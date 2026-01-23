Quyết định chớp nhoáng: Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraine - Nga - Mỹ gặp 3 bên

Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos - Thụy Sĩ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận cuộc gặp ba bên đầu tiên giữa Ukraine, Nga và Mỹ sẽ diễn ra trong ngày 23-1, đánh dấu bước đi mới trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần ba năm qua.

Theo ông Zelensky, cuộc họp được tổ chức gấp rút tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) với sự tham gia của đại diện ba nước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Thụy Sĩ ngày 22-1. Ảnh: AP

LBC cho biết nhà lãnh đạo Ukraine còn nửa đùa nửa thật rằng hy vọng phía UAE biết trước về cuộc gặp này, bởi đây là một trong những bất ngờ đến từ phía Mỹ.

Chia sẻ thêm, tổng thống Ukraine cho biết ông đánh giá cao các cuộc trao đổi gần đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ của ông, bao gồm cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Davos ngày 22-1.

"Những văn kiện nhằm chấm dứt cuộc xung đột này gần như đã hoàn tất. Ukraine đang làm việc với sự trung thực và quyết tâm cao nhất và điều đó đang mang lại kết quả" – ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo tổng thống Ukraine, cuộc gặp sắp tới có thể là "con thuyền" đưa các bên đến gần hơn với hòa bình, song cũng thẳng thắn nói rằng làm việc với ông Donald Trump không hề đơn giản.

Sau cuộc gặp tổng thống Ukraine, ông Donald Trump cũng khẳng định thỏa thuận hòa bình "đã rất gần".

Tổng thống Ukraine xác nhận sắp có cuộc gặp ba bên. Ảnh: Bloomberg

Đáng chú ý, trong bài phát biểu tại Davos, tổng thống Zelenskyy đã đưa ra những chỉ trích gay gắt hiếm thấy nhắm vào các đồng minh châu Âu.

Theo Telegraph, những phát biểu này có khả năng làm hài lòng ông Donald Trump – người lâu nay vẫn không hài lòng với vai trò và tốc độ hành động của châu Âu trong vấn đề Ukraine.

Ông Zelensky cho rằng dù đã có rất nhiều cuộc họp, châu Âu vẫn chưa đạt được bước đi cụ thể nào.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng châu Âu đang tỏ ra lúng túng trong việc thuyết phục ông Donald Trump thay đổi quan điểm.

Ông tiếp tục chỉ trích việc châu Âu chưa hình thành được một lập trường thống nhất trước các đề xuất từ phía Mỹ.

"Khi đoàn kết, chúng ta thực sự bất khả chiến bại. Châu Âu có thể và phải trở thành một lực lượng toàn cầu – không phải là bên luôn phản ứng chậm mà là bên định hình tương lai" – ông Zelensky nhấn mạnh.