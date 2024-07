Ra mắt lực lượng quần chúng tinh nhuệ

Sáng 1-7, tại TP HCM diễn ra lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở. Sự kiện được tổ chức tại khu vực đường Lê Lợi (phường Bến Thành, quận 1, TP HCM), với sự tham dự của Chủ tịch nước Tô Lâm.



Bố trí phù hợp từng địa bàn

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được hình thành từ việc kiện toàn 3 lực lượng sẵn có bao gồm: Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng. Đây là "cánh tay nối dài" của công an nhân dân tại cơ sở, làm nòng cốt trong phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh TP HCM đã rất khẩn trương, tích cực cho lễ ra mắt diễn ra chu đáo, trang trọng. Theo Chủ tịch nước, TP HCM có 21 quận, huyện và TP Thủ Đức với 4.861 khu phố, ấp. Thành phố đã thành lập 4.861 tổ bảo vệ ANTT với 15.031 thành viên tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đây sẽ là lực lượng quần chúng đắc lực, tinh nhuệ, là "cánh tay nối dài" của lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch nước Tô Lâm động viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của TP HCM. Ảnh: PHẠM DŨNG

Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp thống nhất nhận thức, xác định vị trí, tầm quan trọng của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để chỉ đạo lực lượng công an phối hợp các ngành, đoàn thể tham mưu triển khai một cách đầy đủ, thống nhất. Chủ tịch nước cũng yêu cầu lực lượng công an các cấp thực hiện tốt công tác nắm, đánh giá dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ giải pháp, nhất là việc phân công, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phù hợp với từng địa bàn.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với truyền thống vẻ vang và kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân TP HCM sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2024 và những năm tiếp theo; đồng thời mong mỏi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phát huy tốt vai trò hỗ trợ lực lượng công an và lực lượng chức năng giữ vững ANTT, góp phần xây dựng, phát triển thành phố ngày càng an toàn, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố đã nghiêm túc quán triệt triển khai, ban hành đề án xây dựng và bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động cho lực lượng. TP HCM sẽ tiếp tục theo dõi, kịp thời điều chỉnh, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng này phát huy trong thời gian sắp tới.

Trung tướng Lê Hồng Nam khẳng định quyết tâm trong thời gian tới sẽ chú trọng xây dựng, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, các điển hình trong quá trình triển khai lực lượng ở các địa phương trên địa bàn TP HCM. "Công an TP HCM sẽ kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT tại địa phương" - Giám đốc Công an TP HCM nhấn mạnh.

Sớm ổn định tổ chức

Cũng trong ngày 1-7, đồng loạt tại nhiều tỉnh, thành phố, Bộ Công an phối hợp với các địa phương tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Trong chuỗi sự kiện quan trọng này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến dự lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của tỉnh Tây Ninh. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng 50 triệu đồng và cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng quà động viên lực lượng này.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ, cũng đã đến dự lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của tỉnh Khánh Hòa. Tỉnh Khánh Hòa có 876 tổ bảo vệ ANTT cơ sở với trên 2.600 thành viên. Phó Thủ tướng đề nghị sau lễ ra mắt, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và công an các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ tối đa về cơ sở vật chất, kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sớm ổn định tổ chức; tích cực tham gia phối hợp với lực lượng công an cấp xã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao trên địa bàn.

Tỉnh Lào Cai thành lập hơn 1.500 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với trên 4.600 thành viên. Lễ ra mắt lực lượng này của tỉnh Lào Cai được tổ chức trọng thể tại huyện Bát Xát, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, đến dự. Với đặc thù là địa phương vùng núi, có đường biên giới gần 200 km, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ mong muốn các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, bảo vệ vùng biên, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT ngay tại chỗ.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đến dự lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của tỉnh Đắk Lắk, động viên 6.733 thành viên thuộc 2.199 tổ bảo vệ ANTT tại 2.199 thôn, buôn, tổ dân phố. Trung tướng Lê Quốc Hùng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt và thực hiện tốt phương châm: "Lấy cơ sở làm trung tâm, xây dựng xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố thành pháo đài vững chắc trong công tác bảo đảm ANTT", tuyệt đối không để bị động, bất ngờ về chiến lược.

Cùng ngày, đồng loạt các địa phương như Quảng Nam, TP Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông... cũng tổ chức trọng thể lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Vì nhân dân phục vụ Cũng trong ngày 1-7, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đến Nghệ An dự lễ ra mắt 3.797 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở của tỉnh này. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang, khẳng định việc Quốc hội ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng, là cột mốc có hiệu lực pháp lý để tiếp tục xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng này, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là lực lượng đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, có vai trò rất quan trọng ngay tại địa bàn cơ sở, góp phần giữ vững ANTT, ổn định chính trị, xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Đ.Ngọc