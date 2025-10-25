Chủ đề của Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là "Nêu cao tinh thần đoàn kết - dân chủ - đổi mới, chăm lo đời sống Nhân dân; xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy truyền thống nghĩa tình, quyết tâm xây dựng phường Chánh Hưng phát triển toàn diện, có chất lượng sống tốt trong kỷ nguyên mới của dân tộc", gắn với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển".

Quang cảnh Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 69 người. Ông Trương Công Hồ được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng.

Trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng đô thị văn minh, quyết tâm xây dựng phường Chánh Hưng phát triển toàn diện, bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Bí thư Thành Đoàn TP HCM Ngô Minh Hải phát biểu tại đại hội

Đến dự và chúc mừng Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Bí thư Thành Đoàn TP HCM Ngô Minh Hải, nhấn mạnh bước vào nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường giám sát các vấn đề dân sinh, góp phần xây dựng phường Chánh Hưng văn minh, nghĩa tình và phát triển bền vững".

Đảng ủy – HĐND – UBND phường Chánh Hưng gửi hoa chúc mừng đại hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM trao bảng tượng trưng 300 triệu đồng hỗ trợ Quỹ "Vì người nghèo" phường Chánh Hưng



Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã hỗ trợ Quỹ "Vì người nghèo" của phường Chánh Hưng 300 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn.