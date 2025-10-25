HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Quyết tâm xây dựng phường Chánh Hưng phát triển toàn diện, bền vững

ÁI MY

(NLĐO) - Ngày 25-10, tại TP HCM, diễn ra Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ đề của Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là "Nêu cao tinh thần đoàn kết - dân chủ - đổi mới, chăm lo đời sống Nhân dân; xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy truyền thống nghĩa tình, quyết tâm xây dựng phường Chánh Hưng phát triển toàn diện, có chất lượng sống tốt trong kỷ nguyên mới của dân tộc", gắn với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển".

Quyết tâm xây dựng phường Chánh Hưng phát triển toàn diện, bền vững - Ảnh 1.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 69 người. Ông Trương Công Hồ được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng.

Trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng đô thị văn minh, quyết tâm xây dựng phường Chánh Hưng phát triển toàn diện, bền vững.

Quyết tâm xây dựng phường Chánh Hưng phát triển toàn diện, bền vững - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Bí thư Thành Đoàn TP HCM Ngô Minh Hải phát biểu tại đại hội

Đến dự và chúc mừng Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Bí thư Thành Đoàn TP HCM Ngô Minh Hải, nhấn mạnh bước vào nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường giám sát các vấn đề dân sinh, góp phần xây dựng phường Chánh Hưng văn minh, nghĩa tình và phát triển bền vững".

Quyết tâm xây dựng phường Chánh Hưng phát triển toàn diện, bền vững - Ảnh 3.

Đảng ủy – HĐND – UBND phường Chánh Hưng gửi hoa chúc mừng đại hội

Quyết tâm xây dựng phường Chánh Hưng phát triển toàn diện, bền vững - Ảnh 4.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM trao bảng tượng trưng 300 triệu đồng hỗ trợ Quỹ "Vì người nghèo" phường Chánh Hưng

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã hỗ trợ Quỹ "Vì người nghèo" của phường Chánh Hưng 300 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn.

Tin liên quan

Yêu cầu đẩy nhanh chỉnh trang đô thị khu vực ven kênh tại phường Chánh Hưng, Bình Đông và Phú Định

Yêu cầu đẩy nhanh chỉnh trang đô thị khu vực ven kênh tại phường Chánh Hưng, Bình Đông và Phú Định

(NLĐO) - TP HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ Đề án chỉnh trang đô thị khu vực ven kênh rạch tại 3 phường Chánh Hưng, Bình Đông và Phú Định.

Hơn 200 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ phường Chánh Hưng

(NLĐO) - Trong nhiệm kỳ mới, phường Chánh Hưng sẽ tập trung mọi nguồn lực để xây dựng phường có chất lượng sống tốt, phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Một tối "ấm áp" ở phường Chánh Hưng, TP HCM

(NLĐO) - Hơn 1 năm nay, "Bếp áo xanh" đã mang đến nhiều suất ăn miễn phí nóng hổi cho người dân ở phường Chánh Hưng, TP HCM.

TP HCM đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025 - 2030 phường Chánh Hưng MTTQ phường
