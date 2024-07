Thanh Hóa thành lập 4.351 tổ an ninh trật tự cơ sở

Sáng nay 1-7, tại Thanh Hóa, lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã diễn ra trang trọng và đúng theo hướng dẫn của Bộ Công an. Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện chính quyền các huyện, thị xã, TP trong tỉnh… tham dự sự kiện này.



Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng lực lượng an ninh trật tự cơ sở tại Thanh Hóa

Để tổ chức triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, ngày 18-6-2024, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã thông qua Nghị quyết số 27 Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự; tiêu chí số lượng thành viên; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các khoản chi khác bảo đảm hoạt động cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ thành lập 4.351 Tổ bảo vệ an ninh trật tự tại thôn, bản, khu phố thuộc 558 xã, phường, thị trấn với 13.053 thành viên. Ngay sau lễ ra mắt, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở chính thức có cơ sở pháp lý, có điều kiện tốt nhất để phát huy vai trò, kinh nghiệm, phối hợp cùng với lực lượng công an chính quy tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Việc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chính thức đi vào hoạt động theo Luật mới thực sự là cánh tay nối dài, hỗ trợ đắc lực lực lượng công an cơ sở bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững trật tự, kỷ cương trên mỗi địa bàn.

Tỉnh Thanh Hóa có 4.351 Tổ an ninh trật tự cơ sở tại 558 xã, phường, thị trấn

Phát biểu tại lễ ra mắt tổ chức tại huyện Thiệu Hóa, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa, tin tưởng trong thời gian tới, mỗi thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ông khẳng định đây sẽ là lực lượng quần chúng đắc lực, tinh nhuệ, là cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.