Thời sự

Huế lập 3 tổ công tác giải quyết hồ sơ đất đai tồn đọng ở cấp xã

Tin - ảnh: Quang Nhật

(NLĐO) - Huế đã thành lập 3 tổ công tác đặc biệt để về hỗ trợ 40 xã, phường hướng dẫn xử lý hồ sơ tồn đọng trong lĩnh vực đất đai.

Ngày 18-8, UBND TP Huế cho biết đã có các quyết định về việc thành lập 3 tổ công tác về hỗ trợ, hướng dẫn xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tồn đọng trong lĩnh vực đất đai tại 40 xã, phường trực thuộc.

Theo đó, tổ công tác số 1 do ông Trần Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm tổ trưởng, sẽ hỗ trợ, hướng dẫn xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tồn đọng trong lĩnh vực đất đai tại 25 UBND các xã, phường. Cụ thể gồm phường Mỹ Thượng, Vỹ Dạ, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Hóa Châu, Phong Quảng, Đan Điền, Quảng Điền, Thanh Thủy, Hương Thủy, Phú Bài, Vinh Lộc, Hưng Lộc, Lộc An, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, Kim Long, Hương An, Phú Xuân, Thuận An, Dương Nỗ, Phú Vinh, Phú Hồ và Phú Vang.

Huế lập 3 tổ công tác giải quyết hồ sơ đất đai tồn đọng ở cấp xã- Ảnh 1.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Xuân tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân, trong đó có nhiều hồ sơ về đất đai.

Tổ công tác số 2 do ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm tổ trưởng sẽ hỗ trợ, hướng dẫn xử lý hồ sơ đất đai tại 7 xã, phường gồm: Phong Điền, Phong Thái, Phong Dinh, Phong Phú, Long Quảng, Nam Đông và Khe Tre.

Huế lập 3 tổ công tác giải quyết hồ sơ đất đai tồn đọng ở cấp xã- Ảnh 2.

Một người dân phường Phú Xuân đến làm thủ tục hành chính liên quan đến đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Xuân

Còn tổ công tác số 3 do ông Lê Việt Cường, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm tổ trưởng, hỗ trợ, hướng dẫn xử lý hồ sơ các xã, phường là Hương Trà, Kim Trà, Bình Điền, A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5.

Theo các quyết định, các tổ công tác có nhiệm vụ và quyền hạn là tổ chức làm việc, hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương để khắc phục dứt điểm hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai còn tồn đọng, quá hạn trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP Huế và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc thực tế phát sinh và đề xuất các giải pháp khắc phục; hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai. Định kỳ hằng tuần báo cáo UBND TP Huế kết quả làm việc.

Tổ trưởng, các tổ phó, các thành viên tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do tổ trưởng phân công. Trong trường hợp cần thiết, tổ trưởng có thể mời thêm các thành viên khác có liên quan để phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tin liên quan

Nhiều quy định mới về đất đai có hiệu lực từ ngày 15-8

Nhiều quy định mới về đất đai có hiệu lực từ ngày 15-8

(NLĐO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 226 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

"Phù phép" trong quản lý đất đai, xây dựng: Giao công an điều tra

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội vào tháng 10

(NLĐO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 10.

đất đai Hành chính công dịch vụ công thủ tục hành chính tổ công tác
