụng thuốc, hóa chất, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật quá mức cần thiết) gây thiệt hại đến quyền lợi của người bệnh, quỹ BHYT hoặc cơ sở khám chữa bệnh, mức phạt tiền được quy định từ 500.000 - 40 triệu đồng, tùy thuộc vào giá trị vi phạm.


Nhổ răng khôn có được BHYT chi trả?

Nhổ răng khôn có được BHYT chi trả?
(NLĐO)- BHYT sẽ không chi trả nếu nhổ răng khôn chỉ vì mục đích thẩm mỹ hoặc phòng ngừa, khi răng mọc bình thường và không gây vấn đề sức khỏe.

bảo vệ quyền lợi người lao động hành vi vi phạm xử phạt vi phạm hành chính BHYT
